Evangelina Anderson lució su talento para el patinaje sobre hielo, ¿con una indirecta para Ian Lucas y Martín Demichelis?

Evangelina Anderson subió un video mostrando el talento que tiene en el patín sobre hielo (Video: Instagram)

En medio de un escenario repleto de especulaciones, Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la escena por un posteo que no pasó desapercibido. Luego de varias semanas atravesadas por rumores de acercamientos, distancias y gestos con Ian Lucas, la modelo compartió un video patinando sobre hielo con una elección musical tan potente como sugestiva, que muchos interpretaron como un mensaje directo hacia su exmarido, Martín Demichelis.

El clip, publicado en su cuenta de Instagram, la muestra deslizándose con soltura sobre la pista de hielo mientras suena “La Perla”, una canción de Rosalía de cuya letra está dedicada a un ex infiel y habla, sin metáforas suaves, de la decepción emocional y el desencanto. “Es una perla”, escribió Evangelina en el epígrafe, acompañado de un corazón blanco, una frase que terminó de encender las lecturas entre sus seguidores.

El posteo fue visto como un mensaje indirecto para su exmarido Demichelis, padre de sus hijos y figura central en su vida durante años

La letra del tema no dejó lugar a demasiadas dudas para quienes siguen de cerca los movimientos de la modelo: “Rompecorazones nacional”, “Un terrorista emocional”, “El mayor desastre mundial”, “Es una perla, nadie se fía”. En ese contexto, el posteo fue leído como algo más que una simple elección musical: para muchos, se trató de un mensaje con destinatario claro, vinculado a su historia pasada con Demichelis, padre de sus hijos y figura central en su vida durante años.

El timing del video también resultó clave. La publicación llegó poco después de que Anderson volviera a quedar envuelta en versiones de distanciamiento con Ian Lucas, con quien se la relaciona desde hace aproximadamente un mes tras coincidir en MasterChef Celebrity. En los últimos días, los seguidores más atentos detectaron movimientos llamativos en redes: dejaron de seguirse, volvieron a hacerlo y, pese a ese gesto de acercamiento digital, él no reaccionó públicamente a las últimas publicaciones de ella. Un combo suficiente para reinstalar la pregunta sobre su verdadero presente sentimental.

La modelo compartió el clip tras semanas marcadas por rumores de distanciamiento y gestos ambiguos con Ian Lucas, su reciente vínculo sentimental

Lejos de hacer aclaraciones o desmentidas, Evangelina optó por expresarse desde otro lugar. El video llamó la atención tanto por la canción, sino también por lo que mostró en la pista: técnica, elegancia y una seguridad que sorprendió incluso a quienes la recuerdan por su paso televisivo de hace casi dos décadas. En 2007, Anderson fue una de las grandes figuras de Patinando por un Sueño, donde se destacó por su rendimiento y disciplina. A más de 18 años de aquella experiencia, su talento sobre el hielo sigue intacto.

El video generó miles de likes y comentarios elogiosos en pocas horas. “Hermosa”, “¿Todo vas a hacer bien?”, “Si a ella la engañaron, ¿qué nos queda al resto?”, fueron algunas de las reacciones que se multiplicaron debajo del posteo, reforzando la idea de que el mensaje caló hondo entre sus seguidores. Más allá del plano artístico, el video fue leído como una escena cargada de simbolismo: Evangelina volviendo a un espacio donde se siente fuerte, dueña de su cuerpo y de su narrativa, mientras deja que la música diga lo que ella no verbaliza.

La letra de la canción elegida por Evangelina hace alusión a la decepción y la infidelidad, lo que provocó especulaciones entre sus seguidores en Instagram

En un contexto en el que también se mostró cercana a Demichelis por el cumpleaños del exfutbolista al repostear una imagen familiar junto a sus hijos, la elección de la canción terminó de complejizar el cuadro. No hubo declaraciones, no hubo aclaraciones, pero sí un gesto que muchos interpretaron como una forma de procesar viejas heridas y marcar distancia emocional.

Así, entre rumores de ruptura, idas y vueltas virtuales y mensajes cifrados, Evangelina Anderson volvió a demostrar que maneja con precisión el lenguaje de las redes. Esta vez, lo hizo sobre el hielo, con una canción filosa y un pasado que, aunque no se nombre, parece seguir apareciendo entre líneas.