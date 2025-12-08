Pampita y Benjamín Vicuña coincidieron en un evento con sus parejas: risas y abrazos en el Campo Argentino de Polo

Pampita y Benjamín Vicuña disfrutaron de la final del Abierto Argentino de Polo con sus respectivas parejas (Instagram)

El domingo por la tarde, las tribunas del Campo Argentino de Polo volvieron a revivir ese espíritu único que solo logran los eventos de máxima convocatoria: deporte, elegancia, tradición y, especialmente, celebridades. El esperado duelo entre La Natividad La Dolfina y Ellerstina Indios Chapaleufú, que consagró al equipo de Adolfo Cambiaso, fue la excusa perfecta para que distintas figuras se dieran cita en Palermo. Pero todo el foco recaía, aunque de manera separada, sobre dos presencias que no pasaron desapercibidas: Pampita y Benjamín Vicuña.

Cada uno por su lado, los ex sumaron glamour y sofisticación a la jornada. Pampita, con su sonrisa característica, llegó acompañada de su pareja Martín Pepa, su hermano Guillermo y la novia de este, Malena. La conductora eligió un conjunto que no pasó inadvertido: vestido negro con apliques blancos y lunares, aros dorados XL, lentes de sol y un bolso negro estructurado como broche perfecto. Como es habitual, no faltaron las postales: desde selfies y fotos posadas dentro del predio, hasta imágenes en la entrada del estadio donde pudo lucir el look completo. El viento porteño a pocos días del verano, lejos de incomodarla, sumó frescura y movimiento al conjunto, dando cuenta del aire relajado del evento.

Por su parte, Benjamín compartió la tarde con su novia Anita Espasandín, con quien oficializó su relación a comienzos de 2024. Siempre elegante pero descontracturado, eligió una camisa de lino blanca y lentes de sol. Se los vio distendidos, disfrutando del espectáculo: no solo el triunfo de Cambiaso y los suyos sino también la exhibición de aviones y el tradicional desfile de caballos y escuadras, que deslumbraron a todos los presentes y aportaron el marco de tradición a la cita.

Pampita fue acompañada de su pareja, Martín Pepa, y su hermano Guillermo Ardohain junto a su novia Malena

Durante su salida deportiva, la modelo lució un vestido negro con lunares blancos que combinó con tacos a juego

La tarde, cargada de deporte, glamour y guiños de moda, terminó por regalar varias coincidencias más allá de la presencia de famosos. Pampita lució plena junto a su círculo íntimo, retratando la armonía que logró construir tanto en lo personal como en lo afectivo, mientras que Benjamín desplegó un aire renovado, compartiendo miradas y sonrisas con la mujer que lo acompaña en esta etapa.

Si bien no hubo prueba gráfica de un cruce entre ambos, se sabe que la expareja hoy transita un vínculo cordial y marcado por el respeto, sobre todo desde los fuertes dichos de la China Suárez que, en su momento, pusieron en jaque la relación entre Vicuña y Pampita. Pero la modelo siempre remarcó la buena convivencia. “Yo te puedo hablar de cómo es mi relación con él. Tenemos una comunicación muy fluida, siempre poniéndonos de acuerdo en todo lo relacionado con la crianza, como ha sido desde el primer día que nos separamos. Siempre se mantuvo así”, afirmó en noviembre, dejando claro que el bienestar y la educación compartida de sus hijos son prioridad absoluta.

Pampita mostró desde la exhibición de aviones y el tradicional desfile de caballos y escuadras

Acompañada de su círculo cercano, Pampita disfrutó del triunfo del equipo de Cambiaso

Insistiendo en la armonía del presente, Pampita fue más allá y destacó el equipo que logró construir con el actor chileno como pilar de la familia moderna. “Mi realidad con Benjamín es esta. Nos llevamos muy bien, consensuamos, charlamos y hacemos todo en equipo”, sostuvo, subrayando un modelo de convivencia cada vez más frecuente entre quienes priorizan el diálogo por sobre las diferencias pasadas.

No esquivó tampoco la pregunta sobre la China, expareja de Benjamín. Siempre franca, Pampita aclaró: “De mi parte, la relación con Eugenia está bien, no hablo con ella, pero si se tiene que dar hablaremos, tengo la mejor predisposición como siempre. Vi la nota con Pergolini, pero no me gusta opinar, saben que hay un vínculo familiar en el medio”.

Por su parte, Benjamín asistió al evento junto a su pareja, Anita, quien lo acompaña en cada momento de su vida

La pareja, con looks a juego, luego del evento en el Campo Argentino de Polo (Instagram)

En el Campo Argentino de Polo, entre el desfile de caballos y la ovación a Cambiaso, Pampita y Vicuña dieron otra muestra de fraternidad: las diferencias pueden quedar atrás y la familia, aun cuando toma otras formas, sigue siendo refugio y punto de encuentro.

Así, la tarde soleada de Palermo quedó marcada por los elegantes looks, las fotos familiares y esa coincidencia que, sin encuentros en cámara ni gestos forzados, habla de la madurez, el respeto y el nuevo capítulo que Pampita y Benjamín construyen juntos, aun cuando la vida ya los llevó por caminos diferentes.