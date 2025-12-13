Teleshow

Sofía “La Reini” Gonet estalló contra Homero Pettinato y filtró sus agresivos chats: “Gato cascoteado”

Tras los rumores que relacionaban al conductor con una joven, la influencer decidió exponer los insultos que este le dijo tras su separación

El 13 de julio la relación entre Sofía “la Reini” Gonet y Homero Pettinato llegó a su fin luego de tan solo unos meses de amor. Sin embargo, no fue una separación en buenos términos, ya que al poco tiempo la joven realizó una serie de descargos acerca del tiempo que compartieron. Así las cosas, este sábado, la influencer volvió a exponer a su ex al mostrar los violentos mensajes que este le enviaba.

El desencadenante fue una historia compartida en redes por la cuenta @lomaspopucom, que mostró a Homero en el Konex acompañado de una joven misteriosa. “No se despegaron un segundo, a los besos mal”, informaba el mensaje adjunto, sembrando el rumor de un nuevo romance para el hijo de Roberto Pettinato.

Esto sirvió como detonante para la influencer quien decidió subir una serie de capturas de pantalla. El primer detalle es que no tiene a su expareja agendada, lo que va de la mano, con lo que contó semanas atrás de que decidió eliminarlo y bloquearlo de todas las plataformas. “Sos un mentiroso total y ya te saque la ficha. Son las 4 de la tarde”, es el primer mensaje de ella que se puede leer y la respuesta fue dura: “Te la pasas laburando de mierd… que a nadie le importa y te crees Angelina Jolie”, respondió Homero.

Sofía, lejos de elegir un tono conciliador, fue por más: “Te despertás todos los días a las 4, de la tarde, porque te la pegas, sos un desastre total”. El hijo de Pettinato siguió en la misma línea: “Nunca saliste de vinicius gato cascoteado, te detesto. ¿Quién mie... te crees que sos para decirme tantas cosas? ¿Qué pel te comiste idio…?“.

Los chats no terminaron allí. “Vos haces eso. Tenés ese síndrome que te crees superior y más intelectual y culto y sos recontra pelot… y vago. Yo me río de mí misma, no tenés ni humor”, fue la seguidilla de mensajes que envió la participante de MasterCChef Celebrity (Telefe). “Por lo menos no chupo pi... en el four season por un pasaje en primera”, fue la dura acusación que hizo el conductor de Olga. Ella aseguró que eso no era verdad y que era algo que sus amigas le habían dicho por envidiosas, sin embargo, Pettinato redobló la apuesta con dureza: “Eso dice el mundo porque con el poco talento y la cantidad de plata que tenés a nadie le entra en la cabeza”.

Sin bajar nunca el tono, ella respondió: “Me lo pago yo, como pagué todo cuando eramos novios, hasta los hoteles que íbamos”. Gonet siguió: “Me mentiste todo este tiempo y yo rechazando gente por vos, ridícula”. Sin ningún intento de ser conciliador, los insultos fueron escalando y lo último que envió el comediante fue una serie de palabras duras: “Pero anda, anda tranquila. Gato cascoteado. Ojo que no se te caiga un pómulo mientras cog.. Mie... Mersa. Mala persona. Eso sos: mala persona”.

Para cerrar el ida y vuelta, la Reini se quedó con la última palabra: “Mala persona vos, enfermo, me volviste loca con tus adicciones de mierda, que desapareces todo el tiempo y mentís sin parar”.

La exposición del chat, sumada a los rumores y la foto filtrada de Homero con su supuesta nueva pareja, desató una ola de comentarios y tomas de partido en redes sociales. Muchos seguidores se sorprendieron por la crudeza del enfrentamiento y por la decisión de Sofía de ventilar el detrás de escena de su separación, que hasta ese momento se había manejado en un bajo perfil.

Así, una noche que parecía tranquila terminó encendiendo la polémica en el mundo digital, poniendo en primer plano los conflictos y los desencuentros que a veces quedan ocultos tras una separación mediática. El escándalo no solo hace ruido por los nombres involucrados, sino por la forma en que deja a la vista la tensión y la emocionalidad de las rupturas expuestas, incluso en las parejas jóvenes y del mundo del streaming.

