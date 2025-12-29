Le inhabilitaron la licencia de conducir a Valeria Aquino luego del video viral de su hija de 12 años al volante

El pasado jueves 25 de diciembre, Valeria Aquino mostró cómo su hija de 12 años conducía un auto (Instagram)

Valeria Aquino, expareja de El Polaco, quedó envuelta en una fuerte controversia luego de publicar en redes sociales un video donde su hija de 12 años aparece conduciendo una camioneta en una ruta rural. El episodio, ocurrido el pasado 25 de diciembre, no pasó desapercibido y en pocas horas generó un aluvión de críticas, repudios y preocupación por parte de usuarios de internet y organismos oficiales. La situación escaló rápidamente, al punto que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Aquino, medida que ya comenzó su proceso para hacerse efectiva.

La viralización del video encendió las alarmas entre los especialistas en seguridad vial, quienes advirtieron sobre el riesgo que implica permitir que una menor tome el volante, incluso en caminos rurales. En las imágenes, Alma, la hija que Valeria tuvo con el músico conocido como El Polaco, aparecía sentada al mando del vehículo mientras la madre la filma y la alienta. El trayecto, de tierra y sin tránsito denso, fue escenario de esta escena que, lejos de pasar inadvertida, se convirtió en tendencia en las redes sociales.

El comunicado publicado por la página del Gobierno de la provincia de Buenos Aires

Frente al revuelo, el Ministerio de Transporte confirmó que se iniciaron los trámites para suspender de manera preventiva la licencia de conducir de Valeria por “graves conductas viales que pusieron en riesgo la vida de terceros”. El comunicado oficial no dejó margen para dudas: “La maniobra, difundida públicamente, constituye una infracción gravísima a la normativa vial vigente, además de una conducta de extrema irresponsabilidad por parte de la persona adulta responsable”.

La cartera que conduce Pablo Marinucci fue enfática en su postura: “Conducir no es un juego. Permitir que un menor maneje o hacerlo en condiciones que comprometen seriamente la seguridad vial son decisiones irresponsables que pueden terminar en tragedia. Por eso intervenimos e inhabilitamos a los responsables”. De esta manera, no solo fundamentó su accionar en la Ley Nacional de Tránsito, que prohíbe estrictamente que menores de edad conduzcan vehículos, sino que también consideró agravante el uso incorrecto del cinturón de seguridad por parte de la niña.

El viernes pasado, la ANSV hizo pública la solicitud de inhabilitación tras recibir denuncias ciudadanas y constatar la amplia difusión del video en redes. Según el organismo, la propia madre fue quien grabó y publicó las imágenes, lo que disparó un intenso debate público sobre la exposición de menores y la responsabilidad que deben asumir los adultos, especialmente aquellas figuras con notoriedad pública.

De manera preventiva, el Ministerio de Transporte bonaerense resolvió avanzar con el proceso de inhabilitación contra Aquino

Cabe recordar que el video, registrado por la propia Aquino, quien captura la escena y comparte el momento como si fuese una práctica de manejo anticipada, fue tema de debate al ser publicado. La reacción en redes fue inmediata y dividida: algunos usuarios restaron gravedad al hecho por tratarse de un entorno rural y lo consideraron una “anécdota familiar”, mientras otros advirtieron sobre el peligro de exhibir conductas ilegales y riesgosas en plataformas digitales, sobre todo cuando la protagonista es una menor de edad. El hecho de que la publicación proviniera de una personalidad conocida intensificó la discusión, ante el riesgo de efecto imitador entre otros padres o adolescentes.

Lejos de calmar las aguas, Aquino acompañó el video con una frase que buscaba justificar su accionar. “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”, escribió en Instagram.

Por ahora, la expareja de El Polaco enfrenta las consecuencias administrativas y el escrutinio social de una decisión que, lejos de pasar desapercibida, ya dejó su huella en la agenda mediática y en la conversación pública sobre el cuidado y la seguridad de los menores, en especial a la hora de ponerlos frente al volante.