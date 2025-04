Cata De Elía anunció el nacimiento de su primera hija: “Es chiquitita, valiente y la más linda del universo”

La periodista anunció la llegada de su bebé (Candela Teicheira)

Con una mezcla indeleble de ternura, emoción y memoria, la periodista Catalina De Elía anunció el nacimiento de su primera hija, Matilde, con su pareja Nicolás Beis, a través de un emotivo posteo en redes sociales. La llegada de la pequeña se da luego de atravesar un duelo profundamente doloroso: la pérdida de Margarita, su otra hija gemela, ocurrida durante la gestación en diciembre pasado.

En diálogo exclusivo con Teleshow, la flamante madre comentó: “Es muy chiquita. Está conmigo en la habitación, pero con cuidados de neonatología porque es muy pequeña y prematura. Nació en la semana 36, con dos kilos cuatrocientos, y bajó de peso”. Respecto a su estado de salud actual, agregó: “Ahora está en dos kilos doscientos y la están controlando con el peso, la glucemia y la temperatura, todo lo que se monitorea en los bebés que nacen antes de término”.

En paralelo, anunció la llegada de la bebé a su vida. “Matilde Beis de Elía, bienvenida a este mundo, mi amor”, escribió Catalina junto a una serie de fotos en las que se ve a la recién nacida, rodeada del calor familiar. Luego, detalló: “Se adelantó su cesárea y nació el 7 de abril a las 3.33 am. Es chiquitita, valiente y la más linda del universo”.

"Está conmigo en la habitación, pero con cuidados de neonatología", explicó la periodista sobre su bebé

La llegada de Matilde fue más rápida de lo esperado

El texto, que acompaña el retrato íntimo de los primeros días de maternidad, no escapa al asombro de una madre que aún intenta procesar la magnitud del momento. “Después de tantas dificultades, llegó ella. Todavía no caigo. Me explota el corazón. No puedo creer que de mi cuerpo, y del amor con Nico, haya salido esta belleza”, expresó.

Catalina también describió este tiempo con Matilde como una etapa de conexión absoluta, física y emocional: “Estamos atravesando los primeros días de piel con piel, de aprendizaje, de emoción, de controles, de asombro y gratitud. Nunca imaginé que el amor podía ser tan inmenso”.

A su vez, aprovechó la oportunidad para agradecer profundamente a quienes acompañaron el proceso: “Con Nico queremos agradecer profundamente a nuestra familia (tiene a los mejores abuelos del mundo), a nuestras amigas y amigos por tanta contención, y al equipo de embarazos de alto riesgo del Hospital Italiano”. Y agregó con nombre y apellido: “Especialmente a los obstetras Juan y Lucas Otaño, Lucía Vázquez, César Meller y Horacio Aiello. También al equipo de Neonatología por la ternura con la que la recibieron, y a Yoli, la enfermera más dulce que nos abrazó con su presencia en un momento tan delicado”.

La pareja de la periodista, Nicolás, junto a su hija recién nacida (Instagram)

"Me explota el corazón", aseguró la conductora respecto a la llegada de su hija (Instagram)

La periodista también tuvo palabras para su comunidad virtual, a quienes sintió cerca desde el principio: “Gracias también a ustedes, tías virtuales, por los mensajes llenos de luz. Aunque no nos conozcamos en persona, me hicieron sentir muy acompañada en todo este proceso”. Y cerró su mensaje con una frase que resume la conmoción: “Matilde ya está acá. Y yo todavía no puedo creerlo”.

Meses atrás, en diciembre de 2024, De Elía contó públicamente qué había ocurrido con su otra hija. “Perdí a Margarita, una de mis dos bebitas, y desde entonces todo quedó suspendido, como en blanco y negro”, había escrito en un texto donde expresó, con una sinceridad desgarradora, el abismo emocional que significó aquel momento.

Desde el hospital, Catalina junto a su bebé recién nacida, quien está acurrucada en su pecho (Instagram)

“Hija, que solo conociste mi vientre, mi voz, mis risas, mis llantos, mis nervios, mis miedos, mis alegrías, mis ansiedades, la voz de tu padre, los ladridos de los perros y el cuerpo y el calor de tu hermana, hoy me toca despedirte”, decía entonces, recordando la fugaz pero profunda conexión con Margarita.

La conductora compartió anécdotas únicas del embarazo, como las ecografías en las que sus hijas parecían jugar juntas: “Te sentí como un cosquilleo, te vi acurrucada junto a tu hermana, y también cabeza a cabeza con Matilda haciendo la vertical. Me reí por dentro en esa ecografía: el médico se volvió loco tratando de verlas. Con tu hermana estaban haciendo su primera travesura”.

Y continuaba: “Espero que hayas sentido el amor con el que te gesté estos casi cinco meses, que te hayas sentido amada, que te hayan llegado los mimitos que te hice en la panza: las caricias, las charlas, la música que me gusta, las canciones de Spinetta y Aristimuño”.

Matilde, la hija de la periodista y su pareja (Instagram)

Sobre el impacto de la pérdida, fue contundente: “No estaba preparada para este golpe. ¿Quién lo está? ¿A quién se le ocurre semejante crueldad? No hay nada que pueda consolarme. No habrá consuelo nunca”.

Finalmente, en su despedida, escribió: “Hija amada, ojalá hayas entendido que, desde que te concebí, lo más importante de mi vida fue darte la mejor vida posible ahí adentro, en mi vientre... Bebita de mi corazón: te voy a extrañar hasta el día que me muera. Siempre me vas a faltar, vos, Margarita, mi otra gemela”.

Información de Pablo Montagna.