Rocío Marengo respondió las críticas por su primera salida luego de ser mamá: “Jamás me harán dudar de mi rol”

Tras compartir su primera salida luego de convertirse en mamá, Rocío Marengo debió enfrentar las críticas en las redes (Captura MasterChef)

En pleno proceso de adaptación a la maternidad, Rocío Marengo atraviesa días intensos y movilizantes junto a su hijo Isidro, quien llegó al mundo hace tan solo unas semanas. A pesar de la felicidad propia de este momento, el camino no fue del todo sencillo: el bebé, fruto de su amor con Eduardo Fort, debió permanecer internado en neonatología por controles médicos. Rocío, que diariamente comparte la evolución y los avances en la salud del pequeño, se convirtió en blanco de comentarios cruzados, críticas y cuestionamientos en redes sociales luego de animarse a salir por primera vez a cenar en familia tras recibir el alta médica.

“La gran mentira de las redes. Mostrás un video diciendo que salís a comer con tu familia y te juzgan de mala madre, sin saber cómo estás por dentro. Te ponés una remerita con lentejuelas y aseguran que te estás cagando de risa, como si la ropa dijera algo”, lanzó Rocío con enojo, apuntando de lleno a quienes opinan y critican sin conocer el contexto. Y fue más allá al referirse del duro proceso que vivió durante su embarazo. “Si quieren les muestro los coágulos y las hemorragias que tuve todos estos meses para que sepan algo más de mí antes de opinar. Se me desprendió la placenta y tampoco lo mostré ni lo conté. El parto fue de urgencia, con riesgo de vida. Mi obstetra fue clave para que hoy estemos contando esta historia. Claramente, no entienden y no pasaron por algo similar, si no no se animarían a opinar”, sentenció.

En lugar de mostrarse vulnerable ante el vendaval, Marengo optó por cerrar su mensaje con una reafirmación poderosa sobre su rol maternal. “Sepan que jamás me harán dudar de mi rol como mamá, soy la mejor. Busqué a mi bebé con todo mi amor, paciencia y fuerza”, escribió, validando la búsqueda, el esfuerzo y el camino transitado hasta llegar a este presente. Al mismo tiempo, llevó tranquilidad sobre el estado de Isidro: “Isidro está muy bien, es cuestión de días y nos vamos a casa”.

Marengo decidió enfrentar las críticas luego de su primera salida a solas (Instagram)

A lo largo de este proceso, la bailarina y mediática mantiene a sus seguidores al tanto de cada novedad, pero también recibe el respaldo y el cariño de quienes entienden los desafíos de la maternidad reciente. El miércoles pasado, Rocío actualizó tras recibir el alta. “¡Hola! Me dieron el alta y ya estoy en casa. Isi va a seguir unos días más en neo. La atención del Sanatorio Otamendi es increíblemente maravillosa”, compartió sobre un fondo violeta y celeste, sumando un corazón y emojis con la intención de calmar miedos y agradecer la ola de mensajes que llegó desde el nacimiento de su hijo.

El pequeño, nacido el 3 de diciembre por cesárea, continúa en neonatología por controles y seguimiento clínico. Rocío siempre buscó ofrecer palabras de aliento y claridad ante la comunidad virtual: “Va a estar unos días en neo, pero está bien”. Desde el alta, acompaña la evolución de Isidro al ritmo del aprendizaje de toda mamá primeriza: entre la logística de ir, venir, compartir novedades con el equipo médico y vivir las primeras emociones diarias.

El miércoles pasado, Rocío le contó a sus seguidores que Isidro debía quedarse unos días más en neonatología (Instagram)

El cruce entre la exigencia externa y la entrega interna es uno de los temas que más atraviesa el testimonio de Marengo. La modelo pone en palabras lo que muchas otras madres sienten y no siempre se animan a decir en público: el peso de las críticas externas, la presión de cumplir con mandatos, y el cansancio de justificar cada decisión. Aunque ahora puede estar en casa, su agenda y su corazón siguen puestos en cada avance de Isidro, confiando en que pronto podrán cerrar esta etapa y comenzar juntos una nueva rutina en familia.