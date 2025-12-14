Rocío Marengo celebró su primera salida tras convertirse en mamá de Isidro: “Tengo un bebito hermoso”

A casi dos semanas de darle la bienvenida a su hijo Isidro, Rocío Marengo se animó a salir a disfrutar de una noche para ella sola (Instagram)

El miércoles 3 de diciembre marcó un antes y un después en la vida de Rocío Marengo. Después de mucho soñar con la maternidad y atravesar un embarazo lleno de ansias y expectativas junto a Eduardo Fort, la llegada de Isidro cambió la rutina y el corazón de la familia para siempre. Aunque el parto se adelantó y el pequeño debió permanecer unos días más bajo cuidados médicos, Rocío disfruta al dar los primeros pasos en su nueva vida como mamá. Entre la emoción, la ternura y el aprendizaje a cada instante, la modelo compartió en sus redes el paso a paso de su primera salida a solas con su pareja y mostró cómo transita este momento tan especial, rodeada de afectos y de mensajes cargados de alegría y apoyo.

A través de sus historias de Instagram, compartió detalles de esa velada diferente, contando a sus seguidores: “Primera salida de mamita. Tengo la faja, pero estoy bastante bien… o creo que es mi autoestima, que se cree mil porque tengo un bebito hermoso”, escribió, sacando a relucir su humor y espontaneidad.

En esta primera salida, Marengo mostró orgullosa la pulsera que le permite el acceso a neonatología, símbolo de la conexión diaria con su bebé. “Tengo mi cintita para entrar a neo. ¿Qué tal esta mamita? ¡Tengo un bebito hermoso!”, expresó emocionada y visiblemente feliz ante el avance de esta nueva etapa. La naturalidad con la que lleva la maternidad y la ternura fueron celebradas entre risas y mensajes de aliento de sus seguidores y sus seres más cercanos.

La cena que disfrutó la mamá primeriza junto a su pareja, sus hermanos y amigos

Durante la noche, Rocío subió un breve clip entre abrazos, bromas y caricias, acompañada por su hermana Sol y una amiga, mientras el corazón de la fiesta latía al ritmo de “Brindemos por la vida” de D Flow, cuyas estrofas “Brindemos la vida, con risas, con llanto. Por sueños que siguen, por todo lo tanto el tiempo no vuelve…” marcaron el clima de celebración a pesar de la preocupación latente.

La cena familiar y de amigos no tardó en llegar. Marengo compartió una postal desde la mesa del reconocido hotel de Puerto Madero donde tuvo lugar la velada de despedida de fin de año rodeada de afectos, y en la que también estuvo presente su pareja, Eduardo, y su hermano Agustín. La convocatoria sencilla pero llena de calor humano funcionó como punto de inflexión: Marengo se animó a volver al ruedo social sin perder el vínculo emocional que la une a su hijo.

Luego de recibir el alta médica, Rocío contó que su hijo Isidro debía permanecer más tiempo en neonatología (Instagram)

La nueva maternidad es un aprendizaje diario. Rocío viene de semanas repletas de nervios, controles y consultas médicas. El miércoles pasado, en redes, actualizó sobre la situación. “¡Hola! Me dieron el alta y ya estoy en casa. Isi va a seguir unos días más en neo. La atención del Sanatorio Otamendi es increíblemente maravillosa”, compartió junto a un fondo en tonos violeta y celeste. Sus palabras, acompañadas del infaltable corazón dibujado y emoticones, buscaban transmitir calma y agradecer la ola de cariño recibida desde que anunció la llegada de Isidro.

El pequeño debió permanecer internado por controles y recibe asistencia respiratoria, una situación relativamente habitual en nacimientos prematuros. Desde el primer momento, Rocío llevó tranquilidad a sus seguidores. “Va a estar unos días en neo, pero está bien”, aclaró previamente. Ahora que a ella le dieron el alta, continúa acompañando la evolución de Isidro, confiando plenamente en los profesionales que lo atienden y concentrándose en las primeras tareas y emociones de una mamá debutante.

La experiencia de la maternidad, entre hospitales, pulseras y noches de insomnio, se potencia con el amor y los mensajes de la comunidad digital. Rocío se mostró visiblemente conmovida en sus primeras palabras tras el alta: “Tengo miles de mensajitos y regalitos. ¡Gracias! De a poquito voy a ir compartiendo y agradeciéndoles personalmente”.

Así, la vida diaria se tiñe de nuevas prioridades, emociones y rituales, en un equilibrio entre la celebración y la espera, donde la familia, el amor y el agradecimiento se convierten en el motor más potente para enfrentar cualquier desafío.