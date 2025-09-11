Carolina Amoroso fue mamá por primera vez y se conoció el nombre de su hijo

Carolina Amoroso fue mamá (Telenoche. El Trece)

Después de meses de expectativa, cuidados y mucho cariño, este miércoles, Carolina Amoroso se convirtió en madre al dar a luz a su primer hijo. La periodista se lo confirmó a Teleshow, en un mensaje en el que dejaba ver la felicidad de la familia que empieza de esta manera una nueva etapa en su vida: “Vicente está perfecto. Nació gordito, con 4 kilos”, exclamó.

La noticia había sido comunicada por Nelson Castro y Dominique Metzger al cierre de Telenoche (eltrece). “Bueno, vamos a abrir la sobremesa con dedicatoria especial para nuestra querida Carolina Amoroso, que acaba de ser mamá”, comenzó diciendo Dominique Metzger, antes de contar el nombre que habían elegido para el niño: “Bienvenido Vicente”.

Luego, el reconocido periodista agregó: “Estoy convulsionado, así que le mandamos un beso a Carolina y a su esposo Guido también”. A lo que su compañera comentó: “Sí, a los flamantes papás”.

Semanas atrás, la periodista y conductora de Infobae en Vivo celebró su cumpleaños número cuarenta en un evento íntimo junto a familiares y amigos, en un contexto atravesado por el inminente nacimiento de su primer hijo junto a Guido Covini. El festejo, que tuvo lugar el fin de semana posterior al 14 de agosto, se produjo durante sus últimos días de actividad profesional antes de iniciar la licencia por maternidad.

Entre los presentes estuvieron colegas como Joaquín Sánchez Mariño, Gonzalo Aziz y varias compañeras de trabajo. En las imágenes difundidas en redes sociales, Amoroso aparecía sonriente y luciendo su embarazo avanzado. En ese momento, la periodista había compartido en su cuenta de Instagram: “Acá estoy, creyendo en mi final feliz desde hace unos años. Gracias mi amor”, mensaje dedicado a su esposo en la previa de soplar las velas sobre una torta marcada por el número cuarenta. Además, acompañó la publicación con la canción “Señora de las 4 Décadas” de Ricardo Arjona.

Días antes de la celebración familiar, Amoroso efectuó el anuncio público de su pausa laboral. En los estudios de Infobae en Vivo comunicó: “Comienzo mi descanso en este espacio antes de la llegada de mi bebé. El noticiero sigue en manos del mejor equipo”.

Durante una de sus últimas emisiones en pantalla, la periodista expresó ante el público: “Me tomo un tiempito para descansar antes de que llegue mi bebé. Gracias a todos por acompañarme en este camino y nos vemos prontito”.

En las semanas previas a la licencia, Amoroso abrió las puertas de su intimidad al mostrar el baby shower que organizaron sus amigas más cercanas, evento que combinó humor y una estética selvática. Según describió en Instagram y en plena transmisión de Infobae en Vivo, la reunión tuvo una ambientación temática con miniaturas de jirafas, leones y elefantes, globos verdes y dorados, vajilla decorada y una torta alta de un solo piso. Un detalle particular fue la aparición de la inscripción “Baby V” en algunos vasos, lo que generó rumores sobre el posible nombre del hijo en camino.

La periodista relató que eligió un enfoque tradicional para la celebración, diferenciándose de tendencias actuales como el “baby blessing”. “El mío fue tradicional. Se usa un baby shower que no es como tal, sino el baby blessing, algo más hippie, que yo no lo hice”, detalló entre bromas. Entre los juegos organizados hubo desafíos, mímicas y previsiones sobre las tareas parentales que asumirán ella y Covini. Amoroso contó con ironía: “Estoy muy enojada con mis amigas porque nadie tiene fe en mi marido, sobre todo en lo importante”, en referencia a los resultados de las consignas propuestas.

Entre los consejos que recibió, el más repetido fue la recomendación de dormir antes de la llegada del bebé, señal que identificó como universal entre futuros padres. Al comparar su baby shower con otros, Amoroso sostuvo: “Yo todos estos rituales los banco. Además, tengo un grupo de amigas bastante manijas y muy buenas organizando”, y recordó también el viaje sorpresa a Río de Janeiro que sus amigas prepararon para ella como despedida de soltera.

La etapa de embarazo y la proximidad del nacimiento marcaron un periodo de reflexión y celebración para la conductora, quien en cada comunicación y aparición pública manifestó gratitud hacia su entorno profesional y afectivo.