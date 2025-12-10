Teleshow

Wanda Nara mostró el primer regalo de cumpleaños que la emocionó: "Exploto de amor"

En medio de la llegada de sus 39 años, este miércoles la conductora compartió un tierno detalle con el que comenzó su día especial

La empresaria fue agasajada por
La empresaria fue agasajada por sus hijas menores en el día de su cumpleaños (Instagram)

La cuenta regresiva de emociones, viajes, escándalos y reconciliaciones en la vida de Wanda Nara sumó este miércoles un nuevo capítulo: la mediática celebró su cumpleaños número 39 en un contexto radicalmente opuesto al del año pasado. Dueña de un presente donde las polémicas parecen haber quedado en pausa, al menos por unas horas, la empresaria decidió recibir un nuevo año de vida lejos de cámaras, brillos y el show mediático que la mantuvo en titulares durante los últimos meses. Esta vez, Wanda optó por el bajo perfil y priorizó el amor y la calidez de su círculo familiar más íntimo, particularmente el de sus hijas menores.

El festejo arrancó en su casa, con una escena simple que derritió a sus seguidores y marcó el tono de la jornada. Wanda compartió en sus historias de Instagram la primera sorpresa de la mañana: una porción de cheesecake con una vela y, junto a ella, dos cartas escritas a mano por sus hijas, repletas de ternura y creatividad. “Exploto de amor”, escribió sobre la imagen, en la que puede verse su mano sosteniendo el improvisado desayuno y los obsequios que cambiaron lujo por sentimiento.

La primera carta, decorada a puro corazón y con varios “te amo” dibujados en marcador rosa y rojo, dejaba claro que la consigna era festejar sintiendo. La segunda, con un moño cuadrillé rojo y blanco, sumaba dibujos de una guirnalda, un gorro, un globo y un gran “feliz cumpleaños”, junto al ya clásico “te amo” en el medio de la hoja. Pero fue el contenido escrito el que terminó de conmover a la empresaria. “Feliz cumpleaños a la mejor mamá del mundo, te amo mucho. Gracias por ser mi compañera, mi mejor amiga y mi vida. Gracias por ser la mejor siempre y por siempre querer lo mejor para mí, que seguís intentando incluso si es difícil. Te amo mucho”, compartió la nena mayor, eligiendo las palabras sencillas que valen oro para una mamá en su gran día.

Las hijas de la empresaria
Las hijas de la empresaria le prepararon cartas llenas de cariño por su cumpleaños

Así, Wanda comenzó su nuevo ciclo rodeada del cariño de sus hijas. A diferencia de la espectacularidad a la que tiene acostumbrados a sus seguidores, este año optó por un festejo mucho más íntimo y familiar. Lejos quedó la fiesta de diciembre pasado, donde la conductora de Masterchef Celebrity (Telefe) fue protagonista de una celebración a todo lujo en su mansión de Santa Bárbara. Aquella noche, desbordada de teatralidad, escenografías y detalles, convocó no solo a la familia sino también a personalidades del mundo del espectáculo. “Cumpleaños feliz. Quiero en esta y en todas mis vidas a mi familia y amigos cerca de mí. Qué afortunada que soy, los amo”, compartía entonces Wanda, mostrando una postal de felicidad plena junto a sus cinco hijos, padres, hermana Zaira y por ese entonces su pareja, el cantante L-Gante.

Si el año pasado la consigna era el brillo, la pista de baile y la exposición, en este 2025 la conductora eligió otra forma de celebrar: priorizar la tranquilidad, el agradecimiento y el reencuentro con los afectos que resisten el paso del tiempo y las tormentas mediáticas. El contexto, además, acompañó el nuevo espíritu: el último año le deparó enfrentamientos judiciales, desacuerdos públicos con su ex, Mauro Icardi, y una exposición agotadora detrás de cada movimiento. Por eso, la intimidad se volvió refugio y oportunidad.

El año pasado, la empresaria
El año pasado, la empresaria decidió festejar su cumpleaños con toda su familia en una mega fiesta (Instagram)

De ese modo, mientras soplaba la vela rodeada de las cartas y el cariño de sus hijas, Wanda comenzó la celebración de sus 39 años con la convicción de que no siempre hace falta un despliegue para sentir la felicidad verdadera. A veces, el regalo más valioso es el amor de los tuyos, una palabra escrita en lápiz y un abrazo sincero antes de arrancar el día. Para ella, la vida sigue trayendo desafíos y conquistas, pero el balance familiar y emocional es, sin dudas, el mejor regalo de todos.

