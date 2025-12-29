El baby boom de 2025: los nacimientos más emotivos entre las celebridades argentinas

El mundo del espectáculo vivió a pleno el baby boom a lo largo del 2025

Si algo marcó el ritmo del mundo del espectáculo durante el 2025 fue el baby boom. De enero a diciembre, actores, periodistas, influencers y personalidades celebraron la llegada de nuevos integrantes a sus familias, inundando las redes sociales de historias, fotos desde clínicas y mensajes colmados de emoción. Cada anuncio, cada “hola mundo” casero o posteo profesional, alimentó una suerte de relato coral en el que compartieron la alegría y también las incertidumbres de un momento único. Más allá de la fama, la maternidad y paternidad fueron vividas en primera persona, con escenas cotidianas y gestos de gratitud que se multiplicaron a lo largo del año y transformaron la crónica del espectáculo en una suerte de bitácora de amor y cambios.

El año abrió con ternura infinita. En enero, Julieta Nair Calvo recibió a su segunda hija, Isabella, y narró el momento con imágenes que capturaron todo: la pulsera con el nombre, la camilla, el abrazo con su pareja Andrés Rolando y, el instante más conmovedor, el primer encuentro entre Valentino, su primogénito, y la recién nacida. El álbum digital se completó entre lágrimas de emoción, agradecimientos y ese pulso sereno de quienes abrazan la maternidad con humildad y alegría.

En enero, la actriz le dio la bienvenida a su segunda hija, Isabella, fruto de su vínculo con Andrés Rolando (Instagram)

Sol Pérez junto a su primer hijo, Marco

En abril, la felicidad se multiplicó y la pantalla televisiva fue el escenario de un anuncio muy esperado. El cuarto día de ese mes, Sol Pérez se convirtió en mamá junto a Guido Mazzoni. En Cortá por Lozano (Telefe), entre lágrimas y palabras que costaban salir por la emoción, dieron la bienvenida a Marco tras una cesárea programada en el Hospital Austral. La noticia, que desbordaba amor y entusiasmo primerizo, se trasladó a redes en donde la ex chica del clima e influencer pudo volcar esa felicidad absoluta, la de quien sabe que ese primer hijo cambiará su mundo para siempre.

No pasaron muchos días antes de otro episodio profundamente humano. El 10 de abril, la periodista Cata De Elía compartió la llegada al mundo de su hija Matilde, fruto de su historia con Nicolás Beis. Pero la alegría se vio entrelazada con el duelo: Cata había perdido a Margarita, la gemela de Matilde, durante la gestación, un detalle que hizo viral su relato y tocó miles de corazones. La beba nació prematura y sus primeras horas fueron un nuevo desafío en neonatología. Fue un nacimiento adelantado, en la semana 36 y a las 3.33 am. Así, en un mismo abrazo se fundieron esperanza y dolor, y en cada foto el amor de una mamá que no olvida y que celebra lo que llega.

Desde el hospital, Catalina junto a su bebé recién nacida, quien está acurrucada en su pecho

La cocinera presentó a su segunda hija, Nina, quien nació a mediados de abril

El 19 de abril, fue el turno de Ximena Sáenz de cerrar un capítulo y abrir otro: fue mamá de Nina, su segunda hija. La chef habló sobre el milagro cotidiano de tener un hijo y esa emoción tranquila y agradecida invadió las fotos y textos. Ese “misterio” que Ximena tanto supo contar en sus recetas, ahora se traducía en la vida real, con cientos de seguidores acompañando su nueva aventura.

El año avanzó, pero junio fue el mes de las emociones intensas. El 14, Jimena Barón compartió, después de un embarazo compartido entre cábalas y gratitud, que fue madre de Arturo junto a Matías Palleiro. La llegada se adelantó a lo previsto y las redes celebraron cuando la cantante finalmente reveló el nombre. La historia sumó un capítulo más de ternura a la vida de la artista, quien también tiene Momo, su hijo mayor, y su hermano recién nacido.

