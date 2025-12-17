Teleshow

Quiénes son los panelistas que acompañarán a Beto Casella en su nuevo programa en América

En Infobae en Vivo, Juan Etchegoyen reveló el futuro del conductor, que pasará de El Nueve a América y dejará Bendita luego de veinte años

Guardar
El periodista Juan Etchegoyen revela la lista completa de panelistas que acompañarán al conductor en su esperado desembarco en América TV. Nombres, horario y los detalles del nuevo programa

La noche del viernes 19 de diciembre podría convertirse en un umbral emocional para miles de televidentes argentinos. Beto Casella abandona Bendita y deja El Nueve tras dos décadas de conducción ininterrumpida en uno de los ciclos que se volvió imprescindible para el repaso de los sucesos de la televisión y la radio de la jornada.

La noticia, aunque largamente sospechada, todavía resuena con fuerza: ¿cómo será ver el ciclo sin los irreemplazables guiños del conductor? ¿Quiénes lo acompañarán ahora que la apuesta muda de canal y de escenario?

La mañana de Infobae en vivo se tiñó de sorpresa casi al final de la transmisión de este miércoles. Juan Etchegoyen lanzó la bomba informativa que muchos temían —o anhelaban— oír: “Se habla mucho de la llegada de Beto Casella a América. Beto va a llegar a América en febrero del año que viene desde las 22 horas. La información que tengo son los panelistas que van a estar con él, eso ya está confirmado. Que hasta acá no se sabía”, anunció, al momento de retener la atención de la audiencia y de quienes lo acompañaban en el estudio, con tenso silencio y gran expectativa.

Durante 20 años Beto Casella
Durante 20 años Beto Casella estuvo al frente del ciclo

El listado comenzó a desplegarse y aparecieron los nombres de muchos históricos del ciclo: Horacio Pagani, Any Ventura, Alejandra Maglietti, Enzo Aguilar, Walter Ceijeiro, Joe Fernández, Mariela Fernández, Aníbal Pachano, Agustín Guardis, Mariano Flax —quien será el locutor que deja El Nueve y migra a América—, Leo Raff y Franco Casella, el hijo del conductor. En un solo segmento, los nombres pasaron de rumor a confirmación: todos ellos, caras conocidas del actual ciclo, serán quienes acompañarán a Beto el año que viene en este nuevo desafío en América. Y una ausencia que era un secreto a voces: la de Edith Hermida, que permanecerá en el canal de la calle Dorrego.

La pregunta persistente no tardó en aparecer: ¿qué ocurrirá con Bendita en El Nueve? Etchegoyen precisó que el principal impedimento es la marca registrada del ciclo: “No le dan el nombre a Beto, así que se va a quedar Bendita en el Nueve”. Así, la separación se confirma no solo como cambio de canal, sino también de identidad: Mariano Chihade, dueño de la productora Mandarina, propuso el nombre Bendito eres tú para el nuevo ciclo, aunque “a Beto no le gustó, entonces ahora se está viendo qué nombre poner”. La incógnita crece casi tanto como la nostalgia.

Mientras tanto, en el horizonte del histórico ciclo también asoman cambios profundos. Las primeras versiones sobre el futuro formato señalan que Edith Hermida tomaría la conducción principal, respaldada por un grupo de panelistas renovados donde los nombres de Daniel Gómez Rinaldi, Evelyn Von Brocke y Guille Barrios, según adelantó Ángel de Brito en LAM (América TV), adquieren un protagonismo inesperado.

El conductor habló por primera vez de su salida del programa que encabeza (Video: Bendita/ El Nueve)

El propio Beto Casella no esquivó las cámaras ni las preguntas difíciles en los últimos días. Recordó —con la calma de quien caminó el estudio durante veinte largos años— que su contrato con el canal concluye el viernes 19 de diciembre. Con voz templada, declaró recientemente en el programa Intrusos: “El programa sigue, por supuesto, y posiblemente algunos compañeros y compañeras se vengan conmigo a esta aventura que me da un poco de vértigo y de responsabilidad. Mi respaldo es a muerte, pero ahora también tenemos que respaldarlo funcionando bien como programa. Eso Dios y el público lo dirán”.

