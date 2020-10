Catherine Fulop recordó “el comienzo de todo” con Ova Sabatini: “Ni siquiera le decía una palabra”

Catherine Fulop junto a su esposo, Ova Sabatini

Catherine Fulop compartió en las redes sociales un video de un momento de su vida que sin ella saberlo, se convertiría en uno de los más importantes y que la cambiaría para siempre. La actriz venezolana posteó un fragmento de una escena de la novela Déjate querer, protagonizada por ella y por Carlos Mata. Aquel trabajo no fue uno más para la ella, no solo por el éxito de la ficción, sino porque allí conoció a Ova Sabatini.

El video es de hace 27 años y en dicha escena la protagonista y quien luego se convertiría en su marido y padre de sus hijas Oriana y Tiziana no se cruzan palabra, es más, hasta ni se miran, ya que sus personajes no tenían relación.

“Mi #TBT es del año 1993, Déjate Querer, donde conocí a Ova Sabatini. En ese momento no podía imaginar lo que el destino tenia preparado para mí, frente a mí tenía al hombre de mi vida sin saberlo. El destino hizo de las suyas. Creo que esta es una de las pocas escenas que compartimos en toda la novela, yo ni siquiera le decía una palabra. Que bello verte acá mi amor, (Ova) y recordar este momento de nuestras vidas. El comienzo de todo. Te amo”, escribió Cathy en su Instagram.

El video retro de Catherine Fulop con Ova Sabatini

El video obtuvo casi cuatrocientas mil reproducciones y cientos de comentarios, entre ellos los de varios famosos como Virginia Gallardo que puso emojis de bombas, Mar Tarrés que aseguró que Fulo fue, es y será la más linda o Paula Chaves que sumó tres corazones a los comentarios.

Además de Fulop, Mata y Sabatini, en la ficción emitida por Telefe y producida por Raúl Lecouna trabajaban también Alejandra Gavilanes, Deborah Warren, Edda Bustamante e Ivo Cutzarida.

Al año siguiente la venezolana protagonizó por el mismo canal Cara Bonita y su contrafigura masculina era su ex marido Fernando Carrillo. Ellos se habían conocido en 1988 cuando protagonizaron la exitosa Abigaíl, se casaron en 1990 en su país y cuatro años más tarde se divorciaron.

Hace un tiempo, ella había contado sobre el inicio de su relación con Ova a Teleshow : “La novela ya terminaba, faltaban pocos capítulos, y yo digo: ‘Hay Dios mío, ¡ese tipo!’. Toda la novela yo lo miraba, pero nunca pasó nada porque yo estaba terminado una relación y él también tenía sus cositas. Más allá de que mí relación estaba muerta, faltaba enterrarla. ¿Viste cuándo velas a un muerto?”.

“Al final de un día me lo cruzo en un pasillo con mi amiga, Alejandra Gavilanes, y entonces le digo: ‘¡Ay, qué bello eres!’, y mi amiga agregó: ‘Ella te quiere dar un beso’, ‘Bueno, yo también’, dijo él…y bueno, me dio un beso. Después cada uno arregló su situación y de ahí, pa' adelante. Desde el primer día dije que quería tener hijos con ese hombre”, confesó.

Familia Sabatini

Cathy y Ova se casaron en 1998. El 4 de abril, en su aniversario, ella escribió: “Hoy, 22 años de casados amor. Elegí amarte, que fueras la persona que llenes mis días de alegría, que me comas a besos, te elegí para que me dieras todos los abrazos. Te elegí para que fueras mi locura y mi cordura. Hoy, después de 26 años estando a tu lado, te sigo eligiendo. Te amor, amor de mi vida. Gracias por haberte cruzado en mi camino y amarme como me amas”.

Al poco tiempo de casados se convirtieron en papás de Oriana, cantante y actualmente en pareja con Paulo Dybala y luego de Tiziana.

