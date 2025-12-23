Teleshow

El conmovedor reencuentro de Rocío Marengo con su hijo previo a la Navidad: la tierna foto

Mientras el pequeño Isidro continúa bajo los cuidados médicos en la clínica donde nació, la modelo fue a visitarlo y retrató el emotivo momento ante sus seguidores

Guardar
En plena evolución de su
En plena evolución de su hijo en la clínica, la modelo decidió visitarlo y pasar tiempo juntos (Instagram)

El pasado 3 de diciembre marcó un antes y un después en la vida de Rocío Marengo y Eduardo Fort. Ese día, la pareja recibió a su primer hijo juntos, Isidro, un bebé muy esperado que llegó para revolucionar todo. La felicidad, sin embargo, estuvo acompañada de mucha incertidumbre: el pequeño debió quedarse internado en neonatología, mientras los médicos realizaban controles y seguimientos clínicos cuidadosos. Cada día fue un paso adelante, y en estos días previos a la Navidad, la modelo decidió compartir con sus seguidores un tierno momento de encuentro con su hijo.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Rocío subió una foto que enterneció a todos: en el Sanatorio Otamendi, con Isidro en brazos, acunándolo cerca de su pecho y con una expresión de calma y amor absoluto. A pocos metros, la imagen deja ver una cunita blanca, pequeña, con un peluche de elefante gris sobre las sábanas. “¡Nada más lindo que ser tu mamá! ¡Te amo Isi de mi corazón!”, escribió Rocío sobre la postal, un mensaje simple y contundente que rápidamente recibió cientos de mensajes de apoyo y cariño.

Minutos después, Marengo compartió otra imagen, esta vez todavía más íntima: un primer plano de uno de los piecitos de Isidro. La foto, en tonos suaves y con la piel rosada del bebé en primer plano, fue acompañada por la frase “¡Patita de mamá!” y tres emojis de carita enamorada. Sus seguidores no tardaron en reaccionar ante la dulzura del momento, celebrando cada avance y cada gesto de la modelo en su flamante maternidad.

La tierna postal de Rocío
La tierna postal de Rocío junto a su hijo durante su última visita

Así, Rocío fue compartiendo con su comunidad cada novedad sobre la salud y evolución de su hijo. El martes pasado, su mamá, Graciela Paganini, también se sumó a la comunicación familiar y dio una noticia esperada: Isidro había pasado de la sala de neonatología 1 a neonatología 3. Un detalle clave fue que el pequeño seguía acompañado por un pequeño dispositivo para ayudarlo a respirar, una medida habitual en bebés que nacen antes de término y que necesitan un acompañamiento especial para asegurar su bienestar.

La alegría fue en aumento cuando llegó la noticia más esperada por todos: Isidro recibió el alta médica y pudo dejar atrás la incubadora para pasar a una cuna común. Graciela Paganini, la abuela, lo celebró en sus historias de Instagram con un mensaje que reflejaba la emoción familiar: “Isi, bebito campeón, salió de la incubadora. Ahora está en cunita común”, escribió junto a una foto donde se ve al pequeño descansando, rodeado de dos patos de peluche. “Acá, montando guardia”, agregó Graciela, dejando en claro que la abuela no se separa ni un minuto del lado de su nieto.

"¡Patita de mamá!", escribió la
"¡Patita de mamá!", escribió la modelo al mostrar el pequeño pie de su hijo

La propia Rocío replicó la historia de su mamá y sumó palabras de agradecimiento. “Falta menos, gracias mamá”, escribió, y amplió: “Tu ejemplo, tu apoyo incondicional, tu todo me hace más fuerte. ¡Te amo!”. El mensaje dejó ver la importancia de la familia en este momento tan especial y la red de contención que acompaña a la modelo desde el primer día.

La llegada de Isidro se dio en un contexto de gran exposición mediática para Marengo. Días después del nacimiento, la modelo fue blanco de comentarios y críticas en redes sociales tras animarse a realizar su primera salida en familia. Fiel a su estilo, Rocío decidió no ocultarse y compartió una postal desde la mesa de un reconocido hotel en Puerto Madero, donde se llevó a cabo la despedida de fin de año junto a sus seres queridos. En la foto aparecían Eduardo Fort y sus hermanos Sol y Agustín, todos juntos en una noche especial. A pesar de la polémica, la familia se mostró unida y enfocada en acompañar cada paso de Isidro.

