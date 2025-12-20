El posteo de la hija de Martín Demichelis que generó rumores de reconciliación con Evangelina Anderson

Evangelina Anderson y Martín Demichelis se habrían separado luego de años de relación

Martín Demichelis celebró su cumpleaños número 45 en un contexto personal muy significativo, ya que es el primero que atraviesa tras la separación de Evangelina Anderson, anunciada en agosto de este año. Pese a los cambios y las miradas puestas sobre su nueva vida de soltero, el entrenador y exfutbolista disfrutó de una jornada cargada de afecto y gestos familiares, especialmente por parte de sus hijos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño, pero fue su hija mayor, Lola Demichelis, quien se llevó el protagonismo con un tierno posteo que, además, generó rumores y esperanzas de reconciliación entre sus padres.

En sus stories, Demichelis compartió durante las primeras horas del día una imagen casera junto a Lola: ambos sonríen en una escena cálida y cercana, con ella sosteniendo un pincel y él abrazándola con evidente complicidad. “Feliz de empezar los 45 junto a mi reina”, escribió Martín, junto a emoticones de corazón y caritas enamoradas, dejando ver que, pese a los cambios, el vínculo con sus hijos sigue más fuerte que nunca.

La publicación de Lola, sin embargo, fue la que más conversaciones generó. En su feed de Instagram, la adolescente eligió una foto familiar en la que aparecen Martín y los tres hijos —Lola, Emma y Bastian— junto a los perros de la familia, todos abrazados y sonriendo en una imagen que transmite armonía y unión.

Martín recibió los 45 años con sus tres hijos

Pero lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el detalle de las etiquetas: además de mencionar a su papá, Lola sumó a Evangelina Anderson y a sus hermanos, sugiriendo así que, más allá de la ruptura, la familia sigue unida en el afecto y las tradiciones. El texto sencillo “Feliz cumpleaños papá” fue acompañado en la publicación con la canción “Ojitos rojos” de Grupo Frontera, tema que hizo de banda sonora y le dio a la dedicatoria un aire melancólico y emotivo.

El gesto de Lola y la presencia virtual de Evangelina en el cumpleaños de Martín dispararon especulaciones sobre una posible reconciliación o al menos una convivencia armoniosa, demostrando que, incluso en procesos de cambio, los lazos familiares pueden mantenerse sólidos.

La foto y la canción elegidas sumaron un matiz especial, permitiendo que esa escena de cumpleaños fuera no solo una muestra de amor filial sino también un mensaje sobre la resiliencia, la cercanía y la importancia de acompañarse mutuamente en cada etapa de la vida. Así, el primer cumpleaños soltero de Demichelis tuvo como verdadera protagonista a la familia, dejando en claro que, pase lo que pase, los afectos compartidos continúan siendo lo más importante.

Rápidamente, los comentarios no tardaron en estallar y muchos de ellos pedían que el exmatrimonio se reconcilie: “¡Hermosa familia, ojalá vuelvan a estar juntos”; “Que lindo sería que vuelvan a estar todos junto”; “Qué hermosos son! ¡Ojalá que vuelvan!”; “Ojalá vuelvan! Que todo sea mejor para esos chicos. Amor puro.”; fueron algunos de los comentarios que dejaron.

Lola eligió una foto junto a sus dos hermanos y sus padres para homenajear al exfutbolista (Instagram)

Esto llega al mismo tiempo de que la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) fueron los protagonistas de rumores de romance. Las versiones se dispararon tras la viralización de fotos donde fueron vistos juntos en un boliche y la cercanía desató especulaciones en redes, sumadas a los comentarios frecuentes durante las grabaciones de MasterChef Celebrity. Sin embargo, cuando el cronista les consultó cómo se tomaban esta situación, ambos recurrieron al humor y la sinceridad.

Consultado sobre la famosa foto en el boliche, Ian fue claro: “Sí, estábamos en un boliche, habíamos ido… Éramos varios, estaba Maxi, estaba el Chino… Pasa que nos agarran, ¿viste? Está bien hecho a propósito, nos agarran a nosotros ahí... ¿De qué nos agarraron de atrás? Sí, obvio, porque nos vemos a nosotros solos. No se ve que alrededores estaban todos, pero, pero bueno.” Sobre el momento de mayor cercanía, Ian explicó: “No, ella tiene un problema en la garganta. No, pero boludo, en serio, te reís, pero a Eva la tienen que operar de la garganta y me estaba hablando en el oído, en serio.”

Cuando fue consultada Evangelina sobre estos rumores, reafirmó que la relación es puramente de compañerismo y se lo tomó con humor: “Y somos compañeros, ¿viste? Como yo estoy soltera, él está… Yo entiendo que la gente me quiere ver de novia de vuelta, pero es muy pronto.” Ante el comentario de Ian, Anderson respondió divertida: “Hay que bajar la música. Que se compre gafas. Así ve bien.” No dejó de agradecer el elogio: “Sí, no, obvio. Gracias.”