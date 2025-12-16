Teleshow

Una fiesta de cuento: Sarah Burlando celebró sus 3 años a pura diversión entre juego y sus personajes favoritos

La hija de Fernando Burlando y Barby Franco vivió una celebración inolvidable en compañía de familiares y amigos, entre ellos Ana García Moritán y Pampita

Guardar
Los 3 años de Sarah Burlando: una fiesta inolvidable entre amigos y los padres de la pequeña, Fernando Burlando y Barby Franco (Video: Instagram)

La llegada de los tres años para Sarah Burlando, la hija del abogado Fernando Burlando y la modelo Barby Franco, se convirtió en un verdadero cuento hecho realidad. El festejo comenzó con un emotivo video donde la pequeña despide un globo dorado con el número dos, atraviesa la puerta hacia una habitación decorada con el número tres, y recibe la sorpresa de una torta de tres pisos, rodeada de una ambientación de ensueño. Pero esa torta apenas anticipó lo que vendría: una celebración que dejó huella y transformó el cumpleaños en un universo de alegría, color y fantasía para Sarah y todos los que la acompañaron, entre ellos su mejor amiga, Ana García Moritán, junto a su madre Pampita.

El día elegido fue el lunes 15 de diciembre. Cada detalle estaba planeado para invitar a los chicos a sumergirse en una experiencia inolvidable. ¿Cómo se logra que un cumpleaños infantil se convierta en una experiencia inmersiva? La respuesta fue una cuidada combinación de estética, juegos y afecto genuino.

Las imágenes del inicio cuentan una historia por sí solas. Muestran a Sarah de espaldas, envuelta en su vestido blanco de falda amplia y un moño con lazo que cae sobre su espalda, como si fuese la protagonista de una película de fantasía. Frente a ella, flota un globo dorado con el número dos, mientras sobre el piso —oscuro y brillante— una fina lluvia de papel dorado anuncia que hay celebración en puerta. Las paredes blancas, adornadas con coronas de muérdago, aportan un fondo sereno, casi majestuoso.

El momento más significativo del
El momento más significativo del festejo de cumpleaños de Sarah Burlando (Instagram)

Tras ello, Sarah se acerca a una puerta blanca y toma el picaporte con decisión. Sabe que del otro lado el mundo cambia: se despide simbólicamente de sus dos años y va al encuentro de su nueva edad. Al abrir, un globo dorado con el número tres la espera, y tras la puerta se encuentran estructuras similares a un castillo de cuento: columnas, ventanas, líneas suaves. El lazo de su vestido se despliega aun más y acompaña el gesto de crecimiento.

La emoción alcanza su punto máximo frente a la torta: una torre blanca de volados, decorada con un cartel dorado que dice “Feliz Cumple” y coronada por tres velas doradas, simples y elegantes. Frente a esa torta, Sarah se prepara para soplar las velas, mientras a su derecha un ramo de rosas color crema en un jarrón y una lluvia de papel dorado decoran la mesa. Al fondo, las formas del castillo completan la escenografía de un momento único. Cada gesto, cada detalle, refuerza la idea de un festejo pensado para la felicidad de la homenajeada. A su lado, además de sus padres se encuentra su mejor amiga, Anita. Y al costado de Barby, Pampita, aplaudiendo a la cumpleañera mientras le entonan el feliz cumpleaños.

A continuación, todo se convertiría en risas y emociones. El cumpleaños de Sarah superó cualquier modelo tradicional: la propuesta apostó a una experiencia lúdica y sensorial, con una ambientación basada en colores pastel —lila, celeste, rosa y menta— que crearon un ambiente dulce, armónico y relajado. Las mesas y sillas estaban especialmente diseñadas a la escala de los más chicos; los detalles personalizados y la cuidada disposición del mobiliario reforzaron la idea de orden y comodidad, en un reconocido salón para eventos de la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

El festejo de cumpleaños de Sarah Burlando: juegos e inflables en el parque, función de teatro y la llegada de Papá Noel (Instagram)

La lista de invitados incluyó amigos, familia y muchos niños. Cada uno encontró un espacio para el disfrute: desde juegos que invitaban a la creatividad y la imaginación, hasta rincones llenos de sorpresas pensados para el asombro y la diversión. En este cumpleaños, las cámaras no captaban solo rostros felices, sino la esencia misma de la infancia: la libertad de jugar, la alegría de compartir y la intensidad de vivir cada minuto con asombro.

