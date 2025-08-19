Teleshow

Laura Laprida fue mamá de Otto, el nieto número 20 de las Trillizas de Oro: “Bienvenido al clan”

Es el primer hijo de la actriz, que lo recibió junto a su pareja en España. El tierno video de la abuela María Eugenia para marcar su llegada al mundo

Nació Otto, el nieto número 20 de las trillizas de Oro: “Bienvenido al clan” (Video: Instagram)

El nacimiento de Otto, el primer hijo de Laura Laprida y Eugenio Levis, marcó un nuevo capítulo en la historia de la célebre familia de las Trillizas de Oro. El clan, conocido por su entrañable unidad y su numerosa descendencia, celebró con entusiasmo la llegada de su nieto número veinte. Las redes sociales se inundaron de mensajes de emoción y ternura, reflejando la felicidad compartida ante la llegada de un nuevo miembro que promete multiplicar los lazos y recuerdos familiares.

El clan de las Trillizas de Oro sumó un nuevo integrante: Otto, el nieto número veinte. El anuncio, hecho público a través de las redes sociales por su abuela, María Eugenia, desató una ola de mensajes de amor y felicidad. En un tierno video, su voz se escucha alzarse sobre la cuna: “Hola, bebito. Hola. Bienvenido a este mundo. ¿Cómo estás, dormidito? Yo soy Coqui, tu abu. ¿Sabés la cantidad de primos que tenés? Y hay uno que nació hace poquito, así que van a ser recompañeros”.

El primer diálogo de abuela a nieto no termina allí. Con calidez, desliza un secreto familiar: “Te cuento que Coqui tiene dos hermanas muy iguales. Primero te vas a confundir, pero no te preocupes que yo me voy a encargar de que me encuentre siempre. Bebito, te hiciste rogar, pero ya está. Te amo, bebé”. La emoción asoma en cada palabra. ¿Cuántos nietos alcanzan ya el corazón extendido de esta familia famosa? Veinte. Un número que parece desafiar los límites de la mesa, el tiempo y las fotografías familiares.

Laura de camino al hospital (Foto: Instagram)
Laura y Eugenio en plena espera

Debajo del video, una frase lo resume todo: “Hola Otto. Te estábamos esperando… Bienvenido al clan jaa”. La expectativa, la cuenta regresiva y ese “jaa” final, coronan el tono íntimo del anuncio. ¿Qué se siente al ser el veinteavo nieto? ¿Qué siente la abuela que sigue sumando nietos y sorpresas a una generación grabada a fuego en la memoria popular argentina?

Mientras tanto, la mamá flamante madre compartió una secuencia que condensa la intensidad de las primeras horas de vida. “12/08 Bienvenido Otto. Muchas gracias a todos por sus mensajes de amor, estamos muy bien y contentos, disfrutando y aprendiendo de este bebuchi.” El mensaje, luminoso y lleno de gratitud, acompaña una serie de imágenes que atrás dejan la espera y el hospital.

Una mano diminuta, apretada contra la piel materna. El reflejo del primer destello de vida, la sala donde Laura y su pareja posan sonrientes, ya con la inminencia de la llegada en sus ojos. En otra imagen, el pequeño Otto duerme apacible, envuelto en la ternura de los brazos de su padre. Las fotos son especiales por partida doble, ya que no solo marcan los primeros días de vida del pequeño, sino que fueron tomadas por su propio padre, las primeras de muchas, describen la cronología mínima de toda llegada.

Otto es el primer hijo de la pareja y el nieto número 20
“Disfrutando y aprendiendo”, la felicidad de Laura por la llegada de su hijo (Foto: Instagram)

“Yendo. El Hospital. La espera. Lactancia, lo más lindo y desafiante del mundo – Todo lo que está bien. Nos vamos a casa“, fue todo lo que escribió la actriz en el pie del carrete, haciendo un breve resumen de sus días en el nuevo papel de su vida: el de ser madre.

¿Es posible traducir el vértigo de la maternidad en palabras? Laura lo intenta: “disfrutando y aprendiendo”. En esa frase caben noches largas, instantes de asombro y la promesa de una familia cada vez más numerosa. ¿Cómo será crecer entre tantos primos? ¿Cómo será la crianza en una saga donde cada encuentro familiar convoca a generaciones?

Otto, en su cuna, ignora todavía el revuelo que su llegada despertó. Quizá solo escuche el susurro de su abuela: “Te amo, bebé”. Pero a cada lado, las vidas que lo rodean —padres, abuelas, tías, y esa legión de primos— ya celebran un nacimiento que es mucho más que una noticia: es la continuidad de una historia marcada por el amor y el asombro de la vida.

