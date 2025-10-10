Los preparativos de Catherine Fulop por el embarazo de Oriana Sabatini: “Soy una abuela feliz; ya le compré de todo”

Catherine Fulop comparte su emoción por el embarazo de Oriana Sabatini y su próxima abuelidad (Video: LAM, América TV)

Catherine Fulop no puede ocultar la emoción. Desde que Oriana Sabatini anunció su embarazo junto a Paulo Dybala, vive un presente lleno de ternura, expectativa y una felicidad que, según contó en LAM (América TV), se extiende a toda la familia. En una charla distendida con Ángel de Brito y sus angelitas, la actriz venezolana reflexionó sobre cómo está viviendo este nuevo rol y qué siente al ver a su hija atravesar el mismo proceso que ella vivió hace más de dos décadas.

“Ya no es una nenita”, le dijo De Brito, y Catherine asintió con una sonrisa. “Claro, exacto. Yo digo, a lo mejor sus miedos, sus inseguridades… Esto de que a veces ella misma no puede con ella misma. Creo que esto la va a hacer madurar en ese sentido, más allá de que yo siento que ella es súper madura. Mis dos hijas están muy bien plantadas, pero siento que esto la va a ayudar hasta con sus trastornos. Ahora hay una vida que va a depender de ella”, expresó.

La actriz reveló que Oriana fue muy consciente antes de dar el paso de convertirse en madre. “Ella me decía: ‘Mamá, yo hasta que no sienta que puedo asumir esta responsabilidad, no lo voy a hacer, porque a veces no puedo ni con mi propia vida’. Y me pareció perfecto, porque los chicos de hoy piensan mucho las cosas, se cuestionan todo. Esta generación no actúa por impulso. Ella lo deseaba, pero también tenía sus miedos”, contó con orgullo.

Oriana Sabatini vive el embarazo como un proceso de aceptación y superación personal

De Brito recordó que Oriana había hablado públicamente sobre sus trastornos alimenticios y lo difícil que fue para ella convivir con esa presión. Fulop, empática, celebró el nuevo vínculo de su hija con su cuerpo: “Ahora que le salió la pancita, se siente bien. Dice: ‘Es una pancita de embarazada’. Es un momento de alegría, de aceptación”.

Marcela Feudale sumó que Oriana siempre se mostró muy consciente del tema, y Cathy coincidió: “Sí, totalmente. Creo que esto viene a traerle muchas bendiciones. La maternidad la va a fortalecer y también va a unir más a toda la familia”.

Entre risas, el programa viró hacia un tono más descontracturado cuando Feudale le preguntó cómo se imagina como abuela. “¡Loca! Loca total”, exclamó entre carcajadas. “Ya estoy comprando de todo. Mi nieta tiene más cosas que cualquiera. Estoy chocha”, dijo, mientras las angelitas bromeaban con que “ya empezó la abuela pegote”.

La actriz venezolana reveló cómo la maternidad fortalecerá a su hija y unirá a la familia

Pero también hubo espacio para la reflexión. Consultada por De Brito sobre su propia experiencia con el cuerpo y la maternidad, Fulop fue sincera: “Yo en Venezuela nunca sentí esa presión. Si tenías celulitis o estrías, te ponías el hilo dental y listo, al segundo huequito ya te olvidaban la celulitis”, bromeó, entre risas del estudio. Luego agregó en tono más íntimo: “Durante el embarazo me sentía divina, pero después vino la parte difícil: la recuperación, volver a la carrera, ser mamá, esposa, actriz. Había días en que no quería que me tocaran, solo tenía el bebé en brazos. Es una etapa hermosa pero también complicada, y el hombre tiene que acompañar mucho”.

Ahí mencionó el papel clave de Ova Sabatini, su marido, y lo que espera de Dybala en este nuevo capítulo familiar: “El otro día le mandé a Paulo un texto sobre el rol del padre, sobre cómo sostener a la mujer en esta etapa. Le puse: ‘No es para asustarte, pero las cosas van a cambiar’. Y él me respondió: ‘Voy a dar lo mejor de mí. Vamos a poder’. Me emocionó, porque se nota que lo siente de verdad”.

Con la espontaneidad que la caracteriza, Fulop cerró la charla dejando ver su costado más humano y maternal. “Este bebé viene a traer luz. A veces la vida te pone pruebas para que te reencuentres con vos misma, y creo que Ori está en ese proceso. Yo estoy acá para acompañarla, pero también para disfrutar. Ya soy una abuela feliz, y eso no me lo quita nadie”, concluyó, entre aplausos del panel y sonrisas en el estudio.