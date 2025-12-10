El tenso cruce de L-Gante con un panelista en vivo por el conflicto con Maxi El Brother: “Te abusaste de la situación”

En plena emisión del ciclo, Gustavo Méndez leyó un mensaje de Maxi El Brother a L-Gante y desató su enojo ante las cámaras (La Mañana con Moria - El Trece))

Los últimos meses de L-Gante han sido una verdadera montaña rusa, entre problemas personales y el frente judicial más mediático y tenso de su carrera. En pleno conflicto con su histórico representante Maxi El Brother, a quien le reprocha manejos económicos y contractuales, el referente de la cumbia 420 intenta reinventar su presente y retomar el control sobre sus proyectos. Este miércoles, en medio de un clima de expectativa, se sentó en el estudio de La Mañana con Moria (El Trece) para hablar de su presente, pero la entrevista viró rápidamente al enfrentamiento cuando uno de los panelistas del ciclo, Gustavo Méndez, leyó mensajes exclusivos de su exmánager y dejó al artista en el centro de una situación incómoda en vivo.

El periodista intervino en la charla del músico con Moria Casán con el cantante para mencionar que Maxi le había enviado un mensaje directo a su celular. Citó textualmente los dichos del exmánager: “Este es mi número personal. Nicolás Payarola le armó todo esto a Elián y él lo compró. Para quedarse trabajando juntos, contrato de sponsor y de la discográfica... ¿Pensaron que iba a ser fácil? Pero no le salió y encima el otro preso por Payarola. Yo estoy tranquilo, Elián sigue haciendo medios, sigue saliendo de gira, sigue sacando canciones. Nadie lo frenó en nada, nadie le ejecutó el contrato... Cuando arranqué con Elián o él arrancó conmigo, ya tenía 10 años de trabajar en producción y pegar diferentes artistas y movimientos musicales", se escucho leer al panelista. También justificó su rol en el crecimiento del artista y añadió: “El contrato con Elián tenía treinta por ciento. Lo mismo que ahora. Solo que antes era el treinta por ciento de nada. El desarrollo y el crecimiento se trabajó. No arrancamos con la gallina de los huevos de oro”, concluyó en palabras del exrepresentante de Elián Valenzuela.

El periodista no se quedó ahí y preguntó directamente: “Elián, ¿qué decís de todo lo que dijo?”. L-Gante, sin esquivar la pregunta, respondió: “Está perfecto que se pueda expresar, olvidate. Esas son sus palabras. Como dije, mi equipo hoy en día sigue siendo el mismo, la banda de las presentaciones, y mi hermano en administración y la gestión. Obvio que él tiene su trayectoria, tiene mucho más de edad que yo...”. Méndez lo interrumpió remarcando que Maxi hablaba con cierto cariño, pero notaba la falta de agradecimiento del lado de L-Gante. El músico fue claro: “Quizás fue una expresión más allá de lo personal de él, pero no sé lo que pensará de mi situación. Yo solo estoy resolviendo paso a paso los conflictos con los que me tocó lidiar. Espero que con ellos no sea un conflicto, sino un proceso. Nada más que decir”.

Maxi El Brother le mandó un mensaje al periodista y opinó sobre su participación en la carrera de L-Gante (Instagram)

Consultado si lo sorprendía el mensaje público, L-Gante sostuvo: “No, porque es su pensamiento. Quizá eso me puede quedar demostrado, pero no me sorprende”.

Hasta allí, la charla mantenía un tono tenso pero respetuoso. Sin embargo, la temperatura subió justo cuando L-Gante se disponía a participar del segmento de cocina del programa. En ese instante, decidió acercarse a Méndez y enfrentar en vivo lo que pensaba sobre el accionar del periodista: “Esperá, permitime hacer una cosa. Mirá si yo me pongo a leer los mensajes y contar acá mismo todas las personas que dicen que sos un bolu..., no terminamos más. Te tienen que corregir un poquito… ¿Vos te hablás con Maxi?”. El periodista intentó aclarar y le mostró en el celular la conversación, pero la tensión creció.

“No te preocupes, lo leíste recién. De eso se encarga mi abogado, ¿entendés? Me parecés un bolu...”, sostuvo L-Gante, visiblemente enojado mientras Méndez intentaba disculparse. “Esa es tu forma de hacer las cosas. Aprovechaste el momento que me tenés acá para hacer esa bolu.... Si a vos te suma… Mirá, no me molesto por lo que me dijo Maxi, sino por cómo te manejaste vos, abusando de un momento así, que no sé si te suma o no, pero me parecés un bolu... porque cuando vamos al corte sos una de las personas que viene y me dice: ‘Te quiero, te deseo lo mejor…’”.

El referente de cumbia 420 enfrentó al periodista luego de su actitud en la entrevista (Captura de video)

Lejos de terminar ahí, remató: “A partir de este momento, para mí sos un logi”. Méndez, sorprendido, intentó salvar la situación: “¿Por qué?”. El cantante, tajante, cortó: “Andá para allá que ahora vamos a hacer esto”. El panelista pidió disculpas: “Bueno, te pido disculpas si te molestó”, pero la herida ya estaba hecha.