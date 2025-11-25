Teleshow

Brisa, la hermana melliza de Thiago Medina fue mamá: las primeras fotos del bebé

La familia del exintegrante de Gran Hermano compartió imágenes del pequeño y mensajes llenos de ternura a dos meses del grave accidente de moto del influencer

Después de semanas difíciles y de una recuperación que aun no termina del todo, Thiago Medina atraviesa un presente renovado, marcado por reencuentros y emociones profundas. Lejos del aislamiento y el dolor que le dejó el accidente de moto que sufrió en septiembre, el joven surgido de Gran Hermano 2022 apuesta a reconstruir sus sueños y se abraza a su familia para salir adelante. Este nuevo tiempo, de alegría y esperanza, sumó en las últimas horas una noticia que conmovió a todos: Thiago se convirtió en tío y futuro padrino, gracias al nacimiento del primer hijo de su hermana melliza, Brisa.

La noticia llegó, como tantas veces ocurre, a través de las redes sociales. Fue la joven quien anunció la llegada de su hijo desde sus historias de Instagram. “Mi peque Ehidan. Bienvenido al mundo, te amo hijo”, escribió emocionada, junto a la imagen del recién nacido durmiendo plácidamente, vestido con un conjunto blanco con estampado de arcoíris. El posteo reunió cientos de mensajes de felicidad entre los seguidores de la familia y de los fanáticos de Thiago, que rápidamente celebraron el acontecimiento.

A la bienvenida se sumó otra de sus hermanas, Camila Deniz, popularmente conocida como Camilota, quien presentó a su sobrino y también próximo ahijado en sociedad con una postal tan tierna como significativa. “Les presento a mi ahijado”, escribió la influencer, mostrando al bebé mientra abrazaba con su pequeña mano el dedo índice de su tía mientras dormía.

Para Thiago, su rol de tío llegó en un momento bisagra en su vida. Ya con el alta médica en el pasado y aferrado a la compañía de los suyos, el ex participante de Gran Hermano recibió también el honor de ser el padrino de Ehidan, rol que la propia Brisa anunció en octubre pasado. “No sabés la felicidad que me da saber que vas a ser el padrino de Ehidan. Desde siempre fuiste mi compañero de risas, mis locuras y mis días difíciles, y ahora vas a ser también el cómplice de esta nueva vida que llega”, le dedicó ella a su hermano mellizo, abriendo paso a palabras que conmovieron a seguidores y conocidos por igual.

Thiago, por su parte, respondió con la sinceridad y sencillez que lo define: “Voy a estar siempre para lo que necesites, para vos y para tu bebé”. Con estas palabras plasmó sus emociones en una historia que rápidamente recolectó cientos de reacciones. No solo compartió la felicidad, sino que sumó recuerdos: posteó imágenes recientes junto a Brisa y buscó en el archivo fotos entrañables de la infancia de ambos, sellando así el mensaje de una complicidad que trasciende el tiempo.

La emoción quedó plasmada en cada palabra. En el mismo hilo de mensajes, Brisa no dudó en describir el vínculo con su hermano. “Seguro también le vas a enseñar alguna que otra travesura. Gracias por ser como sos, por estar siempre, por dar tanto sin pedir nada. Te amo con el alma, y me emociona saber que mi hijo va a tener un padrino tan increíble como vos”, escribió, reforzando el lazo incondicional que une a los mellizos Medina, una conexión de risas, juegos y compañía, ahora multiplicada con la llegada del nuevo integrante.

La historia familiar volvió a resonar fuerte entre los seguidores, especialmente para quienes han seguido el recorrido de Thiago desde Gran Hermano hasta el difícil proceso de recuperación personal. La noticia del nacimiento y el orgullo de ser padrino se convirtieron en una bocanada de aire fresco y esperanza, una demostración de que, para el joven de 22 años, la familia y el amor compartido son la mejor medicina.

Mientras el futuro de Thiago comienza a escribirse de nuevo, el presente lo encuentra aferrado al cariño de los suyos y orgulloso del rol que le espera como tío y padrino. Las redes, los recuerdos y las nuevas anécdotas familiares le devuelven alegría y energía, demostrando que, aun tras las caídas, siempre hay una segunda oportunidad para celebrar, agradecer y apostar por nuevos comienzos junto a los que más quiere.

