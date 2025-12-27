Barby Franco le cumplió el sueño de Navidad a un niño que quería conocer su Cybertruck

El gesto solidario de Barby Franco con un niño que quería pasear en su cyber truck

Una historia de solidaridad y emoción tuvo lugar en Las Flores, Buenos Aires, cuando la influencer Barby Franco cumplió el sueño de Amadeo, un niño apasionado por los autos. El deseo del pequeño de conocer un cybertruck se hizo realidad gracias a la gestión de su madre y la rápida respuesta de Franco, un gesto que generó un fuerte impacto en la comunidad e inspiró a miles de personas en las redes sociales.

El comienzo de esta experiencia solidaria estuvo marcado por el mensaje que Sol Magnarelli, madre de Amadeo, publicó en redes sociales. “Hola. Soy de Las Flores. Mi hijo se sacó una foto de lejos con tu Cybertruck. Fue una emoción enorme para él encontrar uno de esos en su ciudad, es fanático de los autos. Si me leíste hasta acá quería pedirte de mamá a mamá, si es posible que le permitas conocer el auto por dentro, sólo eso. Perdoname el atrevimiento, pero ¿qué no haría una mamá por ver a su hijo feliz? Desde ya disculpame las molestias y gracias por traer esa nave a nuestra ciudad. Mi nene fue feliz de sólo verla", relató Magnarelli.

El pedido de la madre de Amadeo a Barby

La petición de Sol provocó una reacción inmediata por parte de la influencer. “Yendo”, fue la respuesta con la que Franco comunicó su decisión de acudir al encuentro, citada por la madre de Amadeo. Pocas horas después, la gratitud se manifestó en un nuevo mensaje dirigido a Barby: “Te mereces el cielo Barby, gracias”.

El cybertruck de Barby Franco llegando al barrio donde vive Amadeo

La llegada del cybertruck a la casa de Amadeo se transformó en un acontecimiento inusual. El niño, acompañado de su hermana Brunella, saltó de alegría al ver el vehículo. Franco también les llevó una bolsa con alfajores para la familia. Amadeo fue invitado a subir, quedando fascinado por la pantalla de controles y los detalles del interior. Luego fueron a dar vueltas con el Tesla. El paseo incluyó fotografías y risas, culminando con una imagen de Barby y el niño, emocionados por la experiencia compartida.

"Sueño cumplido": el paseo de Amadeo junto a Barby

Al concluir la visita, la madre de Amadeo difundió una nota escrita a mano por su hijo, junto con una imagen. El agradecimiento del pequeño se difundió rápidamente en redes sociales, y el video del encuentro multiplicó las muestras de apoyo y las reacciones emocionadas, consolidando la historia como símbolo de esperanza y empatía.

La nota de agradecimiento de Amadeo a Barby

En relación al vehículo, el cybertruck destaca por su exclusividad y presencia poco frecuente en Argentina. Según lo expresado por Barby Franco, se trata de uno de los modelos eléctricos más exclusivos y costosos en el país, con un valor aproximado de USD 300.000. La unidad que participó de la historia fue un regalo de Fernando Burlando, esposo de la influencer, quien también obsequió una versión pequeña para su hija Sarah. De acuerdo con la palabra de Barby, solo tres vehículos de este tipo circularían en el país.

La experiencia dejó una huella imborrable en Amadeo, que plasmó su agradecimiento en unas líneas escritas mostrando la emoción vivida durante aquel día; su gesto final permanece como reflejo de cómo una acción sencilla puede encender la ilusión en quienes más lo necesitan.

Barby Franco y el pequeño Amadeo al que le cumplió el sueño de conocer su cybertruck

Pero no fue la única emoción que vivió la familia Burlando-Franco. Su hija Sarah, de 3 años, recibió esta Navidad un regalo también soñado. El regalo consistió en una nueva habitación temática, ideada para que Sarah pudiera organizar pijamadas con sus amigas. En las imágenes difundidas por Franco, se aprecia un espacio que simula una casa, incluye escaleras, un tobogán integrado y varias camas, lo que generó gran asombro en la niña. La modelo destacó que la preparación llevó meses, pero que todo el esfuerzo valió la pena al ver la reacción de su hija.“No lo puede creer”, expresó Franco sobre el entusiasmo de Sarah.