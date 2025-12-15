El pedido de Sofi Gonet en los Martín Fierro de Streaming en medio de la polémica con Homero Petinatto

Sofi Gonet y Tefi Russo fueron una de las duplas elegidas para la alfombra roja (RS Fotos)

El clima en la alfombra roja era denso, casi eléctrico. Todas las miradas se posaban con ansias en el cruce anunciado: Sofía Gonet y Homero Pettinato, expareja envuelta en una reciente y escandalosa pelea pública, podrían coincidir en la entrada de los Martín Fierro de Streaming. ¿Se desataría una nueva tormenta frente a las cámaras? Los periodistas, apostados con micrófonos y celulares en alto, esperaban el mínimo gesto, una palabra que encendiera el conflicto fuera de control. Pero la escena giró en dirección contraria a lo esperado.

Sofía, conocida en redes como La Reini, con paso decidido y contrariamente a sus días previos de exposición furiosa eligió el camino del silencio. Había borrado de sus redes sociales todas las capturas de sus explosivos chats con Homero. Según pudo saber Teleshow, a los cronistas que la rodeaban en la premiación les comunicó sin vueltas: tenía órdenes claras de no hablar más del tema, ni una frase, ni una insinuación. Ni el pretexto de la gala, ni la insistencia de los noteros, lograron romper su decisión férrea.

Pero el vendaval, tan solo unas horas antes, había sido imposible de frenar. El 13 de julio, la relación entre Sofía Gonet y Homero Pettinato llegó a su fin luego de apenas unos meses de amor. No hubo mensajes de paz ni despedidas amistosas: después de la ruptura, La Reini descargó en sus plataformas lo que sentía, tildando el vínculo de tormentoso. El último episodio sacudió las redes con fuerza: comenzó cuando una historia viralizada mostraba a Homero Pettinato en el Konex acompañado de una joven misteriosa. “No se despegaron un segundo, a los besos mal”, decía el mensaje que circuló y encendió el rumor de otro romance en la vida del hijo de Roberto Pettinato.

Los agresvios mensajes que intercambiaron Sofía Gonet y Homero Pettinato (Instagram)

La bomba explotó en los chats. Sofía compartió capturas reveladoras, donde quedaba de manifiesto el clima tóxico y violento del final. En el primer mensaje, se notaba un detalle: ya no tenía agendado a su ex. Lo había contado en público días antes: decidió borrarlo y bloquearlo de todas las plataformas. “Sos un mentiroso total y ya te saqué la ficha. Son las 4 de la tarde”, disparó ella. Homero Pettinato reaccionó con furia: “Te la pasás laburando de mierd... que a nadie le importa y te creés Angelina Jolie”.

La pelea escaló. Sofía devolvió: “Te despertás todos los días a las 4 de la tarde, porque te la pegás, sos un desastre total”. Y el hijo de Roberto Pettinato contraatacó: “Nunca saliste de Vinicius gato cascoteado, te detesto. ¿Quién mie... te creés que sos para decirme tantas cosas? ¿Qué pel te comiste idio…?“. Las palabras quemaban como dinamita.

El intercambio no se detuvo. Sofía fue más allá: “Vos hacés eso. Tenés ese síndrome que te creés superior y más intelectual y culto y sos recontra pelot... y vago. Yo me río de mí misma, no tenés ni humor”. Y la réplica fue demoledora: “Por lo menos no chupo pi... en el four season por un pasaje en primera”, acusó Homero Pettinato, ahora elegida figura en la emisora Olga. Ella negó con insistencia, asegurando que era un invento de amigas celosas, pero Homero no retrocedió: “Eso dice el mundo porque con el poco talento y la cantidad de plata que tenés a nadie le entra en la cabeza”.

El descargo de Homero Pettinato luego de que Sofía Gonet filtrara sus chats violentos

El punto más delicado llegó con el descargo público de Homero Pettinato: “Otra vez Sofía está teniendo un ataque de locura y de violencia contra mí, porque me sacaron una foto con una amiga ayer viendo una banda y diciendo que yo estaba a los besos. No estuve a los besos. Es una amiga que quiero muchísimo y que no veía hace diez meses”. El dolor resonaba en sus palabras. Pero, aún en medio de la bronca, confesó: “Yo, sinceramente, la sigo amando y soporté de todo, todo tipo de manipulaciones, controles, amenazas, amenaza de muerte, amenaza de prenderme fuego el departamento, amenaza de escracharme públicamente inventando cosas, amenaza de inventar chats, amenazas de todo tipo mil veces, pero uno siempre cree que la otra persona va a cambiar o que son momentos de ira y que no son verdades”.

Frases ásperas, acusaciones cruzadas, capturas sacadas a la luz. Los seguidores, expectantes. ¿Es este el fin definitivo? ¿Pueden los secretos de pareja desaparecer por completo del dominio público o quedan resonando, pese al pacto del silencio? Mientras la fiesta de los Martín Fierro de Streaming avanzaba, en el aire flotaba la tensión contenida de una herida aún abierta.