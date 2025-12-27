Teleshow

Evangelina Anderson habló sobre los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

En medio de sus idas y vueltas con Ian Lucas, el reciente posteo de una de sus hijas alimentó las versiones de un acercamiento de la modelo con el futbolista. Su palabra

Evangelina Anderson habló de la posible reconciliación con Martín Demichelis (Video: Juego Chino. Telefe)

Evangelina Anderson empieza a despedir un 2026 en el que regresó definitivamente a los primeros planos del espectáculo nacional. Además de su trabajo como modelo, la participación primero en Los 8 Escalones y actualmente en MasterChef Celebrity la ubicó como una de las figuras principales de la televisión argentina. Y con su vida privada también dio motivos para que se hable de ella.

En agosto pasado, formalizó su separación de Martín Demichelis, luego de 18 años, tres hijos y una fuerte crisis a partir de rumores de infidelidad de él, que asomó en 2024 y tardaron un tiempo en oficializar. Luego de un período de transición y duelo, empezó un coqueteo mediático y virtual con Ian Lucas, su compañero en el certamen gastronómico, negado sin demasiada fuerza por ambas partes. Y casi en simultáneo, aparecieron versiones de un posible retorno con el exentrenador de River Plate, a partir de una foto que compartió Lola, una de sus hijas, durante su cumpleaños de Micho.

En este panorama, Anderson visitó Juego Chino, el programa de Guillermo Pelado López en Telefe y realizó algunas sentencias sobre su vida personal. Allí contó que llevaba un año y medio separada y que transitaba este período con tranquilidad. Y ante la pregunta de si actualmente estaba realmente sola, deslizó una reflexión.

Martín Demichelis y Evangelina Anderson
Martín Demichelis y Evangelina Anderson blanquearon su separación en agosto de 2025

“Yo siempre pensé que iba a llegar a viejita con mi ex, siempre me imaginé eso. Y ahora pensaba que me voy a morir sola”. La exageración entre ambas sentencias derivó en la intervención del conductor: “No es ni una cosa ni la otra”, advirtió López antes de llevar la conversación a otro terreno.

“¿Y mirá si se arreglan?“, lanzó. Y sin nombrarlo, todos en el estudio y a través de la tele sabían que hacía referencia a Martín Demichelis. La respuesta fue elocuente a diferentes escalas. El silencio, la mirada de asombro y la respuesta espontánea y enfática. ”No, ni loca, ni loca. Ahí no vuelvo. De ninguna manera. Te lo firmo".

La frase resonó en un contexto especial para los padres de Bastian, Lola y Emma. Mientras el exfutbolista parece empezar a dejar atrás su bajo perfil, con posteos cada vez más frecuentes en redes y apariciones públicas acompañado por una misteriosa joven, la modelo continúa el juego con Ian Lucas, entre coqueteos, desmentidas y declaraciones de todo tipo.

El posteo de la hija
El posteo de la hija de Martín Demichelis que generó rumores de reconciliación con Evangelina Anderson

Como si esto fuera poco, cuando los caminos parecían totalmente paralelos, una foto encendió las versiones sobre la posible reconciliación entre Anderson y Demichelis. Todo ocurrió cuando Martín compartió en su Instagram una imagen casera junto a Lola: ambos sonríen en una escena cálida y cercana, con ella sosteniendo un pincel y él abrazándola con evidente complicidad. “Feliz de empezar los 45 junto a mi reina”, escribió Martín, junto a emoticones de corazón y caritas enamoradas, dejando ver que, pese a los cambios, el vínculo con sus hijos sigue más fuerte que nunca.

La publicación de Lola, sin embargo, fue la que más conversaciones generó. En su feed de Instagram, la adolescente eligió una foto familiar en la que aparecen Martín y los tres hijos —Lola, Emma y Bastian— junto a los perros de la familia, todos abrazados y sonriendo en una imagen que transmite armonía y unión.

Además de mencionar a su papá, Lola sumó a Evangelina Anderson y a sus hermanos a las etiquetas, sugiriendo así que, más allá de la ruptura, la familia sigue unida en el afecto y las tradiciones. El texto sencillo “Feliz cumpleaños papá” fue acompañado en la publicación con la canción “Ojitos rojos” de Grupo Frontera, tema que hizo de banda sonora y le dio a la dedicatoria un aire melancólico y emotivo. Quizás el revuelo que generó la foto haya motivado la rotunda desmentida de Evangelina y las misteriosas apariciones de Martín, quienes se proponen ser protagonistas de un verano que recién comienza.