La artista junto a sus dos hijos, Momo y Arturo, quien nació en junio de este año

El posteo con el que Sabrina Ravelli presentó a Giovanni, su segundo hijo

Nada da tregua en este pulso de vida. El 29 de junio, Sabrina Ravelli se sumó al baby boom con la llegada de Giovanni y una foto clásica de clínica que hace años resume toda la felicidad en un primer abrazo. La actriz eligió la sencillez: escribir sobre el nuevo miembro de la familia junto a su primer “bienvenido al mundo” que tanto se repite y que tan cierto es para quien lo vive por primera vez.

En julio, la historia de Sol Macaluso llegó repleta de esperanza. Tras años de búsqueda, tratamientos y pérdidas, pudo celebrar la llegada de Bella. El día 4 de julio fue la concreción de ese milagro tan soñado. Sol contó que tuvo que atravesar trombofilia y otros diagnósticos antes de llegar al momento más esperado de su vida. Bella Arrichiello Macaluso nació rodeada de milagros, esfuerzo y resiliencia. En el posteo, su mamá escribió: “nuestro milagro llegó”, y miles de personas se espejaron en esa frase sencilla pero profunda.

En agosto, la magia siguió. El 12, Alejandra Maglietti debutó en la maternidad y presentó a Manuel. El nombre y la foto sirvieron de excusa para sumar un mar de corazones digitales, y la noticia ocupó un lugar central en la conversación pública. Días más tarde, el 19 de agosto, la familia de las Trillizas de Oro agrandó la mesa: Laura Laprida fue mamá y presentó a Otto. El pequeño se convirtió en el nieto número 20 del famoso clan, y la noticia llegó acompañada de un video familiar, reflejando esa alegría colectiva que solo una familia tan grande puede entender.

Maglietti junto a Manuel, su primer hijo

Laura Laprida y su pareja Eugenio Levis junto a su hijo Otto, quien se convirtió en el nieto número 20 de las Trillizas de Oro

En septiembre el baby boom tomó fuerza y se tiñó de otros matices. El 10, Carolina Amoroso, periodista y figura muy querida, fue madre por primera vez. Vicente, su hijo, nació “gordito, con 4 kilos”, como le confirmó a Teleshow. La noticia no solo estuvo en redes; en pleno Telenoche, sus compañeros le enviaron saludos al aire. Pocas veces el cariño profesional y familiar se ven tan entrelazados.

El 22 de septiembre, la paternidad y la maternidad cruzaron fronteras. En Europa y un día después de su nacimiento, Alexis Mac Allister y Ailén Cova anunciaron la llegada de Alaia. El futbolista relató horas de trabajo de parto y finalmente, ya con la beba en brazos, le escribió a su pareja en redes: “Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas”. La carta emocionó a sus seguidores y sumó otro relato de amor y agradecimiento a la inmensa cronología del año.

La periodista Carolina Amoroso a poco tiempo de dar a luz a su primer hijo, Vicente

A un día de su nacimiento, Alexis Mac Allister y Ailén Cova dieron a conocer públicamente a Alaia

En octubre, la cuenta siguió sumando nombres. Primero fue la China Ansa, quien se convirtió en madre de Rafael, su segundo hijo con Diego Martínez. A través de su equipo del noticiero, compartió imágenes de los primeros días, mostrando la cotidianeidad y el asombro que inspira una nueva vida. Luego le siguió la periodista y panelista de El Nueve, Paula D’Ambrosio, celebró una de las noticias más esperadas del año al convertirse en mamá por primera vez: su hija Anna llegó al mundo “con música y con aroma a gardenias”, tal como lo describió emocionada en su posteo de Instagram, donde contó que la pequeña decidió su momento y llegó ocho minutos después de la medianoche.

