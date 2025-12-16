Teleshow

La felicidad de Rocío Marengo por el avance en la salud de su hijo Isidro: “Falta menos”

La modelo fue mamá por primera vez el 3 de diciembre y desde entonces el bebé permanece internado en el Sanatorio Otamendi

Rocío Marengo con su hijo
Rocío Marengo con su hijo Isidro recién nacido (Instagram)

A casi dos semanas de ser mamá por primera vez, y en medio de una inesperada polémica surgida en las redes, Rocío Marengo recibió la noticia que más esperaba. Isidro, el hijo que tuvo con Eduardo Fort, continúa recuperándose de la mejor manera y en las últimas horas salió de la incubadora. La noticia la dio a conocer Graciela Paganini, la mamá de la modelo, quien se alterna en las guardias del Sanatorio Otamendi monitoreando la evolución de su nieto.

Isidro Fort Marengo, nacido el 3 de diciembre por cesárea, permaneció internado en neonatología por diversos controles y seguimiento clínico. Su evolución le permitió pasar de neo 1 a neo 3, siempre acompañado por un pequeño dispositivo que lo ayuda a respirar, una medida de precaución frecuente en bebés que nacen antes de tiempo. Hasta que en las últimas horas del lunes, fue dado de alta para alegría y alivio de toda la familia.

Isi bebito campeón, salió de la incubadora. Ahora está en cunita común”, escribió Graciela Paganini, la madre de Rocío Marengo, en sus historias de Instagram. “Acá, montando guardia”, agregó, para que no quedaran dudas de que estaba en el Otamendi junto a su nieto.

Graciela, la mamá de Rocío
Graciela, la mamá de Rocío Marengo, fue la encargada de difundir la notica

“Falta menos, gracias mamá”, apuntó Rocío al replicar la historia, y le dejó un mensaje de gratitud a su madre. “Tu ejemplo, tu apoyo incondicional, tu todo me hace más fuerte. ¡Te amo!“, concluyó. La foto mostraba la cuna donde descansa a partir de ahora Isidro, adornada con dos simpáticos patos.

La noticia fue recibida con inmensa alegría en la familia, que viene de sufrir una inesperada polémica mediática cuando la flamante mamá enfrentó una serie de cuestionamientos en redes sociales luego de realizar su primera salida familiar tras el nacimiento de su hijo. Marengo compartió una postal desde la mesa del reconocido hotel de Puerto Madero, donde tuvo lugar la velada de despedida de fin de año rodeada de afectos, y en la que también estuvieron presentes su pareja, Eduardo y sus hermanos Sol y Agustín.

La reacción de Marengo llegó después de que usuarios la criticaran por retomar actividades sociales mientras su bebé permanecía bajo controles clínicos en neonatología. En este panorama, la modelo eligió responder directamente a través de un extenso comunicado sobre su experiencia reciente en el que defendió su rol como madre.

La primera salida de Rocío
La primera salida de Rocío Marengo luego de ser mamá

"La gran mentira de las redes. Mostrás un video diciendo que salís a comer con tu familia y te juzgan de mala madre, sin saber cómo estás por dentro“, expresó Marengo al comienzo de su mensaje. Allí, hizo referencia a la intensidad del proceso que transitó durante el embarazo y los primeros días como madre de Isidro. También relató que, durante la gestación, sufrió episodios de sangrado y debió atravesar una cesárea de urgencia con riesgo para su vida, un hecho que no había compartido previamente de manera pública. “Mi obstetra fue clave para que hoy estemos contando esta historia”, sintetizó.

El nacimiento de Isidro, fruto de la relación con Eduardo Fort, estuvo marcado por un periodo de internación del bebé para controles médicos. Desde el alta médica, Marengo detalló que permanece acompañando los avances de su hijo y agradeció la atención recibida en el Sanatorio Otamendi. “Isidro está muy bien, es cuestión de días y nos vamos a casa”, aseguró la modelo, buscando transmitir tranquilidad a sus seguidores y a quienes la apoyan en este momento.

A la par de compartir actualizaciones sobre la salud de su hijo, Rocío Marengo reafirmó su decisión de no dejarse afectar por críticas ajenas: “Sepan que jamás me harán dudar de mi rol como mamá, soy la mejor. Busqué a mi bebé con todo mi amor, paciencia y fuerza”, manifestó y validó la importancia del proceso recorrido hasta la llegada de Isidro.

