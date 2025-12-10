Teleshow

L-Gante habló de la relación de Wanda Nara con Martín Migueles: “Les deseo lo mejor”

Este miércoles, en el día del cumpleaños número 39 de la conductora, el artista se refirió a su vínculo con ella a meses de su separación y dio su postura ante el romance que vive con el empresario

A meses de su separación, L-Gante fue consultado por su vínculo con Wanda Nara y su nueva relación romántica con Martín Migueles (Puro Show - El Trece)

La mañana del miércoles fue especialmente intensa para L-Gante, quien primero protagonizó un cruce en vivo con el periodista Gustavo Méndez en su visita a La Mañana con Moria (El Trece). Luego enfrentó otra batería de consultas de la prensa al dejar el canal. Fiel a su estilo, el referente de la cumbia 420 no esquivó ninguna pregunta: habló del pasado, del presente y, sobre todo, de su vínculo con Wanda Nara, justo en el día de su cumpleaños número 39.

A la salida de la emisora, uno de los noteros de Puro Show (El Trece) lo interceptaron. Entre el ruido de cámaras y grabadores, uno de los cronistas rompió el hielo y, tras preguntarle por sus relaciones comerciales con Maxi El Brother y Nicolás Payarola, tema candente después de la discusión en el estudio, el diálogo giró rápidamente hacia Wanda. “Elián, hoy Wanda cumple 39 años, lo dijiste recién. ¿No se va a enojar que le catalogues la edad? Viste que Wanda tiene un temita con la edad…”, preguntó el notero, buscando una reacción.

L-Gante, lejos de incomodarse, respondió entre risas: “No, no, vos buscás en Google y te dice cuándo cumple y cuánto”, admitió.. “Lo busqué...”, agregó, naturalizando el tema y desactivando la polémica con picardía.

Llegó la pregunta directa sobre el presente sentimental de Wanda y la aparición de Martín Migueles en su vida: “¿Qué te parece Migueles, Elián? ¿Llegaste a conocerlo? Porque vos estabas muy enganchado de Wanda, hubo amor y ella también estaba re enamorada de vos. ¿Por qué no prosperó eso?”. En ese momento, el cantante fue claro: “No lo conozco, pero por fotos que veo en redes la observo muy feliz, así que les deseo lo mejor”.

"Les deseo lo mejor", aseguró
"Les deseo lo mejor", aseguró L-Gante al referirse al nuevo novio de la empresaria (Instagram)

El equipo del ciclo insistió para conocer detalles sobre el final de la relación: “¿Por qué no prosperó con Wanda, Elián? Porque se los veía re enamorados los dos”. Sin ganas de sumar capítulos, la respuesta fue sencilla pero honesta: “No sé, mataría porque le pregunten a ella”.

La insistencia periodística fue por más, recordando aquel viaje a Milán que, según versiones, habría sido el último capítulo de la historia de amor entre los dos. “¿Qué fue la pelea en Milán? Porque ahí se terminó todo. ¿Qué fue lo que los llevó a ese conflicto que terminó con la relación?”. El músico no esquivó el tema, pero bajó el perfil: “Una charla y que cada uno empiece a hacer la suya. Eso es la mayor demostración de que estamos para otra cosa”. Así, dio a entender que no hubo drama, sino caminos y tiempos diferentes.

Acto seguido, el músico habló sobre la dinámica familiar de las próximas fiestas navideñas. “Te vas juntar con tu familia, con Tamara Báez, con tu hija? ¿Cómo va a ser esa celebración de L-Gante en paz?”, le consultaron los cronistas. El artista respondió sin dar muchos detalles: “La verdad, no sé. Todavía no lo pensé”.

Ante la consulta por la
Ante la consulta por la conversación que tuvo con Wanda en Milán, el artista evitó dar detalles (Instagram)

Aprovechando la charla distendida, los noteros se interesaron por su vivienda y el cambio de aire: “Tenés casa nueva. ¿Cómo viene la mudanza?”. El músico, aliviado, aseguró: “Me mudé ahí a una casita nueva. Todo bien, todo clean, renovando la vibra, la energía. Está muy bien”.

Así, tras un arranque de mañana en tensión y foco mediático, L-Gante cerró la jornada dando señales de maduración y de calma. Con honestidad, eligió no alimentar viejos enfrentamientos y se mostró dispuesto a mirar para adelante. Elige priorizar el bienestar de su hija, el equilibrio del nuevo hogar y dejar atrás el ruido del pasado. Mientras tanto, algunos seguirán buscando detalles y titulares; sin embargo, el mensaje de Elián es claro: paz, familia y un balance lejos de las polémicas que alguna vez lo pusieron en el centro de todo.

