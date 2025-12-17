Quiénes son los panelistas que acompañarán a Beto Casella en su nuevo programa en América

El periodista Juan Etchegoyen revela la lista completa de panelistas que acompañarán al conductor en su esperado desembarco en América TV. Nombres, horario y los detalles del nuevo programa

La noche del viernes 19 de diciembre podría convertirse en un umbral emocional para miles de televidentes argentinos. Beto Casella abandona Bendita y deja El Nueve tras dos décadas de conducción ininterrumpida en uno de los ciclos que se volvió imprescindible para el repaso de los sucesos de la televisión y la radio de la jornada.

La noticia, aunque largamente sospechada, todavía resuena con fuerza: ¿cómo será ver el ciclo sin los irreemplazables guiños del conductor? ¿Quiénes lo acompañarán ahora que la apuesta muda de canal y de escenario?

La mañana de Infobae en vivo se tiñó de sorpresa casi al final de la transmisión de este miércoles. Juan Etchegoyen lanzó la bomba informativa que muchos temían —o anhelaban— oír: “Se habla mucho de la llegada de Beto Casella a América. Beto va a llegar a América en febrero del año que viene desde las 22 horas. La información que tengo son los panelistas que van a estar con él, eso ya está confirmado. Que hasta acá no se sabía”, anunció, al momento de retener la atención de la audiencia y de quienes lo acompañaban en el estudio, con tenso silencio y gran expectativa.

Durante 20 años Beto Casella estuvo al frente del ciclo

El listado comenzó a desplegarse y aparecieron los nombres de muchos históricos del ciclo: Horacio Pagani, Any Ventura, Alejandra Maglietti, Enzo Aguilar, Walter Ceijeiro, Joe Fernández, Mariela Fernández, Aníbal Pachano, Agustín Guardis, Mariano Flax —quien será el locutor que deja El Nueve y migra a América—, Leo Raff y Franco Casella, el hijo del conductor. En un solo segmento, los nombres pasaron de rumor a confirmación: todos ellos, caras conocidas del actual ciclo, serán quienes acompañarán a Beto el año que viene en este nuevo desafío en América. Y una ausencia que era un secreto a voces: la de Edith Hermida, que permanecerá en el canal de la calle Dorrego.

La pregunta persistente no tardó en aparecer: ¿qué ocurrirá con Bendita en El Nueve? Etchegoyen precisó que el principal impedimento es la marca registrada del ciclo: “No le dan el nombre a Beto, así que se va a quedar Bendita en el Nueve”. Así, la separación se confirma no solo como cambio de canal, sino también de identidad: Mariano Chihade, dueño de la productora Mandarina, propuso el nombre Bendito eres tú para el nuevo ciclo, aunque “a Beto no le gustó, entonces ahora se está viendo qué nombre poner”. La incógnita crece casi tanto como la nostalgia.

Mientras tanto, en el horizonte del histórico ciclo también asoman cambios profundos. Las primeras versiones sobre el futuro formato señalan que Edith Hermida tomaría la conducción principal, respaldada por un grupo de panelistas renovados donde los nombres de Daniel Gómez Rinaldi, Evelyn Von Brocke y Guille Barrios, según adelantó Ángel de Brito en LAM (América TV), adquieren un protagonismo inesperado.

El conductor habló por primera vez de su salida del programa que encabeza (Video: Bendita/ El Nueve)

El propio Beto Casella no esquivó las cámaras ni las preguntas difíciles en los últimos días. Recordó —con la calma de quien caminó el estudio durante veinte largos años— que su contrato con el canal concluye el viernes 19 de diciembre. Con voz templada, declaró recientemente en el programa Intrusos: “El programa sigue, por supuesto, y posiblemente algunos compañeros y compañeras se vengan conmigo a esta aventura que me da un poco de vértigo y de responsabilidad. Mi respaldo es a muerte, pero ahora también tenemos que respaldarlo funcionando bien como programa. Eso Dios y el público lo dirán”.

Veinte años, una pantalla, nombres propios que cruzan pasillos, proyectos y lealtades. ¿Qué se juega realmente en el desembarco de Beto Casella en América? ¿Qué lugar ocuparán sus históricos compañeros, ahora frente al desafío de conquistar audiencias bajo un nombre aún incierto? El vértigo y la responsabilidad, como él mismo repitió, marcan el pulso de esta transición histórica.