Las imágenes del evento retrataron el espíritu del día: energía, vitalidad, una celebración compartida. No hubo rincón que no respirara alegría enteramente pensada para que los chicos se sintieran protagonistas y disfrutaran sin límites. El clima festivo y lúdico se expresó en la frescura de la ambientación, en el canto de cumpleaños, en los colores suaves que abrazaron a grandes y chicos por igual.

Así, Sarah celebró su tercer aniversario rodeada de quienes más la quieren; con un festejo que fue mucho más que un simple cumpleaños, fue un homenaje a la infancia, a la ilusión y al amor con el que crece.

Temas Relacionados

Sarah BurlandoFernando BurlandoCumpleañosCelebraciónPapá NoelPampitaAna García Moritán

Últimas Noticias

La rotunda declaración de amor de Wanda Nara a Martín Migueles con una foto íntima

La conductora expuso como nunca antes sus sentimientos con el empresario. La señal del tatuaje temporal y un romance que crece día a día

La rotunda declaración de amor

La felicidad de Rocío Marengo por el avance en la salud de su hijo Isidro: “Falta menos”

La modelo fue mamá por primera vez el 3 de diciembre y desde entonces el bebé permanece internado en el Sanatorio Otamendi

La felicidad de Rocío Marengo

Ángela Leiva sorprendió a Mario Pergolini con su destreza para reconocer su golosina preferida

La artista se animó a un reto sensorial y protagonizó momentos de complicidad y humor junto al conductor y su equipo

Ángela Leiva sorprendió a Mario

El chispazo de Germán Martitegui con Damián Betular en MasterChef Celebrity: “Antes no te gustaba”

La emisión del certamen culinario vivió un momento de tensión cuando dos de los jurados protagonizaron un intercambio de ironías y comentarios que desviaron la atención de la devolución gastronómica

El chispazo de Germán Martitegui

El duro cuestionamiento de Marcela Tauro a Sofía Gonet: “Tienen contratada a estas loquitas”

La conductora lanzó una fuerte crítica sobre la polémica de la influencer con Homero Pettinato

El duro cuestionamiento de Marcela
DEPORTES
La reacción del argentino Kevin

La reacción del argentino Kevin Vallejos cuando se enteró que ganó un bono de 50 mil dólares por su brutal KO ante una leyenda de la UFC

Era el capitán de un gigante de Europa, pero una lesión complicó su carrera, fue apartado y ahora podría no jugar el Mundial

La FIFA entregará los premios The Best: todos los nominados, los argentinos candidatos y cómo ver la gala

“¿Qué te pica a ti, Pulga?“: el áspero cruce de Messi y Suárez con su nuevo compañero en el Inter Miami durante un clásico de España

Los dos clubes a los que fue ofrecido Mauro Icardi y el “factor China Suárez” que puede decidir su futuro

TELESHOW
La rotunda declaración de amor

La rotunda declaración de amor de Wanda Nara a Martín Migueles con una foto íntima

La felicidad de Rocío Marengo por el avance en la salud de su hijo Isidro: “Falta menos”

Ángela Leiva sorprendió a Mario Pergolini con su destreza para reconocer su golosina preferida

El chispazo de Germán Martitegui con Damián Betular en MasterChef Celebrity: “Antes no te gustaba”

El duro cuestionamiento de Marcela Tauro a Sofía Gonet: “Tienen contratada a estas loquitas”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky volvió a dejar claro

Zelensky volvió a dejar claro que no renunciará al Donbás como piden los rusos

Trump aseguró estar “más cerca que nunca” de un acuerdo de paz en Ucrania tras las conversaciones en Berlín

Meta tolera el fraude publicitario de China que le permite ganar miles de millones de dólares

La economía uruguaya cayó e interrumpió ocho trimestres seguidos de crecimiento

Alexandr Lukashenko dijo que las puertas de Bielorrusia están abiertas para Nicolás Maduro si decide irse de Venezuela