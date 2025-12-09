El guiño de Leonardo Sbaraglia al ganar en los Martín Fierro por la serie de Carlos Menem: “Vamos por la reelección”

Leonardo Sbaraglia agradeció al ganar el premio a Mejor Actor Protagonista en Serie (Video: América TV)

Fue uno de los discursos más celebrados de la noche. Leonardo Sbaraglia se quedó con el Martín Fierro de Cine y Series 2025 a Mejor Actor Protagonista en Serie por su trabajo en Menem y Las maldiciones, y al subir al escenario combinó emoción, humor y un guiño directo a la ficción que lo devolvió al centro de la escena.

El anuncio de su nombre, a cargo de Teté Coustarot (quien condujo la gala junto a Luciano Cáceres), llegó después de una breve pausa dramática y luego repasó sus grandes títulos cinematográficos: La noche de los lápices, Caballos salvajes, Relatos salvajes. Mientras, el ganador saludó uno por uno a los compañeros que tenía a su alrededor, con besos y abrazos incluidos a cada uno, demostrando la emoción que le generó oír su nombre en la terna. Luego, se dirigió hacia el escenario, subió las escaleras enérgicamente y fue recibido con un aplauso ensordecedor y un reconocimiento generalizado de todos los colegas, técnicos y productores que se hicieron presentes en la Usina del Arte.

Apenas tomó el micrófono, el actor dejó en claro su sorpresa: “No lo puedo creer. Merecidamente El Eternauta se estaba llevando todo; dije: ‘Bueno, ya está, no es nuestra noche’”. Su comentario, lejos de la queja, generó risas y aplausos. Con humildad, agregó: “Varias veces uno ha ido a aplaudir a otros compañeros y compañeras con mucho gusto. Pero bueno, hoy me tocó a mí”.

En el tramo más emotivo , el artista reconoció el trabajo de quienes lo acompañaron en Menem, especialmente de Ariel Winograd, su director. “Sin vos esto no hubiese pasado”, aseguró, además de mencionar a los distintos responsables de la producción y el desarrollo artístico de ambas series.

También nombró a parte del elenco y algunos colegas que también estaban presentes: Juan Minujín, Marco Antonio Caponi, Mónica Antonópulos, Griselda Siciliani, Ricardo Darín, Alan Sabbagh y Daniel Hendler, entre muchos otros. “La terna es un montón. No se puede creer”, reconoció.

El actor dedicó una mención especial al trabajo técnico detrás de la reconstrucción de época de Menem, algo que definió como “impresionante” y clave para poder crear al personaje: “Todo lo que se hizo para la serie es increíble. Esto es de todos”.

Sobre el final, la atmósfera se volvió más íntima. El intérprete compartió el premio con su madre y con su hija —presentes en la sala—, y habló sobre el peso cultural y emocional de interpretar una figura tan controversial como Carlos Menem: “Para mí, este trabajo fue algo muy intenso, de mucho aprendizaje. Creo que se hizo cargo de nuestra Argentina, con todos sus bemoles, y también de nuestro humor y de nuestras heridas. Y compartir este premio con este equipo maravilloso que tenemos esta noche, y con ese otro equipo con el que trabajamos con tanta pasión y tanto amor, es muy especial. Porque esa es nuestra identidad: el amor, la pasión y la garra que cada una de las personas de este oficio le pone a su trabajo”.

Tras el análisis, el cierre devolvió el tono festivo: “Dani, Wino, Martín… Las maldiciones, Menem, Prime Video… ¡Vamos por la segunda! Vamos por la reelección, Prime Video, vamos por la reelección”. El chiste, inspirado en la lógica política del expresidente, funcionó como anuncio encubierto de lo que vendrá: la segunda temporada de Menem, ya en marcha.

Sbaraglia dejó el escenario entre música, ovación y saludos de colegas. Para una figura con más de tres décadas de trayectoria, el premio llegó en un momento de plenitud profesional, abrazado por dos proyectos fuertes, múltiples nominaciones y un personaje que, según él mismo confesó, “lo transformó”.