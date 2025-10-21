Teleshow

Nació Rafael, el hijo de la China Ansa y Diego Mendoza: “Locos de amor por vos”

La periodista, unos minutos después de dar a luz, presentó a su bebé. Su emotivo mensaje y las felicitaciones de sus amigos famosos

Iván Basso

Por Iván Basso

Nació Rafael, el hijo de la China Ansa: "Locos de amor por vos" (Video: Instagram)

En la tarde de este martes, la China Ansa y su marido, el exfutbolista Diego Mendoza, anunciaron en sus redes una de las noticias más felices de su vida: el nacimiento de Rafael, su segundo hijo.

“Llegaste Rafi. Locos de amor por vos, bebito”, escribieron, desde sus cuentas de Instagram junto a imágenes del momento en el que la periodista besaba a su bebé, unos minutos después de haber dado a luz. “Multiplicaste todo y lo potenciaste. Bienvenido, Rafael”, manifestaron, a pura emoción.

La animadora también dio algunos detalles de la llegada de su bebé, como que nació este martes 21 de octubre a las 12:45 horas de la tarde y pesó 3.080 kg. “Te amamos mi vida”, expresó a flor de piel la pareja que son padres de India, de 2 años.

La China Ansa y su emotiva presentación de su hijo Rafael (Instagram)

El nacimiento del hijo de China Ansa y Diego Mendoza generó numerosas muestras de afecto por parte de figuras reconocidas del espectáculo y los medios. A través de mensajes en redes sociales, distintas personalidades saludaron la llegada del bebé, expresando alegría y felicitaciones para la familia. Cande Molfese publicó: “¡Bienvenido, bebitooooooo lindo!” acompañado de un corazón. Santiago Giorgini envió sus felicitaciones con emoticones festivos, mientras que Daniella Mastricchio escribió: “¡Felicidades! ¡Bienvenido Rafi!” sumando corazones azules.

Entre los mensajes destacados, Mica Vázquez compartió: “Bienvenido, bebé” junto a corazones y caritas sonrientes. Ángela Lerena se dirigió a la familia con las palabras: “¡Felicidades, familia! ¡Bienvenido, Rafi! Los quiero”, reforzando el cariño hacia los padres y el recién nacido. Laura Ubfal también expresó: ¡Felicidades, hermosos! ¡Los quiero!” mostrando cercanía con los protagonistas. La artista Ángela Leiva saludó a la reciente mamá con un emotivo “Ay, felicitaciones bombona”, enfatizando la emoción ante la noticia.

La lista de mensajes continuó con Daniela Ballester, quien calificó de “hermosura” el nacimiento y sumó un “¡Felicidades!” con aplausos y corazones. Eva Bargiela, también próxima a dar a luz y con quien bromeó en las últimas horas, recurrió a una serie de emoticonos de corazones para transmitir su emoción, y Matilda Blanco celebró: “¡Felicidades familia!” con múltiples corazones. Noelia Marzol compartió su entusiasmo escribiendo: “¡Vamos! ¡Felicidades chicos!”, mientras que Marley compartió: “Muchas felicidades” acompañado también de corazones.

“Multiplicaste todo y lo potenciaste. Bienvenido, Rafael”, expresaron la periodista y el exfutbolista, emocionados

El periodista Fer Carlos dirigió su saludo diciendo: “¡Bienvenido Rafi! ¡Muchas felicidades Chinaaa y Dieguito! ¡Besos a todos!” reflejando su cercanía con la pareja. Finalmente, Federico Hoffmann envió “Felicitaciones a toda la familia”, completando la serie de mensajes para la gran noticia de la conductora y el exfutbolista.

En agosto de este año, la China Ansa disfrutó de sus últimas vacaciones antes de convertirse en mamá por segunda vez. En ese sentido, la conductora compartió tiernas postales de su día en la playa rodeada por el amor de su marido y su pequeña India.

“Se van las últimas placas con mi bebé en la panza. Un retrato, un momento a solas con Rafael”, comenzó escribiendo, junto a emojis de mariposas, olas y un corazón formado por unas manos, en su posteo. En la primera imagen, la conductora posaba de espaldas a un mar cristalino, luciendo una bikini color beige. En la segunda foto, la periodista descansaba sobre la arena, mirando las olas, destacando su crecida panza.

Continuando con su relato, la joven se refirió a su maternidad y contó sus sentimientos ante la llegada de Rafael: “Y sí, voy a ser mamá de nuevo. Mamá por segunda vez. Voy a tener dos hijos… pronto vamos a ser cuatro”. En respuesta a sus fotos, su marido, Diego Mendoza, comentó junto a un emoji de un corazón rojo en la publicación y una llamarada de fuego: “Sos un montón, este Rafi potenció todo”.

