Leonardo Sbaraglia contó por qué actuar para Pedro Almodóvar lo llevó al psicólogo: “Es un genio y me sentí muy presionado”

Leonardo Sbaraglia y el desafío de protagonizar la próxima película de Pedro Almodóvar (Video: Instagram)

El vínculo de Leonardo Sbaraglia con España tiene casi tres décadas. En ese país hoy se encuentra protagonizando la obra Los días perfectos, de Jacobo Bergareche en el Teatro La Latina, la adaptación del libro que dirige Daniel Veronese, y en 2026 estará al frente de Amarga Navidad, la nueva película de Pedro Almodóvar, uno de los directores más codiciados por los actores y que significó para él todo un desafío.

“Él te pide algo tan preciso, tan preciso y algo que él quiere... Es un genio. O sea, realmente creo que es un genio total, eh. Y claro, él quiere ver esa pincelada que él sueña y que él necesita. Entonces, claro, no le puedes dar otra”, señaló el intérprete en el podcast español La Script, dedicado al cine y las series.

“Él no quiere otra, quiere esa. Entonces, claro, por momentos te sientes muy exigido y muy presionado. Bueno, ¿querías ser actor? Bueno, ahí tienes”, comentó, risueño. “Lo tienes que hacer, lo tienes que lograr. Tienes que tener esa especie de temple brutal”, se sinceró sobre el gran reto que toma al ser parte de un proyecto del creador de films como Todo sobre mi madre, Mujeres al borde de un ataque de nervios y Hable con ella.

Pedro Almodovar, Leonardo Sbaraglia y Quim Gutiérrez durante el rodaje de Amarga Navidad (Instagram, Amarga Navidad)

“Fue muy difícil. Nosotros los argentinos hacemos mucha terapia y mi terapeuta me dice: ‘Bueno, ¿que querías ser actor? Ahí tenés, ¿no?’“, compartió, entre carcajadas. ”Pedro te pide que hagas eso que es como casi pegar un salto mortal y pasar por el centro de una aguja, como de un ojal. Quizás tienes una oportunidad y tienes que en esa especie de pirueta mortal pasar por ahí“, comparó con gracia el ponerse a las órdenes del manchego.

El rodaje de Amarga Navidad, la nueva película de Pedro Almodóvar, comenzó en junio de este año entre Lanzarote y Madrid, según confirmó la productora El Deseo mediante un comunicado de prensa. Este proyecto, que cuenta con la participación de Warner y Movistar Plus+ para su estreno previsto en 2026, reúne un reparto encabezado por Leonardo Sbaraglia, Bárbara Lennie, Victoria Luengo y Patrick Criado.

Las imágenes del rodaje de Amarga Navidad, la nueva película de Pedro Almodóvar (Video: Instagram/ Warner Bros. Pictures España)

La filmación llegó un año después de que el director recibió el León de Oro por La habitación de al lado, y reúne nuevamente a intérpretes que ya han trabajado con el director en anteriores producciones. Bárbara Lennie participó previamente en La piel que habito y La habitación de al lado; Victoria Luengo también intervino en la última cinta galardonada, mientras que Leonardo Sbaraglia fue parte de Dolor y Gloria. Patrick Criado se suma ahora por primera vez al elenco de un filme de Almodóvar y completan el reparto nombres como Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón y Quim Gutiérrez, este último debutando bajo la dirección del realizador.

En cuanto a la trama, la película relata la historia de Elsa, una directora de publicidad que, tras el fallecimiento de su madre durante un largo puente de diciembre, opta por refugiarse en el trabajo. “Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso”, informaron sobre el argumento de la película. Durante esa pausa, Elsa viaja a Lanzarote acompañada de su amiga Patricia, mientras su pareja, Bonifacio, permanece en Madrid y se convierte en un apoyo fundamental en este difícil proceso.

El guión intercala la vivencia de estos personajes con la del guionista y director de cine Raúl Durán, lo que, según el comunicado de El Deseo, “entremezcla ficción y realidad, porque Amarga Navidad desarrolla cómo la vida y la ficción están unidas de un modo indisoluble, incluso doloroso en ocasiones”, reflejando así el núcleo temático de la película.