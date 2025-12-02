La sorpresa navideña de la China Suárez a sus hijos en su reencuentro en Turquía: “¿Cuánto les costó hacer esto?"

Luego de pasar dos semanas separados, la China Suárez agasajó a sus hijos Magnolia y Amancio con una sorpresa navideña por todo lo alto (Instagram)

La China Suárez se reencontró con sus hijos Magnolia y Amancio en Estambul. Luego de pasar unos días junto a su padre Benjamín Vicuña en Chile, los niños volaron con destino a la ciudad turca, donde los esperaba la actriz con su pareja, Mauro Icardi y una impresionante decoración navideña para empezar a palpitar la llegada de Papá Noel.

El espíritu navideño llegó mucho antes de lo esperado a la casa de la China en Turquía, quien este año decidió transformar cada rincón del hogar familiar en un verdadero escenario de película. A través de sus historias de Instagram, la artista mostró cómo el living fue intervenido por completo bajo la inspiración de los clásicos tonos navideños. “¡Sorpresa! Bienvenidos amores de mi vida“, escribió a modo de presentación. Rojo, verde y blanco dominaron la escena: en el centro, un imponente árbol de Navidad desplegaba su protagonismo, decorado con moños gigantes de terciopelo, esferas brillantes, guirnaldas luminosas y toques dorados que sumaron magia y sofisticación a la instancia cotidiana del hogar.

Al pie del árbol, la decoración se completó con una colección de muñecos temáticos: osos de peluche, soldados cascanueces y otros personajes típicos de los relatos invernales. Cada figura fue elegida y dispuesta en el espacio para crear no solo una postal perfecta, sino también un rincón lúdico, pensado para que los chicos exploren y se sumen al ritual navideño de la manera más divertida.

La llegada de los pequeños con la actriz a la casa de Turquía

La ambientación no se detuvo en el living: la mesa principal del comedor también fue puesta a tono para las fiestas. Vajilla especial, bebidas listas para compartir, centros de mesa repletos de flores rojas y verdes y pequeñas figuras que reforzaron el concepto festivo. Como pieza central, una monumental corona navideña decoró la pared, compuesta por flores, luces y un muñeco central que aportó un guiño de infancia y encanto al ambiente familiar.

En uno de los videos más celebrados, se ve a los hijos de la China llegando a la puerta principal, que fue adornada con enormes coronas rojas, detalles invernales y una cascada de luces cálidas. Los pequeños, visiblemente emocionados, exploraron cautelosos cada sector y repitieron en voz alta su gratitud. “Gracias, gracias”, se escuchó decir a uno de los nenes, asombrado por la puesta en escena que los rodeaba. La actriz acompañó las imágenes de sus hijos con un mensaje a puro corazón: “Desde que llegaron, no paran de decirnos ‘gracias, gracias’. Mi deseo es que nunca dejen de agradecer, que no den nada por sentado. Voy a dedicar mi vida para hacerlos felices siempre”.

Las decoraciones navideñas destacaron a lo largo del lugar

Durante todo el recorrido por la decoración apareció en escena Mauro, que acompañó a los chicos recorriendo los diferentes rincones de la casa, señalándoles detalles nuevos. Cuando los niños subieron la escalera, que también estaba intervenida por objetos navideños, Magnolia se sorprendió y dijo: “¿Cuánto les costó hacer todo esto?“. La China de inmediato respondió: ”Lo hicimos por ustedes, con mucho amor". Acto seguido, Amancio repitió las palabras de su hermana.

En contraste con el clima de algarabía y la postal familiar, se hizo sentir la ausencia de Rufina, la hija mayor de la China. La razón tiene nombre propio: la pequeña se encuentra actualmente en Argentina, junto a su papá, Nicolás Cabré, quien este próximo fin de semana dará un paso importante al casarse con Rocío Pardo.

Se sabe que las fiestas son un motivo de estrés y negociaciones finas año tras año, y todavía no se sabe a ciencia cierta donde lo pasarán Magnolia y Amancio. A juzgar por los dichos recientes de su padre, podrían pasarlo con él, quien también tiene que arreglar con la madre de los mayores, Pampita Ardohain: “Están los chicos. Las fiestas siempre son un momento hermoso para estar con la gente que uno ama, para reunirse en familia, así que este año no va a ser la excepción”, señaló el chileno consultado sobre el tema y sin dar nombres.

En medio de sus fías con sus hijos, el actor los llevó a la casa de campo de Pirque, Santiago de Chile (Instagram)

Además, cabe recordar que los pequeños vienen de disfrutar de un par de semanas con su padre. Durante esos días no solo aprovechó para recuperar el tiempo perdido, sino que los tres visitaron la casa de campo en Pirque, Santiago. Allí la familia del actor chileno vivió tardes al aire libre, salidas a caballo y de la compañía de su madre, Isabel Luco Morandé, previo su regreso a Turquía.