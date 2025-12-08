In House

Una consagración histórica que reafirma el liderazgo de La Natividad-La Dolfina en el polo

La edición 2025 del Abierto de Palermo ofreció una definición vibrante, donde el trabajo en equipo y el talento individual brillaron en el máximo escenario de este deporte

Camilo “Jeta” Castagnola, Adolfo “Poroto” Cambiaso, Bartolomé “Barto” Castagnola y Adolfo (h) Cambiaso (SANCOR SEGUROS)

La Argentina continúa siendo epicentro mundial del polo, un deporte que conjuga tradición, destreza e innovación. Cada año, la Triple Corona reúne a los mejores equipos y figuras del circuito internacional, proyectando al país como una referencia indiscutida en la disciplina.

El Abierto de Palermo, que se disputa en el Campo Argentino de Polo, es conocido por ser el más relevante de este deporte en el planeta. Su alto nivel competitivo lo convirtió en un escenario donde la historia y el presente de esta disciplina se dan la mano y marcan el rumbo a nivel global.

Una jornada memorable para el polo argentino

La edición 2025 marcó una jornada. El equipo La Natividad-La Dolfina, bajo el liderazgo de Adolfo Cambiaso (h), conquistó la final de Palermo y se alzó con la codiciada Triple Corona, que incluye también las victorias en los certámenes de Hurlingham y Tortugas.

La fusión familiar de las dos formaciones más ganadoras de los últimos años generó una sinergia especial. Los jugadores Camilo Jeta Castagnola, Adolfo Cambiaso (h), Adolfo Poroto Cambiaso y Bartolomé Barto Castagnola escalaron a la cima de este deporte.

Este logro, obtenido tras haber vencido en la definición a Ellerstina-Indios Chapaleufú, representa el cierre de un gran año para un equipo de 40 goles, consolidado entre los mejores del mundo.

Mientras Adolfito es considerado una figura icónica en la historia del polo, muchos especialistas ya señalan a Jeta Castagnola como el mejor jugador del mundo en la actualidad. Así, el legado se mantiene vigente.

Camilo “Jeta” Castagnola, Adolfo “Poroto” Cambiaso, Adolfo (h) Cambiaso y Bartolomé “Barto” Castagnola (SANCOR SEGUROS)

El valor del trabajo en equipo y la superación

El triunfo obtenido en el Abierto de Palermo refleja el talento y la dedicación de este conjunto, y da cuenta de la fortaleza del trabajo en equipo, el compromiso y el espíritu indomable que los caracteriza. La habilidad, la técnica y la contribución al juego de todos sus integrantes están dejando una marca significativa en la disciplina.

SANCOR SEGUROS, sponsor de este plantel en su temporada número once, se sumó a la celebración por la obtención de la Triple Corona con esta nueva formación. La compañía destaca la importancia de acompañar a un grupo con los mejores jugadores de polo del mundo y resalta los valores compartidos.

“Nuestro vínculo con el deporte ha sido siempre de un lazo inquebrantable, porque la práctica deportiva y los valores que nos definen desde nuestros inicios tienen características similares: trabajo en equipo, confianza, respaldo, cooperación y pasión por lo que se hace”, afirmó Sergio Montagna, director de Legales y Relaciones Institucionales de la aseguradora.

Para la compañía, apoyar a un elenco del prestigio de La Natividad-La Dolfina no es solo estar junto a los mejores jugadores de polo del mundo, sino que se trata de acompañar a personas que son ejemplos de profesionalismo y superación dentro y fuera de la cancha.

La proyección internacional y el presente del polo argentino

La conquista de la Triple Corona también reafirma la excelencia del polo argentino en el mundo y demuestra la vigencia del deporte como una de las principales insignias nacionales. El equipo se posiciona como referente indiscutido, mientras el país mantiene su liderazgo y exporta talento, técnica y profesionalismo a nivel global.

El certamen se caracterizó también por ofrecer oportunidades a figuras emergentes y jóvenes promesas, al tiempo que incorporó innovación tecnológica en la organización y la difusión del torneo, adaptándose a los nuevos formatos digitales que amplían el alcance y seguimiento del polo argentino.

Con esta victoria, en el año de su 80° aniversario, SANCOR SEGUROS reafirma su compromiso de respaldar el deporte y acompañar a La Natividad-La Dolfina, un sinónimo de excelencia que continúa manteniendo a la Argentina como protagonista mundial en la materia.