Unos días después, el 25, la noticia fue para Eva Bargiela y Gianluca Simeone: el nacimiento de Faustino fue celebrado con fotos en la clínica y saludos de amigos, que rápidamente se multiplicaron en redes.“El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino”, dice el texto junto a un corazón blanco y la información del peso al momento de nacer:“4,085 kg de puro amor”.

El emotivo posteo de la China Ansa al anunciar la llegada de su hijo Rafael

La panelista de El Nueve celebró la llegada de su hija con el productor Diego Schiariti

Noviembre no se quedó atrás en la cronología de emociones. Pese a que nació el cuarto día del mes, no fue hasta unos días más tarde que Clara Alonso mostró la primera imagen de su hijo, Gael, arrancando una seguidilla de comentarios llenos de ternura de parte de sus fans. Para fines del mes, Camilota, el apodo con el que se conoce a Camila Deniz, sumó el nacimiento de su sobrino Ehidan. “Un milagro frente a mis ojos”, escribió junto a las primeras fotos del recién nacido. Una frase que sintetizó el poder de la llegada de un bebé y el efecto que tiene sobre todo el círculo familiar.

Diciembre, el mes del cierre y el balance, llegó con dos grandes noticias. El 3, Rocío Marengo y Eduardo Fort finalmente recibieron a Isidro tras varias semanas de internación en el Sanatorio Otamendi. La familia confirmó la noticia primero a través de un amigo y abogado, y luego fue la propia modelo quien fue contando, con emoción y gratitud, la evolución de su pequeño.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone anunciaron el nacimiento de su hijo el 25 de octubre

Clara Alonso compartió públicamente la llegada de su hijo Gael a cuatro días de su nacimiento

El 15, las redes se llenaron de alegría y primerizas emociones nuevamente: Martina Stewart Usher, ex Gran Hermano 2022, fue mamá de Rufina junto a su pareja Uriel de Martini. A un día de su llegada, el padre de la bebé posteó “ojos de amor, fuerza y entrega absoluta”, una frase que fue rápidamente celebrada por seguidores y excompañeros del reality. Cada comentario reforzó la sensación de que no hay fama ni cámara más poderosa que la magia de los primeros días con un hijo.

Eduardo y Rocío con el pequeño Isidro a minutos de su nacimiento

Martina y su pareja a poco tiempo de la llegada al mundo de su hija

El 18 de diciembre, el nacimiento de Emilia llenó de emoción y plenitud el hogar de Kate Rodríguez. La bailarina dio a luz a su primera hija, fruto de la relación con Maximiliano Antonietta, luego de atravesar meses de espera cargados de ilusión y cuidados especiales por una trombofilia. A través de un tierno posteo en redes sociales, Kate compartió las primeras fotos de la pequeña y de la familia ensamblada, celebrando ese instante soñado. La felicidad por el sueño de ser mamá se vio multiplicada con la llegada de Emilia, y el mensaje que acompañó la presentación fue contundente: “Bienvenida Emilia, te presento a tus hermanos”.

En la clínica, Kate junto a su hija recién nacida, los hermanos de la pequeña y su pareja (Instagram)

La maternidad y la paternidad de las celebrities argentinas nunca fueron tan reales y tan compartidas. El baby boom de 2025 no fue solo tendencia: fue abrazo extendido, relato en carne propia, duelo y renacimiento, gratitud cotidiana, esperanza para quienes aún esperan y consuelo para quienes atravesaron pérdidas. De cada foto de clínica, cada “bienvenido”, cada primer pañal y cada noche sin dormir, brotó una manera nueva de contar historias: la de contar la vida misma desde la fragilidad y la fuerza, sin perder la alegría ni el asombro. Y así, de la mano de las protagonistas y protagonistas que decidieron abrir la puerta y dejar entrar a todos a ese mundo íntimo, 2025 fue el año en que la celebridad y la maternidad se abrazaron, y la televisión, las redes y el espectáculo celebraron juntos el milagro cotidiano de estar vivos.