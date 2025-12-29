Pampita y Martín Pepa a los besos sellan su verano más íntimo bajo las estrellas de Punta del Este

Pampita y Martín Pepa despidieron a Anita García Moritán en el aeropuerto (Video: Instagram)

Las últimas noches de diciembre en Punta del Este regalan escenas que parecen suspendidas en el tiempo. Pampita sorprendió a sus seguidores al mostrarse a los besos con Martín Pepa, en una serie de imágenes que capturan la esencia de un amor sereno y pleno, bajo las estrellas uruguayas.

Pampita brilla en Punta del Este, sola o acompañada (Instagram)

En la primera de las fotos, la modelo posa sentada sobre la madera de una terraza rústica, envuelta en un vestido largo de tonos crema y beige que acompaña cada curva de su cuerpo con delicadeza. El cabello suelto, lacio y luminoso, enmarca su rostro, mientras en la muñeca brillan dos pulseras doradas y un anillo grande. La cartera de mimbre descansa en su mano, completando un look relajado y elegante. La escena está tomada de noche, con una suave luz cálida que resalta la serenidad de la modelo.

Pampita no dudó en mostrarse acompañada de Martín Pepa en Punta del Este

Pero es junto a Martín Pepa donde la postal adquiere un tono distinto, casi cinematográfico. Caminan abrazados por un sendero oscuro, iluminados por un resplandor rojizo que recorta sus siluetas contra la noche. Ella apoya la cabeza en el hombro de él, que sonríe y la rodea con el brazo, en una muestra de ternura y complicidad. “@martinpepa1”, se lee en el trazo de un corazón que acompaña una de las fotos. En otra imagen, ella besa a su pareja en la mejilla, ambos detenidos en medio del camino, ajenos a todo salvo a ese instante.

Un rato antes, la pareja despidió a la hija menor de la modelo, Ana García Moritán, quien regresó a Buenos Aires para pasar la fiesta de fin de año con su padre, Roberto García Moritán. Según se puede ver en el video, Martín Pepa tiene en brazos a la niña, junto a Pampita.

Besos y abrazos dan cuenta del presente sentimental de Pampita y Martín Pepa

Días atrás, la conductora armó las valijas y subió a un avión privado rumbo a Punta del Este, acompañada por sus cuatro hijos: Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña, y la pequeña Ana García Moritán. La partida, plasmada en imágenes íntimas, retrata la alegría de una familia que, año tras año, mantiene rituales y tradiciones en torno a las fiestas.

La llegada a la casa marcó el comienzo de una celebración cargada de emoción. Bajo el cielo de Uruguay, la familia se reunió en el jardín para dar la bienvenida a la Navidad con una serie de fuegos artificiales. El entusiasmo de Ana García Moritán se robó el centro de la escena: aplaudía, reía y gritaba de felicidad al ver el cielo iluminado. Pampita registró el instante en video, dejando constancia de esa alegría genuina.

Pampita no duda en compartir con sus seguidores en redes cada uno de sus momentos en Punta del Este

Los hijos mayores, Bautista y Beltrán, se sumaron a la fiesta lanzando bengalas y compitiendo con estrellitas al borde de la pileta. La noche se llenó de risas, destellos y complicidad, en un ritual sencillo pero profundamente emotivo.

A la medianoche, cuando el reloj marcó las doce, llegó el momento más esperado. Papá Noel ya había pasado y los más chicos corrieron hacia el arbolito a buscar los regalos. Ana no pudo contener su emoción: con una mano sostenía una caja de muñecas, mientras con la otra tomaba el siguiente obsequio, su rostro iluminado por la felicidad. Las tradiciones familiares se renovaron una vez más, tejidas en el calor de los abrazos y la alegría compartida.

Pampita eligió mostrarlo todo: el glamour de la playa, la intimidad de los besos, la risa de los hijos y el brillo de una Navidad en familia. En cada imagen, en cada video, se cuela la certeza de que la felicidad se encuentra en los detalles, en el amor compartido y en la autenticidad de los vínculos que la sostienen.