Se define el Abierto de Polo entre La Natividad-La Dolfina y Ellerstina-Indios Chapaleufú

El final de la Triple Corona se jugará en la catedral del polo en Palermo. Transmiten ESPN 3 y Disney+ desde las 16

La Natividad-La Dolfina y Ellerstina-Indios
La Natividad-La Dolfina y Ellerstina-Indios Chapaleufú se enfrentan en la final del Abierto de Palermo

Dicembre y Palermo, una combinación perfecto que los fanáticos del mejor polo del mundo no se van a perder esta tarde. Desde las 16, la cancha principal de la catedral se convertirá en el centro de atención en la final del Abierto Argentino, que tendrá la presencia de los mejores equipos de la competición: La Natividad-La Dolfina y Ellerstina-Indios Chapaleufú.

El equipo conformado por las familias Cambiaso y Castagnola accedieron a la final del 132º Abierto Argentino de Polo tras conseguir su 11° victoria consecutiva en la temporada, consolidando su condición de invicto y único aspirante a la Triple Corona. El conjunto de Cañuelas llega con el envión anímico, luego de imponerse en un partidazo ante UAE Polo en un partido que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos minutos y concluyó con victoria por 16 a 14.

El espectáculo tuvo como figura destacada a Camilo Castagnola, quien anotó seis tantos y se erigió como el máximo goleador del partido. La paridad y la intensidad marcaron el desarrollo del pleito, que solo se resolvió en el tramo final.

Con ese resultado, La Natividad-La Dolfina sacó los boletos para afrontar el último compromiso y confirmar su chapa de candidato al mantenerse como el único equipo invicto de la temporada que se perfila como favorito para conquistar la Triple Corona, un logro reservado para los equipos que ganan los tres torneos más importantes del polo argentino en un mismo año (Hurlingham, Tortugas y Palermo).

Por su parte, Ellerstina-Indios Chapaleufú logró el acceso a la final tras superar en un encuentro dramático frente a La Irenita-La Hache que terminó 13 a 12. Fueron años de espera para que el elenco liderado por los hermanos Pieres vuelva a presentarse en el choque que resolverá al campeón en Palermo.

La Triple Corona es el circuito de polo de alto hándicap más prestigioso de la temporada en Argentina. El certamen de Palermo es reconocido como el torneo interclubes de polo más importante del mundo. Todos los campeonatos que componen la temporada son denominados Abiertos porque los partidos comienzan con el marcador en cero y los equipos participantes deben tener un mínimo de 28 goles de hándicap.

El Campeonato Argentino Abierto de Polo inauguró su primera edición en 1893, aunque en ese tiempo se llamó River Plate Polo Championship (la actual Asociación Argentina de Polo se llamaba The River Plate Polo Association).

En sus primeras tres ediciones este torneo se jugaba en dos etapas: la primera en Hurlingham Club, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires; y la segunda en la ciudad de Cañada de Gómez, en Santa Fe. A partir de 1896 se jugó íntegramente en territorio bonaerense.

Pero no fue hasta 1923 en que la Asociación Argentina de Polo adoptó su actual denominación y el torneo pasó a llamarse Campeonato Argentino Abierto de Polo y se empezó a jugar en su actual casa: el Campo Argentino de Polo ubicado en Palermo.

Como dato adicional, en los últimos días se inauguró un imponente árbol de Navidad que reunió a numerosas personalidades del ambiente local. Carolina “Pampita” Ardohain, Gonzalo Heredia, Calu Rivero, Celeste Cid, Gabi Sari, Fran Rizzaro y Junior Pisanu recorrieron el espacio, participaron de una producción especial y se sumaron al lanzamiento de la temporada.

Quienes visitan el árbol en el Campo Argentino de Polo encuentran mucho más que una decoración navideña. El espacio propone diversas actividades pensadas para toda la familia y para compartir con amigos. En fechas especiales, una programación de shows de jazz en vivo acompaña los partidos emblemáticos del predio, sumando un clima festivo a cada jornada.

Entre las propuestas más celebradas, el sweet bar interactivo invita a los asistentes a tomarse una foto junto al árbol y acceder a premios dulces a través de una ruleta especialmente diseñada. Cada visita así se convierte en una oportunidad para crear recuerdos y disfrutar del encanto navideño en un contexto único de la ciudad.

Formaciones de los equipos finalistas

La Natividad La Dolfina

Camilo Castagnola (10)

Adolfo Cambiaso (10)

Bartolomé Castagnola (h.) (10)

Adolfo Cambiaso (h.) (10)

Total handicap: 40

Ellerstina Indios Chapaleufú

Facundo Pieres (10)

Antonio Heguy (8)

Gonzalo Pieres (9)

Cruz Heguy (9)

Total handicap: 36

TODOS LOS CAMPEONES DEL ABIERTO DE PALERMO

Coronel Suárez 24

Hurlingham 15

La Dolfina 15

North Santa Fe 8

El Trébol 8

Venado Tuerto 7

La Espadaña 6

Ellerstina 6

Indios Chapaleufú I 6

Indios Chapaleufú II 4

The Casuals 3

Las Rosas 3

Santa Inés 3

Santa Paula 3

Santa Ana3

La Natividad 3

Las Petacas 2

Western Camps 2

Flores 1

La Victoria 1

San Carlos 1

Palomar 1

La Rinconada 1

Meadow Brook 1

Tortugas 1

Los Indios 1

Los Pingüinos 1

La Aguada 1

Coronel Suárez II 1

Coronel Suárez — Los Indios 1

TV: ESPN 3 y Disney+

