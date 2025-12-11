Teleshow

Rocío Marengo tras convertirse en madre: “Me dieron el alta y ya estoy en casa; Isidro va a seguir unos días más en neo”

A una semana de haber dado a luz, la actriz regresó a su hogar mientras su bebé permanece internado, en espera de ser recibido en su hogar

Rocío Marengo recibió el alta
Rocío Marengo recibió el alta médica tras el nacimiento prematuro de su hijo Isidro Fort en el Sanatorio Otamendi

A una semana de haber dado a luz a Isidro, su primer hijo junto a Eduardo Fort, Rocío Marengo atraviesa días de enorme emoción, sensibilidad y esperanza. Este miércoles, la actriz comunicó que finalmente recibió el alta médica del Sanatorio Otamendi, aunque su bebé deberá continuar internado en neonatología por algunos días más.

La noticia fue confirmada por ella misma a través de una historia de Instagram, donde compartió un mensaje sincero y agradecido sobre esta etapa tan especial. “Hola! Me dieron el alta y ya estoy en casa. Isi va a seguir unos días más en neo 3. La atención del Sanatorio Otamendi es increíblemente maravillosa”, escribió sobre un fondo violeta y celeste, acompañando sus palabras con un corazón dibujado.

Isidro Fort permanece internado en
Isidro Fort permanece internado en neonatología y avanza favorablemente, según informó Rocío Marengo en sus redes sociales

Aunque Rocío ya puede regresar a su hogar, Isidro —nacido el 3 de diciembre mediante cesárea— permanece en la unidad de neonatología. Según había explicado días atrás, el pequeño llegó al mundo un poco antes de lo previsto y necesita asistencia respiratoria, algo habitual que no representa un cuadro de gravedad, pero sí requiere monitoreo médico.

“Va a estar unos días en neo, pero está bien”, había aclarado previamente, llevando tranquilidad a sus seguidores. Ahora, desde casa, Marengo continúa acompañando su evolución a la distancia, confiando en el equipo profesional que lo atiende. En sus primeras palabras tras el alta, la actriz también agradeció la avalancha de afecto que recibió desde que anunció el nacimiento de su hijo. “Tengo miles de mensajitos y regalitos. ¡Gracias! De a poquito voy a ir compartiendo y agradeciéndoles personalmente”, expresó, visiblemente conmovida.

La maternidad, especialmente en un contexto donde el bebé debe permanecer internado, atraviesa un delicado equilibrio entre la alegría y la preocupación. Rocío no lo ocultó: “Estoy emocionada con tanto amor que nos dan a bebito y a mí. Claramente no es nada fácil… pero bebito es crack. Somos increíbles juntos. Mi compañerito, mi rey, mi todo”. Sus palabras reflejan la fortaleza que encontró en este lazo recién iniciado, que ya se convirtió en el centro de su vida.

El paso de Isidro Fort
El paso de Isidro Fort de Neo 1 a Neo 3 representa una evolución positiva celebrada por la familia y amigos cercanos

Isidro Fort permanece en neonatología acompañado por un pequeño dispositivo que lo ayuda a respirar, una medida de precaución frecuente en bebés que nacen antes de tiempo. En los últimos días avanzó de Neo 1 a Neo 3, un dato alentador que la familia celebró puertas adentro y que Rocío compartió con alegría en redes. “¡Isidro pasó de Neo 1 a Neo 3 y acá se festeja! Las amo, amigas. Gracias por estar”, había escrito la modelo, acompañando el mensaje con una foto en la que el bebé aparece cubriéndose el rostro y un video de la reunión con amigas y su hermana, en un ambiente de alegría y gratitud. “¡Hola, capos! Soy Isidro. No, no y no. No quiero flashes”, escribió, junto a la imagen de su bebé cubriéndose la cara, reflejando el espíritu festivo y la cercanía de la familia en este momento especial.

Mientras tanto, Rocío se mueve entre la recuperación física, la emoción por el momento que vive y la ansiedad lógica por tener pronto a su hijo en casa. Sin embargo, mantiene un tono esperanzador y agradecido, confiando en que el reencuentro definitivo llegará muy pronto.

El texto que publicó este miércoles actualizó el estado de salud de ambos, y mostró la vulnerabilidad y la fortaleza con la que transita la maternidad. El cariño del público también se hizo sentir, llenando sus redes de mensajes de apoyo, deseos de pronta recuperación y abrazos virtuales para ella y su bebé. Rocío Marengo afronta este comienzo maternal con una mezcla de coraje, ternura y gratitud. Mientras Isidro continúa bajo cuidados especiales, ella se prepara para la nueva vida que los espera cuando finalmente puedan irse juntos a casa.