La semana pasada, Rocío y
La semana pasada, Rocío y su mamá celebraron la evolución en la salud de Isidro (Instagram)

Así, entre controles médicos, mensajes de aliento y abrazos familiares, Rocío y Eduardo Fort celebran la llegada de Isidro y el comienzo de una nueva vida juntos. Con el alta médica, la familia se prepara para vivir su primera Navidad con el pequeño en casa, rodeados de amor y agradecimiento.

Temas Relacionados

Rocío MarengoEduardo FortIsidro FortVisitaClínicaNavidadSanatorio OtamendiNeonatología

Últimas Noticias

Laura Esquivel habló del duro diagnóstico que recibió cuando se quedó sin voz: “¿Qué hice mal?"

Reconocida por su talento escénico, la multifacética artista exploró alternativas creativas durante un periodo de incertidumbre, hallando nuevas formas de expresión y significados tras el silencio forzoso

Laura Esquivel habló del duro

La escapada romántica de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich entre rumores de reconciliación: “El silencio habla”

Entre gestos reservados y movimientos estratégicos, la empresaria y el exfutbolista se alejaron de la polémica y parecen darse una segunda oportunidad

La escapada romántica de Ivana

Las exclusivas compras de Zaira Nara en Punta del Este: objetos de decoración y accesorios para su nueva casa

Con un look cómodo y distendido, la modelo visitó tiendas de diseño para completar el armado de su flamante hogar con su propio estilo. Las imágenes exclusivas de Teleshow

Las exclusivas compras de Zaira

El crudo testimonio de Angie Balbiani sobre el empresario acusado de abuso de menores: “Mi hijo iba a su casa”

La panelista de Puro Show contó en primera persona su angustia por el caso Marcelo Porcel, quien formaba parte de su entorno escolar, y cuyo escándalo sacude a la comunidad

El crudo testimonio de Angie

El viaje soñado de María Becerra y J Rei por el cielo mágico de Finlandia: “Qué afortunados somos”

Luego de los shows consagratorios en River, La Nena de Argentina y su novio cambiaron el calor de Buenos Aires por el frío polar del Ártico en busca de auroras boreales

El viaje soñado de María
DEPORTES
Las vacaciones de los jugadores

Las vacaciones de los jugadores de Boca Juniors: de la figura que viajó a Finlandia al particular desayuno flotante

Furor en EEUU por “Lady Shaq”, la sensación del básquet que anotó 148 puntos en los últimos 4 partidos

Los 50 equipos más valiosos del planeta: los únicos cuatro clubes de fútbol y las dos escuderías en el listado

Jugaron a más de 1400 kilómetros de su estadio, sólo viajó un fanático a acompañarlos y tuvieron un emotivo gesto

El motivo por el que Boca Juniors desistió de la contratación de Miguel Borja

TELESHOW
Laura Esquivel habló del duro

Laura Esquivel habló del duro diagnóstico que recibió cuando se quedó sin voz: “¿Qué hice mal?"

La escapada romántica de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich entre rumores de reconciliación: “El silencio habla”

Las exclusivas compras de Zaira Nara en Punta del Este: objetos de decoración y accesorios para su nueva casa

El crudo testimonio de Angie Balbiani sobre el empresario acusado de abuso de menores: “Mi hijo iba a su casa”

El viaje soñado de María Becerra y J Rei por el cielo mágico de Finlandia: “Qué afortunados somos”

INFOBAE AMÉRICA

¿Un novio que en realidad

¿Un novio que en realidad es una Inteligencia Artificial? La novela que ya pensó eso (y más)

Los legisladores de EEUU instaron al Pentágono a añadir a DeepSeek y Xiaomi a la lista de empresas que ayudan al ejército chino

La paradoja china: robots de última generación en una economía que se desmorona

El bestseller David Walliams expulsado de HarperCollins tras una serie de denuncias por “comportamiento inapropiado”

Edmand Lara arremete contra Rodrigo Paz: dice que “no vale ni un peso” e insulta a sus ministros