Veinte años, una pantalla, nombres propios que cruzan pasillos, proyectos y lealtades. ¿Qué se juega realmente en el desembarco de Beto Casella en América? ¿Qué lugar ocuparán sus históricos compañeros, ahora frente al desafío de conquistar audiencias bajo un nombre aún incierto? El vértigo y la responsabilidad, como él mismo repitió, marcan el pulso de esta transición histórica.

Temas Relacionados

Beto CasellaBenditaInfobae en vivo

Últimas Noticias

Juli Poggio contó la insólita experiencia que vivió con una persona de su pasado: “Solo me puede pasar a mí”

La influencer reconstruyó el extraño momento cuando saludó y conversó con alguien que había alejado de su vida y que no reconoció

Juli Poggio contó la insólita

Natalia Oreiro habló de la crianza de su hijo Atahualpa: “Está por cumplir 14 y no tiene celular”

En una entrevista a fondo en Infobae en Vivo, la artista contó cómo conversa y consensúa con el adolescente el ingreso a la tecnología. También se refirió a sus vivencias en “La Mujer de la fila”, y si regresará al ámbito de la música

Natalia Oreiro habló de la

Evangelina Anderson impactó con una microbikini blanca: el intercambio con Ian Lucas entre rumores de romance

La publicación de la influencer en Instagram generó especulaciones sobre su vínculo con el youtuber que viene de los pasillos de MasterChef Celebrity

Evangelina Anderson impactó con una

La inesperada confesión de Soy Rada sobre Agustina Cherri: “Fue por culpa de ella”

Antes de recibir a la actriz en el programa de Mario Pergolini, la anécdota del mago reunió recuerdos de la infancia con guiños a la cultura pop argentina

La inesperada confesión de Soy

Lali coronó el año con Sandra Mihanovich como invitada sorpresa: el abrazo que emocionó en el estadio de Vélez

El público ovacionó la unión de generaciones en especial después de la icónica interpretación de “Soy lo que soy”

Lali coronó el año con
DEPORTES
Verón habló tras el título

Verón habló tras el título de Estudiantes y la polémica con Rosario Central: “No da lo mismo ganar una estrella a que te la den”

Con formaciones confirmadas, Flamengo y PSG se enfrentan en la final de la Copa Intercontinental en Qatar

Inter Miami hizo oficial la renovación de contrato de Luis Suárez

Se acelera la salida del Diablito Echeverri del Bayer Leverkusen: el competidor que le apareció a River Plate

FIFA dio a conocer todos los votos del premio The Best: en qué puesto quedó Dibu Martínez y a quién superó Montiel en el Púskas

TELESHOW
Juli Poggio contó la insólita

Juli Poggio contó la insólita experiencia que vivió con una persona de su pasado: “Solo me puede pasar a mí”

Natalia Oreiro habló de la crianza de su hijo Atahualpa: “Está por cumplir 14 y no tiene celular”

Evangelina Anderson impactó con una microbikini blanca: el intercambio con Ian Lucas entre rumores de romance

La inesperada confesión de Soy Rada sobre Agustina Cherri: “Fue por culpa de ella”

Lali coronó el año con Sandra Mihanovich como invitada sorpresa: el abrazo que emocionó en el estadio de Vélez

INFOBAE AMÉRICA

La CIDH otorgó medidas cautelares

La CIDH otorgó medidas cautelares a nueve nicaragüenses que están presos desde 2014

Cuba camufló ayuda para combatir la epidemia de chikunguña en un pedido por el huracán Melissa

¿Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre 2025 en Argentina?

Del anonimato a la eternidad: el sin techo que se convirtió en San Pedro del Vaticano

Una carta de amor a Jane Austen, estrella de una muestra que celebra los 250 años de su legado