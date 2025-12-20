Teleshow

Cathy Fulop sorprendió a Mario Pergolini al revelar cuál es la principal diferencia que tiene con Ova Sabatini

Durante su paso por Otro día perdido, la actriz confesó algunas intimidades de la relación con su marido

Guardar
Cathy Fulop le reveló a Mario Pergolini cuál es su problema de pareja con Ova Sabatini (Otro día perdido. El Trece)

Catherine Fulop visitó a Mario Pergolini y dejó en el programa toda su estela caribeña. La actriz arribó al estudio de Otro día perdido con sus clásicos tequeños venezolanos que compartió con el conductor, los panelistas, los músicos y el resto del equipo. “Estuve friendo toda la tarde”, aseguró, para ratificar que los había hecho con sus propias manos. Fue apenas el prólogo para una charla distendida e imprevisible, entre el espíritu libre que propone el ciclo y la espontaneidad reconocida de la protagonista de Abigaíl.

El obsequio gastronómico fue definido por Fulop como “demasiado venezolano” y lo ubicó en la categoría de “pasa palos”, antes de explicar el modismo. “Palos le dicen a la bebida en Venezuela. Y esto es para un copetín, para que absorba el alcohol. Te mandas y tomas”, graficó. Esto dio pie a que el conductor le preguntara por sus preferencias etílicas, y la actriz enumeró sus favoritos: “Whisky, ron, cerveza. Hay que bajarlos”, justificó.

Mario quiso saber si su esposo, Ova Sabatini le hacía algún tipo de objeciones a esta conducta. “Él tiene una lucha conmigo, pero es que me gusta tanto”, admitió Fulop antes de realizar una autocrítica: “No está bueno tomar tanto, sobre todo a esta edad, porque es como que uno se va volviendo más loquito”, analizó la actriz de 60 años.

El casamiento de Catherine Fulop
El casamiento de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini

Alentada por Mario, Cathy estableció las diferencias con su marido, a quien definió como “abstemio”. Y fue más allá. “No toma nada, no come dulce, no toma refresco. Siempre fue así y está buenísimo, porque somos el yin y el yang”, detalló, lo que generó una humorada del conductor: “Mi mujer me dice: ¿Por qué no sos como Ova?“. Y Fulop le siguió el juego: “Yo lo veo y digo ‘estúpido, desgraciado, que por favor te salga una cosa fea, una panza’”.

Luego de las risas, el diálogo viajó al flechazo que unió a la actriz y al hermano de Gaby en el año 1993, durante las grabaciones de Déjate querer. Ella era una recién llegada a la Argentina y desentonaba con su colorido caribeño en medio de un ambiente más formal. “Yo era como la venezolanita perdida en la Argentina, pintada como una puerta, con un vestido floreado, divina. Y aquí las argentinas estaban todas de negro, de gris, de celeste, superdesmaquilladas, con rulos, divinas. Yo sentí que estaba en otro planeta”.

Fulop tiene tan presente el recuerdo que lo proyecta cada tanto en su activa cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores. “En ese momento no podía imaginar lo que el destino tenía preparado para mí. Frente a mí tenía al hombre de mi vida sin saberlo. Qué bello verte acá mi amor, y recordar este momento de nuestras vidas. El comienzo de todo. Te amo”, reflejó en una oportunidad al publicar un video retro.

La familia Sabatini-Fulop: Catherine, Oriana,
La familia Sabatini-Fulop: Catherine, Oriana, Ova y Tiziana

La actriz contó que, pese a ese flechazo, había que arreglar unos asuntos antes de pensar en construir algo con ese hombre que la había cautivado. “La novela ya terminaba, faltaban pocos capítulos. Yo lo miraba todo, pero nunca pasó nada porque yo estaba terminado una relación y él también tenía sus cositas. Más allá de que mi relación estaba muerta, faltaba enterrarla. ¿Viste cuándo velas a un muerto?”, figuró.

