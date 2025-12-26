Teleshow

El impactante regalo que recibió Sarah Burlando para Navidad

Entre el asombro infantil y las opiniones divididas sobre regalos en las redes, Barby Franco sorprendió a su hija con un espacio único

Barby Franco sorprendió el 25 de diciembre al mostrar en sus redes sociales el exclusivo regalo navideño que su hija Sarah, fruto de su relación con Fernando Burlando, recibió este año. La modelo compartió la reacción de la niña de 3 años tras recibir el obsequio, en un contexto de reciente preocupación pública por la salud de su hija debido a un accidente. El video difundido en Instagram permitió conocer detalles sobre el especial presente y atrajo numerosos comentarios de seguidores.

El regalo consistió en una nueva habitación temática, ideada para que Sarah pudiera organizar pijamadas con sus amigas. En las imágenes difundidas por Franco, se aprecia un espacio que simula una casa, incluye escaleras, un tobogán integrado y varias camas, lo que generó gran asombro en la niña. La modelo destacó que la preparación llevó meses, pero que todo el esfuerzo valió la pena al ver la reacción de su hija. “No lo puede creer”, expresó Franco sobre el entusiasmo de Sarah.

La publicación provocó una amplia respuesta en Instagram. Cientos de usuarios de la red social reaccionaron con opiniones divididas entre elogios y críticas. Algunos celebraron el gesto con mensajes como “Tremendo laburo” y “Qué lindo que le puedas cumplir los sueños”, mientras que otros lo cuestionaron por el nivel de lujo mostrado en un contexto de necesidades sociales. Comentarios como “El que puede, puede. El que no, critica” o “Hermoso todo, pero no creo que Sarah pida eso aún” reflejaron las distintas percepciones que generó el exclusivo regalo.

El accidente de Sarah

La llegada de Barby Franco y Fernando Burlando junto a su hija Sarah a Santiago del Estero para presenciar la final entre Estudiantes y Racing se transformó en un episodio de emergencia médica. En el trayecto desde el aeropuerto, un accidente protagonizado por la pequeña obligó a la familia a desviarse rumbo al hospital y posponer su agenda inicial. Los detalles del incidente y la atención que recibió Sarah fueron comunicados por la propia modelo a través de sus redes sociales, donde expresó: “Fuimos volando al hospital más cercano de Santiago. Resulta ser que le dieron dos puntos en la cabeza (yo en shock)”, explicaron la mamá y el papá en las redes sociales.

La secuencia del accidente quedó relatada por Franco, quien explicó que Sarah “iba muy feliz, entusiasmada, inquieta, curiosa como es ella” al salir del avión y abordar el transfer. La modelo describió que la pequeña se sentó de forma inestable en el asiento del vehículo. Al intentar incorporarse, perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza contra un esquinero de madera. “Le salía sangre y sangre. Fernando la agarró y le paró la sangre haciéndole presión”, relató la modelo.

La reacción inmediata de los padres ante la lesión fue decisiva. Franco señaló que el susto los llevó a buscar socorro sin demoras, describiendo su estado emocional en términos precisos. En la atención recibida en el hospital CePSI Eva Perón, la familia encontró contención y profesionalismo, que Franco agradeció de forma explícita: “Gracias al hospital CePSI Eva Perón por la atención que fue perfecta. Gracias al cirujano Darío Alonso y a todas las enfermeras que fueron un amor con Sarah y por su profesionalismo”.

La presencia de la familia en la final del fútbol argentino entre Estudiantes y Racing surgió por la estrecha relación de Fernando Burlando con el club platense, un vínculo que convirtió al evento en una cita clave para su círculo íntimo. El viaje, sin embargo, se vio alterado por una emergencia sanitaria con Sarah, la hija menor, que generó alarma en los primeros momentos del día.

Desde el entorno de Burlando, describieron que la reacción médica resultó fundamental para que el grupo pudiera normalizar la situación: “La rápida intervención médica permitió que Sarah se recuperara y que la familia pudiera asistir al partido”. Esta afirmación puso el foco en el impacto inmediato de la asistencia sanitaria y la capacidad de reorganizar los planes familiares en pocas horas.

Una vez contenido el episodio, la dinámica cambió de manera abrupta. Membresía y pertenencia cobraron fuerza al cierre de la jornada, cuando madre e hija se sumaron al momento culminante del festejo. “Incluso, madre e hija participaron de la celebración en el campo de juego tras la consagración de Estudiantes”, remarcaron desde el entorno, subrayando así que el episodio inicial de preocupación cedió lugar a un desenlace marcado por la alegría deportiva y la unión familiar.

