Catherine Fulop y Ova Sabatini hablaron sobre la crisis de pareja que vivieron años atrás: “Querés patear el tablero”

En su paso por el ciclo de Dante Gebel, la pareja de actores recordó cómo superaron el mal momento en su matrimonio cuando sus hijas eran pequeñas

Catherine Fulop y Ova Sabatini hablaron sobre la crisis de pareja que lograron superar cuando sus hijas eran chicas

La vida familiar y amorosa de Catherine Fulop y Ova Sabatini atraviesa un presente de plenitud y emociones nuevas. El matrimonio, que lleva más de dos décadas de relación, se prepara para un capítulo especial: recibir a su primera nieta, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Este esperado acontecimiento los encuentra más unidos que nunca, disfrutando tanto del crecimiento profesional de su hija como del tiempo compartido juntos y la expansión de su familia. Sin embargo, tras la felicidad actual, la pareja no perdió de vista las dificultades que supieron atravesar juntos y eligió recordar esos momentos en una charla pública.

Fue en su reciente visita a La Divina Noche de Dante (El Trece) que Catherine y Ova se sinceraron sobre la crisis que vivieron hace años, cuando sus hijas, Oriana y Tiziana, eran pequeñas. “Lo logramos”, celebró Catherine con una sonrisa ante las cámaras. Ova, serio y cómplice, coincidió: “Sí, es verdad. Pasamos una sola crisis que duró un par de meses, dos meses”. La actriz no tardó en detallar: “Después fue volver a enamorarse, volver a construir esta empresa que decidimos armar juntos y con compromiso porque a veces uno se pierde...”.

El conductor, Dante Gebel, profundizó sobre los altibajos: “Pasaron las pequeñas crisis y todo eso, pero...”. Fulop tomó la palabra: “Uno a veces se pierde. Imaginate, yo con las hormonas revolucionadas, la chiquita tenía un añito. Te cuesta encontrar tu lugar como mujer y a veces querés patear el tablero”. Ova aportó humor: “Pará, porque te va a escuchar Oriana decir eso y va a parir dentro de poco”.

"Que el hombre acompañe sin
"Que el hombre acompañe sin necesidad de sentirse menos", aseguró Fulop al referirse a su experiencia cuando sus hijas eran pequeñas

Fulop reveló que compartió el aprendizaje con su yerno, Dybala: “Le he mandado de todo a Paulo. Le digo: ‘Tenés que entender a las mujeres, una anda como loquita después de parir’”. Ova reforzó la idea: “No es confiable una mujer que cambia tanto de hormonas constantemente”. Ella, siempre directa, sumó: “En esas etapas complicadas, es fundamental que el hombre acompañe sin necesidad de sentirse menos ni afuera del trío madre-hijas. Yo estaba muy abocada, mis hijas que eran chicas, todo pasaba por la mamá y Ova supo estar ahí y proteger”.

La confesión reveló el secreto del matrimonio para atravesar las crisis. “Creo que eso es parte del éxito de las parejas duraderas”, reflexionó Catherine. “En ese momento éramos tres: dos nenas y yo, y él nunca se puso celoso, su rol era acompañar”.

Pese a cualquier obstáculo, Catherine
Pese a cualquier obstáculo, Catherine y Ova supieron priorizar su amor para llevar adelante su relación

Entre risas, Ova admitió la dificultad: “No es fácil vivir con tres mujeres. No es nada sencillo”. Gebel reforzó con humor la idea: “Tendrías que escribir un libro”. Ova cerró el tema contento de haber ganado una nieta mujer: “Cuando me preguntaban qué prefería, yo decía ‘nieta, mujercita’. Ahora estamos rodeados de mujeres y me encanta”.

Para recordar el valor de ese camino, Catherine rememoró, como ya hizo en julio de 2009, el origen de su crisis: “Hace ocho años con Ova asistimos a terapia porque teníamos problemas de pareja. Un día me di cuenta de que, a pesar de que nunca lo había deseado, de repente sólo salía al supermercado y criaba a mis hijas. Eso no me llenaba y tuve que plantearle a Ova que necesitaba estar ‘ahí afuera’, volver a trabajar. Nos sirvió mucho la terapia, nos hizo ver que lo que realmente queríamos era seguir juntos. Hoy por hoy te digo con total convencimiento que Ova es el hombre de mi vida”.

En su mensaje, Fulop destacó cuál es para ella la clave en una pareja. “Donde te sientes libre es donde quieres estar”, insistió. La venezolana resumió que para conservar la pasión con su marido prioriza la autenticidad y la libertad mutua.

La historia de la Cathy y Ova es testimonio de resiliencia, amor real y complicidad. Entre la emoción por el pronto nacimiento de su primera nieta y la sonrisa ante las crisis superadas, ambos demuestran que el amor, lejos de ser perfecto o lineal, es ese proyecto que día a día se reconstruye, se reinventa y se abraza con entusiasmo al porvenir.