El tiempo les allanó el camino y “Al final de un día me lo cruzo en un pasillo con mi amiga, Alejandra Gavilanes, y entonces le digo: ‘¡Ay, qué bello eres!’, y mi amiga agregó: ‘Ella te quiere dar un beso’, ‘Bueno, yo también’, dijo él…y bueno, me dio un beso. Después cada uno arregló su situación y de ahí, pa’ adelante. Desde el primer día dije que quería tener hijos con ese hombre”, confesó. Y no estaba tan equivocada. Juntos formaron una de las parejas más longevas del ambiente, que se cristalizó con sus hijas Oriana y Tiziana y ahora esperan su primer nieto. Una historia entre dos países, con culturas y comportamientos diferentes, acercados por el amor.

Temas Relacionados

Cathy FulopOva SabatiniMario PergoliniCathy Fulop y Ova SabatiniOtro día perdido

Últimas Noticias

Christian Petersen: el álbum de las vacaciones junto a su esposa apenas días antes de la internación

El chef y Sofía Zelaschi viajaron a Celso Ramos, en Santa Catarina, al sur de Brasil, donde disfrutaron de la playa, el relax y la gastronomía local antes de viajar a la Patagonia, donde el cocinero se descompensó y permanece terapia intensiva con una falla multiorgánica

Christian Petersen: el álbum de

El sentido mensaje de Dolli Irigoyen y Ximena Sáenz para Christian Petersen: “Estamos pensando en vos”

Mientras el cocinero pelea por su vida en San Martín de los Andes, sus colegas le expresaron su respaldo, entre la nostalgia y el apoyo

El sentido mensaje de Dolli

La salud de Christian Petersen tras una semana de internación: hermetismo, precaución y la familia como sostén

El chef permanece en estado delicado en San Martín de los Andes, luego de sufrir una falla multiorgánica mientras participaba de una excursión al volcán Lanín

La salud de Christian Petersen

Flor Vigna versus Mica Viciconte: el origen de su rivalidad, los gestos de reconciliación y la batalla final en un ring

Después de años de idas y vueltas en televisión y redes, las ex Combate sellan su historia en una de las peleas estelares de Párense de Manos III. Cronología del enfrentamiento que marcó a una generación

Flor Vigna versus Mica Viciconte:

Dos argentinos hacen historia en los Grammy: un homenaje a Piazzolla nominado en una categoría donde nunca hubo latinos

Andrés Mayo y Martín Muscatello compiten en la categoría Álbum Inmersivo. El logro sitúa al tango y al audio latinoamericano en la vanguardia global

Dos argentinos hacen historia en
DEPORTES
Tras su salida de River

Tras su salida de River Plate, Nacho Fernández tiene todo arreglado con otro club del futbol argentino

Estudiantes y Platense definirán al ganador del Trofeo de Campeones: hora, TV y formaciones

La velocidad de las canchas: el debate que sacude al tenis y promete más polémica en 2026

Tribunal de Cundinamarca ordenó notificación internacional en demanda contra convenio de pasaportes entre Colombia y Portugal

Dos promesas del tenis argentino fueron distinguidas por sus récords en 2025

TELESHOW
El sentido mensaje de Dolli

El sentido mensaje de Dolli Irigoyen y Ximena Sáenz para Christian Petersen: “Estamos pensando en vos”

La salud de Christian Petersen tras una semana de internación: hermetismo, precaución y la familia como sostén

Flor Vigna versus Mica Viciconte: el origen de su rivalidad, los gestos de reconciliación y la batalla final en un ring

Dos argentinos hacen historia en los Grammy: un homenaje a Piazzolla nominado en una categoría donde nunca hubo latinos

Maxi López recordó la drástica decisión que tomó para no entregarle su celular a Wanda Nara durante su relación

INFOBAE AMÉRICA

El estrés en la infancia

El estrés en la infancia deja huellas en el cuerpo y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas en la adultez, según un estudio

Científicos descubren cómo la fermentación suaviza el característico sabor “marino” de las algas

Controversia por el agregado de “Donald Trump” en la fachada principal del Kennedy Center

El papa León XIV celebrará su primer consistorio extraordinario con cardenales los días 7 y 8 de enero

Los cachorros desarrollan habilidades cognitivas antes de los cuatro meses y no todas surgen al mismo tiempo, según un estudio