La felicidad de la ex Gran Hermano que fue mamá por primera vez: “Ojos de amor”

Acompañada por su pareja, Uriel, Martina Stewart le dio la bienvenida al mundo a su bebé, Rufina (Instagram)

En julio pasado, el universo de Gran Hermano recibió una noticia inesperada y llena de emoción de la mano de una de las participantes más recordadas de la edición 2022: Martina Stewart Usher anunció que estaba esperando su primer bebé. La noticia generó una verdadera revolución en la comunidad. Ahora, a menos de un año del anuncio y en un diciembre cargado de alegría, el esperado momento finalmente llegó. En las últimas horas, la excompetidora de la casa más famosa se convirtió en mamá junto a Uriel de Martini, hermano de su expareja.

Fue ella misma quien compartió la buena nueva a través de sus redes sociales. Aunque por ahora prefiere no dar declaraciones extensas, la imagen del reencuentro vale más que cualquier palabra y así lo entendió Martina: publicó una secuencia de postales llenas de emoción, dando la bienvenida a la recién nacida en el Sanatorio Otamendi, donde todo salió tal como lo soñaron.

Entre los primeros registros que subió Martina, pudieron verse desde el camino hacia el quirófano, las primeras horas posteriores al nacimiento y el entrañable instante en que su pareja Uriel sostiene entre brazos a la beba. En una de las historias más comentadas, Martina sintetizó el sentimiento de esta nueva etapa con una frase breve y contundente: “Amores de mi vida”. La emoción también fue compartida, minutos más tarde, por el flamante papá, quien subió una foto de Martina y su hija junto a una sentida reflexión: “Ojos de amor, fuerza y entrega absoluta”.

Martina y su pareja a poco tiempo de la llegada al mundo de su hija

En las primeras horas del martes, Martina volvió a interactuar con sus seguidores para compartir una de las postales que resumen lo que significa el arranque la maternidad: una foto de su pareja cambiando el pañal de la recién nacida. “Buen día”, escribió, dejando ver que el aprendizaje y el asombro seguirán marcando el pulso de esta experiencia única.

La historia de este embarazo fue seguida por miles desde su arranque. El anuncio tuvo lugar en pleno aire de LAM (América), cuando en medio de una típica emisión cargada de suspenso, Ángel de Brito fue sembrando expectativa entre el público y los panelistas. “La que va a ser mamá, está acá en nuestro estudio. Está en la tribuna y está el novio de la embarazada”, anticipó el conductor, generando un clima de curiosidad entre producción y audiencia. Finalmente, la mujer en cuestión se mostró y la bomba se develó. “Martina está embarazada”, anunció entre los aplausos del público.

"Amores de mi vida", escribió la exparticipante al enfocar a su pareja y su bebé

Visiblemente emocionada, Stewart Usher tomó el micrófono para poner en palabras su alegría ante el anuncio colectivo. “Estoy muy contenta”, sostuvo en vivo, antes de precisar ante Ángel el momento exacto de su embarazo: “Ya estoy de 14 semanas”. En ese instante, el entonces futuro papá, Uriel de Martini, seguía la declaración desde la tribuna, entre el orgullo y la timidez. Martina contó que la relación comenzó después de terminar su paso por el reality: “Estamos hace casi tres años, después del programa”.

Por su parte, la pareja de Martina compartió una emotiva foto de ella y su bebé desde la clínica

Uriel, hermano de su expareja, es conocido en las redes como un influencer apasionado por los viajes y supo conquistar a Martina fuera del ambiente de Gran Hermano, forjando un vínculo que se fue haciendo visible de a poco ante el ojo público. Hoy, con más de un millón de seguidores en Instagram, Uriel compartió cada segundo del embarazo de su pareja e incluso protagonizó publicaciones conjuntas en las que ambos celebraban la llegada del nuevo integrante.

Semanas atrás, los futuros papás compartieron la imagen de la ecografía junto a un mensaje emotivo: “¡El secreto mejor guardado! Te estamos esperando, ya somos un montón en casa, pero sin dudas vas a ser la/el integrante más importante. Te amamos con todo nuestro corazón, prepara los cachetes que en casa te espera una manada para llenarte de besos”, escribieron, acompañando las fotos tomadas tras su paso por LAM que sellaban el nuevo presente familiar.

Uriel cambiando el pañal de la pequeña recién nacida (Instagram)

Así, entre fotos, historias y palabras sentidas, Martina Stewart Usher vive el cierre de año más feliz de su vida. Después del reality, los romances mediáticos, las sorpresas y las vueltas del destino, hoy celebra el comienzo de una maternidad esperada y soñada junto a su pareja, su familia y sus miles de seguidores, inaugurando una etapa donde nada será igual y donde el gran protagonista ya tiene nombre propio, amor incondicional y una historia que recién empieza.