La periodista Paula D’Ambrosio fue mamá por primera vez: “Nació con música y con aroma a gardenias”

La periodista compartió con alegría la llegada de su primera hija (Instagram)

El 2025 sigue sumando alegría del espectáculo argentino con un verdadero baby boom de hijos de figuras reconocidas, y en las últimas horas, una nueva noticia hizo sonreír al ambiente: Paula D’Ambrosio se convirtió en mamá por primera vez. La periodista de El Nueve, que días atrás fue furor en redes por las postales de su dulce espera, celebró la llegada de Anna, la primera hija que tiene en común con el productor Diego Schiariti.

La encargada de dar la noticia fue la propia Paula, quien eligió su cuenta de Instagram para compartir los primeros detalles y sensaciones de este momento único. “Llegó Anna, cómo ella quiso y cuando ella quiso. Hace algunos días pasados ocho minutos de las 12 de la noche...”, escribió la periodista, dejando entrever que el parto se dio por sorpresa y que la beba eligió la hora y el modo de llegar al mundo. La emoción y el desborde de sentimientos se refleja en cada línea del mensaje. “Nos enamoró en el segundo que la vimos, y el mundo se detuvo y volvió a girar cuando lloró”, expresó, plasmando en palabras ese instante mágico y atemporal que solo conocen quienes se estrenan como padres.

En su relato, Paula no se guardó detalles y apostó al costado más real de la maternidad, despojando de idealizaciones al proceso y mostrando la tranquilidad con la que Anna fue recibida en la familia. “Derrumbó todas las frases que fuimos recolectando en nueve meses. Ella duerme sin problema, toma teta y se adapta a nosotros como si nos conociera de toda la vida. Llegó con música y con aroma a gardenias”, escribió, capturando el clima de paz, la conexión instintiva y la magia del primer encuentro.

Paula junto a su pareja y su bebé recién nacida

El mensaje no terminó ahí. La periodista aprovechó para agradecer al equipo profesional y a la familia, que acompañó cada etapa del embarazo. “Con papá @dschiariti y la manada queremos que estos días sean eternos”, concluyó, evidenciando el deseo de que el tiempo se detenga para saborear cada minuto de este presente tan esperado.

Anna durmiendo sobre su papá, Diego

En medio del vaivén de emociones, la familia le dio la bienvenida a su nueva integrante

La llegada de Anna fue celebrada de inmediato por amigos, colegas y varios usuarios que siguen a Paula desde sus coberturas en El Nueve. Entre los mensajes destacados, se sumaron saludos como los de Sergio Lapegüe, Tatiana Schapiro y Cecilia Insinga, así como otros postes rápidos de colegas que desearon:“A disfrutar a la nueva integrante”, “Lo mejor para esta etapa”, “Felicitaciones Pauli y papá”, “Mucha felicidad para esa familia hermosa” y “Lo mejor para esta nueva etapa”. La llegada de Anna, así, se vivió de manera colectiva, con la alegría multiplicada en comentarios y corazones virtuales, y el calor de un entorno que festeja sin reservas.

Vale la pena recordar cómo fue el camino hacia este momento. La noticia del embarazo había sido dada a finales de junio, cuando Paula, ya con la panza visible y el embarazo avanzado, decidió compartirlo con sus seguidores. En esa publicación mostró el test positivo y escribió al respecto. “@dschiariti ya me lo venía diciendo. Así que la duda nos ganó”, relató mientras exhibía una sonrisa de felicidad y ansiedad. “Seis meses y contando. Ansiosos por verte, Anna”, fue el mensaje que marcó aquella antesala de emociones que hoy ya encontraron un nuevo capítulo.

A finales de junio, Paula D'Ambrosio y su pareja dieron a conocer que esperaban a su primer bebé (Instagram)

Ahora, recién instalada en su nuevo rol de mamá, D’Ambrosio disfruta junto a su pareja de los primeros días de Anna, con la energía y la calma propias de quien sabe que, aunque a veces no todo es perfecto, la vida familiar, cuando se trata de un nacimiento tan esperado, regala instantes de plenitud y ternura que valen más que cualquier sueño. La crónica de este baby boom suma una historia luminosa, y deja claro que la celebración por la llegada de un hijo no pasa nunca de moda, dentro ni fuera del mundo del espectáculo.