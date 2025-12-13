El descargo de Homero Pettinato luego de que Sofía Gonet expusiera sus fuertes mensajes: “Soporté amenazas de muerte”

El descargo de Homero Pettinato luego de que Sofía Gonet filtrara sus chats violentos

Entre peleas, exposiciones y hasta rumores de reconciliación, el vínculo entre Sofía Gonet y Homero Pettinato atravesó todo tipo de estados. Si bien los jóvenes parecían haber cerrado su vínculo con respeto y amor, en las últimas horas, una serie de chats demostró lo contrario. La primera en exponer la situación fue La Reini, quien filtró los violentos mensajes que recibió del influencer, generando un rápido y duro descargo por parte del conductor.

Todo comenzó luego de que llegara a oídos de Sofía que el viernes por la noche Homero estuvo en un show junto a una joven misteriosa, esto desató su furia y decidió compartir con sus seguidores una serie de agresivos chats que intercambiaron tiempo atrás. “Otra vez Sofía está teniendo un ataque de locura y de violencia contra mí, porque me sacaron una foto con una amiga ayer viendo una banda y diciendo que yo estaba a los besos. No estuve a los besos. Es una amiga que quiero muchísimo y que no veía hace diez meses”, comenzó diciendo Pettinato a través de sus redes sociales.

La Reni salió al cruce de Homero Pettinato

Luego, el joven continuó refiriéndose a su expareja y explicando cómo había llegado a decirle esos insultos: “Sofía está exponiendo los chats más violentos que yo he tenido en mi vida, porque me cansé de que me diga cualquier barbaridad. Obviamente, le pedí disculpas automáticamente. Cuando yo digo: “Por lo menos no chupo pi... en el Four Season para pagarme los viajes”, es porque ella me dijo: “Me estoy cog... un millonario porque me dice las peores cosas: ‘Me estoy gar...a tal o me voy a cog... a este, no vales dos mangos, drogadicto de mie..., fal..., poco hombre, basura, no te quiere nadie, no tenés talento, no tenés humor, tu trabajo es una mierda’”.

Homero Pettinato expuso los violentos chats de La Reini

Más allá de su tristeza y enojo, el influencer confesó el amor que sigue sintiendo por Gonet: “Yo, sinceramente, la sigo amando y soporté de todo, todo tipo de manipulaciones, controles, amenazas, amenaza de muerte, amenaza de prenderme fuego el departamento, amenaza de escracharme públicamente inventando cosas, amenaza de inventar chats, amenazas de todo tipo mil veces, pero uno siempre cree que la otra persona va a cambiar o que son momentos de ira y que no son, que no son verdades”.

En ese marco, al sentirse expuesto por su exnovia, Homero recordó las actitudes tóxicas de la joven y contó el temor que siente por las repercusiones: “Hoy me veo ante otro escracho público que me va a perjudicar mucho en mi carrera y en mi trabajo. La gente que me conoce sabe que soy un buen pibe, que siempre fui bueno. Pregúntenle a cualquier expareja mía, nunca tuve peleas, nunca maltraté y banqué todo de ella. Las peores cosas que alguien te puede hacer, me las hizo. Desde fingir que está cog...con otro porque yo no había respondido el teléfono durante una hora, a decirme que está viniendo a mi casa con la policía porque yo estaba grabando una canción, entonces no estaba con el celular encima”.

Para cerrar, Pettinato detalló las amenazas que le había hecho Sofía y rompió en llanto al recordar el consejo que le habían dado sus seres queridos para terminar su vínculo de la manera más sana posible: “Desde decirme que le iba a romper la cabeza a compañeras de Olga por agregarme a Instagram y todo tipo de enfermedad. Y yo siempre lo entendí porque entiendo que eso es un cuadro psicológico que se puede trabajar y que se puede mejorar. Y obviamente todo mi círculo estuvo todo el año diciéndome: “Alejate de esa mina, alejate, es mala, va a seguir haciendo maldades”. Y yo me seguí acercando y seguí ahí. Y bueno, y ayer lo único que hice fue ir a ver una banda con una amiga”.