El viaje a Chile de Benjamín Vicuña junto a sus hijos: tardes de campo, caballos y un homenaje a Blanquita

El actor publicó imágenes de su visita a Pirque, Santiago junto a los niños, mostrando momentos de calma y unión familiar tras semanas de exposición mediática y tensiones

Las postales del viaje familiar de Benjamín Vicuña en la casa de campo de Pirque

Benjamín Vicuña compartió un emotivo reel con postales de su viaje a Chile junto a sus hijos más chicos, Magnolia y Amancio, una escapada que funcionó como refugio después de semanas marcadas por la exposición mediática, viajes a Turquía y tensiones con la China Suárez por la organización familiar. El actor eligió regresar a Pirque, una comuna ubicada a 40 kilómetros de Santiago de Chile, donde se encuentra la casa de campo que pertenece a su familia y que formó parte de su propia infancia.

Volver a mis raíces, volver a hacer hogar desde mi rol de hijo, y enseñarles a los míos el amor por ese lugar que marcó mi infancia. Encontrar en sus ojos la misma felicidad que viví”, escribió al compartir las imágenes tomadas en la propiedad, donde se lo ve rodeado de naturaleza, animales y los momentos más simples del día a día.

Magnolia y Amancio disfrutando de
Magnolia y Amancio disfrutando de la naturaleza chilena durante la escapada

La residencia, ubicada en medio de un inmenso valle verde, fue el escenario del viaje. El lugar combina jardines amplios, animales, caballerizas y una estética campestre que el actor asocia directamente a su crianza. Allí también vive su mamá, Isabel Luco Morandé, a quien los chicos saludan con un abrazo en una de las escenas del reel, y su marido, Oussama Aboughazale.

Entre las imágenes que publicó el actor se destacan Magnolia recorriendo jardines floridos, Amancio acariciando caballos junto a él, atardeceres en la zona cordillerana, y varios animales característicos del predio: gallos, pavos reales y hasta pequeños conejos que los niños sostienen con fascinación.

El actor compartió momentos de
El actor compartió momentos de tranquilidad rodeado de paisajes cordillerano
La casa de Pirque volvió
La casa de Pirque volvió a ser refugio y punto de encuentro para la familia

La escapada no fue solo con los chicos. Su pareja, Anita Espasandín, también viajó y compartió sus propias imágenes desde la casa. En el video de Benjamín y en las historias de ella pueden verse escenas cotidianas: almuerzos bajo los árboles, sobremesas en el jardín, paseos por el campo y la presencia de un pavo real que se acercó hasta las ventanas de la casa, algo habitual en la zona.

El video que publicó Vicuña también muestra la llegada al campo en helicóptero, un acceso frecuente para quienes viajan desde Santiago hacia zonas rurales más alejadas. Desde el aire se aprecia el paisaje característico de Pirque: viñedos, zonas forestales y la Cordillera de los Andes como telón de fondo.

Los pequeños exploraron cada rincón
Los pequeños exploraron cada rincón del predio entre juegos y curiosidad

Los chicos aparecen disfrutando de actividades simples: cosechar flores, jugar en el pasto, caminar junto a estanques y recorrer el predio acompañados por Vicuña. En otra escena, posan sonrientes junto al esposo de la madre del actor, sentados en el porche de madera con helados en mano.

Una de las postales más significativas que compartió el actor lo muestra apoyado en la caballeriza señalada con un cartel que dice “Blanquita”, en homenaje a su hija Blanca, quien falleció en 2012. Esa imagen, tomada en la misma casa familiar, funciona como un símbolo íntimo que Vicuña suele mantener presente cada vez que regresa a Chile.

Benjamín Vicuña, junto al box
Benjamín Vicuña, junto al box "Blanquita", en un momento íntimo dentro de la caballeriza familiar

El chileno quedó a cargo de sus hijos menores después del regreso de la China Suárez a Turquía, y planea celebrar su cumpleaños número 47 —el 29 de noviembre— junto a todos sus hijos. El viaje a Pirque se dio en un momento de tensión mediática, y su entorno incluso mencionó que el actor no estaría atravesando su mejor estado anímico. En ese contexto, este reencuentro con sus raíces parece haber funcionado como una pausa necesaria.

Las imágenes, llenas de flores, animales, juegos, risas y atardeceres, refuerzan la búsqueda de tranquilidad y pertenencia que expresó en su mensaje. Y muestran a Benjamín Vicuña, a Anita y a los chicos disfrutando de un entorno que, a pesar de los conflictos públicos, sigue siendo su lugar más íntimo: la casa de Pirque y su familia chilena.

