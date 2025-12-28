Entre mates y playa, Leo Sbaraglia eligió Punta del Este para desconectar antes del 2026

Sbaraglia y su amigo disfrutaron del clima veraniego y la tranquilidad de la costa uruguaya (RSFotos)

Después de meses de rodajes, estrenos y reconocimientos, Leo Sbaraglia eligió hacer un alto en su agenda y dedicarse unos días de descanso en Punta del Este, Uruguay. El actor, que este año fue protagonista de la serie sobre Carlos Menem y se prepara para el lanzamiento de la nueva película de Pedro Almodóvar, decidió viajar a la costa uruguaya antes de la llegada del 2026.

En las últimas horas, fue fotografiado en Playa Brava, disfrutando de los primeros días de la temporada estival junto a un amigo y lejos del vértigo mediático que suele acompañar cada uno de sus proyectos. En su primera jornada en la playa, fue captado en una secuencia de imágenes que lo mostraron completamente distendido. El actor se acomodó junto a un amigo en unas reposeras bajo la sombra de una sombrilla azul, sobre la arena clara y frente a un cielo despejado. El actor se mostró con el cabello revuelto, luciendo una musculosa negra, traje de baño celeste y gafas de sol. En la mano sostuvo el mate, mientras conversaba animadamente con su amigo. A su lado, se distinguieron pertenencias personales, como una bolsa de playa tejida, sandalias, un sombrero negro y una conservadora, elementos habituales en las largas tardes de playa.

En medio de la charla, el actor cebó unos mates bajo los rayos del sol

La escena transmitió el clima típico de las vacaciones en Punta del Este: Sbaraglia y su amigo intercalaron charlas, risas y momentos de silencio, siempre con el mate y el termo como protagonistas. El entorno natural sumó movimiento y color, con otras sombrillas, bañistas y surfistas que cruzaban la orilla a lo lejos. El actor, lejos de la exposición mediática, aprovechó para disfrutar de actividades simples y cotidianas, en una postal que reflejó el espíritu relajado de la temporada alta en la costa uruguaya.

A lo largo de la tarde, ambos se mantuvieron atentos tanto a la conversación como al entorno. El actor alternó entre beber mate, escuchar a su amigo y revisar algunas pertenencias, siempre con una actitud distendida. La presencia de otros veraneantes, algunos recostados en reposeras y otros caminando por la arena, aportó una atmósfera de sociabilidad y tranquilidad al lugar. El intérprete se mostró sonriente y relajado, sin rastros de la exigencia propia de los rodajes ni de los compromisos laborales que marcaron su año.

Entre charlas y relax, Leo Sbaraglia vivió de sus primeros momentos en la costa uruguaya

Sbaraglia y su amigo optaron por look relajados para vivir la jornada playera

La decisión de poner pausa y buscar refugio en Punta del Este llegó luego de un 2025 repleto de acontecimientos profesionales. A principios de diciembre, Leo fue galardonado con el Martín Fierro a Mejor Actor Protagonista en serie por su labor en Menem y Las maldiciones. La noche de la premiación se convirtió en uno de los momentos más recordados del año en la industria. “No lo puedo creer. Merecidamente, El Eternauta se estaba llevando todo; dije: ‘Bueno, ya está, no es nuestra noche’”, expresó Sbaraglia, sorprendido al subir al escenario. Su comentario, lejos de cualquier reclamo, generó risas y aplausos entre los presentes. Luego, agregó con humildad: “Varias veces uno ha ido a aplaudir a otros compañeros y compañeras con mucho gusto. Pero bueno, hoy me tocó a mí”.

En el tramo más emotivo de su discurso, el actor agradeció a quienes lo acompañaron en el proyecto de Menem, y dedicó palabras especiales a Ariel Winograd, su director: “Sin vos esto no hubiese pasado”. También mencionó a los responsables de la producción y el desarrollo artístico, reconociendo el valor del trabajo en equipo. No faltó el saludo a sus colegas y compañeros de terna, entre ellos Juan Minujín, Marco Antonio Caponi, Mónica Antonópulos, Griselda Siciliani, Ricardo Darín, Alan Sabbagh y Daniel Hendler. “La terna es un montón. No se puede creer”, reconoció Sbaraglia, reflejando la magnitud y el nivel de competencia entre los nominados.

Luego de un año lleno de proyectos y éxitos, el actor dio inicio a su descanso veraniego en la costa uruguaya (RSFotos)

El paso del actor por Punta del Este simbolizó el cierre de un año intenso y la antesala de nuevos desafíos. Lejos de las cámaras y el bullicio, Sbaaglia se permitió disfrutar de las pequeñas cosas: la charla con un amigo, el mate, la brisa marina y el ritmo pausado de la playa. Así, inició el verano y renovó energías, mientras el público espera sus próximos trabajos tanto en la pantalla chica como en el cine internacional.