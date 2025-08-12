Teleshow

Alejandra Maglietti fue mamá por primera vez: la tierna foto de su hijo Manuel

La noticia la dieron a conocer en Bendita, el ciclo donde la abogada se desempeña como panelista. La emoción de sus compañeros

Pablo Andisco

Pablo Andisco

Nació el bebé de Alejandra Maglietti: así lo anunciaron en Bendita (El Nueve)

La espera terminó y Alejandra Maglietti se convirtió en mamá por primera vez. La noticia se conoció en Bendita, el ciclo de El Nueve que conduce Beto Casella y donde la abogada trabaja como panelista. La chaqueña está en pareja con Juan Manuel, una relación que prefirió mantener a resguardo de la exposición mediática, y por estas horas transita su momento más feliz con la llegada del bebé.

El ciclo, que funcionó casi como un reflejo cotidiano de su embarazo, fue el sitio natural en el que conoció el nacimiento. En un alto de la habitual dinámica entre la polémica y la información, para anunciar la que definió como la noticia del año. “Ha nacido Manuel”, dijo Beto y todos sabían de quién se trataba. Los aplausos de todos en el piso y pantalla gigante con la foto del recién nacido terminaron por completar la escena.

Casella dijo que el peso de Manuel fue de 4.200 kilos. “Se notaba que iba a ser grandote”, apuntó Horacio Pagani. “Ahora entendemos la panzota de Maglietti con este Manuelazo”, sumó Casella en la misma sintonía. Mientras tanto, el recién nacido se imponía desde un gran telón y se robaba todas las miradas.

“Divino, hermoso, gracias a Dios salió todo bien”, agregó el conductor, pasando a la información más formal del asunto. “Fue cesárea programada, ahí estuvimos toda la familia de Bendita acompañando a Ale como corresponde el tiempo previo y ahora todos pendientes sin molestarla, haciéndole saber que esta familia está pendiente. No queremos invadirla porque la mamá quiere estar tranquila, con la criatura y con el papá”, cerró.

Las imágenes del baby shower de Alejandra Maglietti

Días antes del nacimiento, Maglietti mostró en sus redes el diario de este momento tan particular en su vida. Así se la vio en su casa, recostada sobre la cama y con el moisés preparado a un lado, mostrando los movimientos del bebé en su vientre, acompañando la escena con una breve frase: “Hay alguien que ya está queriendo salir”, junto a un emoji de corazón.

El registro rubricó este período de intimidad lejos del rol habitual de Maglietti en la televisión. Sus seguidores, acostumbrados a verla en debates y análisis, accedieron a una faceta distinta, marcada por la calma y la expectativa ante la llegada de su hijo.

La previa incluyó la habitual ceremonia del baby shower, con un evento al que asistieron familiares, amigas cercanas y figuras del espectáculo como Rocío Marengo —también embarazada—, Marixa Balli y Any Ventura. La abogada compartió en sus redes imágenes y videos del encuentro, que incluyó juegos, actividades y decoración temática inspirada en animales de la selva, en tonos verde y dorado. “Un baby shower soñado. No tengo palabras para agradecer el amor con el que se organizó este día tan especial”, expresó Maglietti.

Durante la jornada, las invitadas participaron de dinámicas centradas en la maternidad, como la práctica de colocar pañales y actividades lúdicas. El encuentro dejó registros de alegría y mensajes de agradecimiento de la panelista, que se prepara para recibir a su primer hijo junto al acompañamiento de familiares, colegas y seguidores.

