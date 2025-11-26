La contundente respuesta de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si va a pasar las fiestas con sus hijos

Benjamín Vicuña viajó a Chile con sus hijos y a su regreso habló sobre cómo palpita las fiestas (Video: LAM. América)

El regreso de Benjamín Vicuña a Buenos Aires junto a sus hijos ha generado atención, especialmente por el contexto de su relación con la China Suárez. El actor chileno compartió sus impresiones tras el viaje en una entrevista con el programa LAM, emitido por América TV, donde abordó tanto el valor de reencontrarse con sus raíces como sus planes familiares para las próximas fiestas.

Al referirse a la experiencia de regresar a su país natal, Vicuña expresó: “Me encanta volver a mi país, mis raíces, mi gente, mi familia y que los chicos vean sus abuelos, sus primos, sus sobrinos. Es un laburo que hay que hacer. La gente que tiene familia sabe que eso hay que hacerlo”, aseguró.

La conversación avanzó hacia los preparativos para las celebraciones de fin de año, todo un dilema para los padres separados. Consultado por sobre cómo planea pasar las fiestas, Vicuña respondió con determinación: “Están los chicos. Las fiestas siempre son un momento hermoso para estar con la gente que uno ama, para reunirse en familia, así que este año no va a ser la excepción”. De este modo, el actor dejó en claro que priorizará la compañía de sus hijos y la reunión familiar durante estas fechas, reafirmando el valor que otorga a estos encuentros.

El reencuentro familiar representa un respiro para Vicuña tras semanas de alta exposición mediática y tensiones personales

En el tramo final de la entrevista, la periodista intentó abordar el estado actual de la relación entre Vicuña y la China Suárez, un tema que ha ocupado espacio en los medios en los últimos meses. No obstante, Vicuña optó por no hacer comentarios y evitó responder sobre su vínculo con la actriz, manteniendo la reserva respecto a los aspectos personales de su vida sentimental y familiar.

La reciente estancia de Benjamín Vicuña en Chile junto a sus hijos menores, Magnolia y Amancio, se transformó en un reencuentro con sus raíces y en una pausa necesaria tras semanas de alta exposición mediática y tensiones familiares. El actor optó por refugiarse en Pirque, una comuna situada a cuarenta kilómetros de Santiago, donde se encuentra la casa de campo familiar que marcó su infancia y que hoy sigue siendo un punto de encuentro para su círculo más íntimo.

El viaje a Chile de Benjamín Vicuña junto a sus hijos: naturaleza, tranquilidad y el recuerdo de Blanquita

En las imágenes que compartió, Vicuña aparece rodeado de naturaleza, animales y escenas cotidianas que evocan la tranquilidad del campo chileno. El actor expresó en sus redes: “Volver a mis raíces, volver a hacer hogar desde mi rol de hijo, y enseñarles a los míos el amor por ese lugar que marcó mi infancia. Encontrar en sus ojos la misma felicidad que viví”.

La propiedad, ubicada en un extenso valle verde, combina jardines, caballerizas y una estética rural que el propio Vicuña asocia a su crianza. Allí reside su madre, Isabel Luco Morandé, junto a su esposo, Oussama Aboughazale, quienes recibieron a los niños con un cálido abrazo, como se observó en una de las escenas del video. Durante la escapada, Magnolia y Amancio exploraron el predio, recogieron flores, jugaron en el pasto y acariciaron caballos bajo la supervisión de su padre.

El viaje a Chile de Benjamín Vicuña junto a sus hijos para visitar tu tierra y su familia chilena

Su pareja, Anita Espasandín, también participó del viaje y compartió en sus redes escenas de la vida diaria en la casa: almuerzos bajo los árboles, sobremesas en el jardín y paseos por el campo. Un pavo real acercándose a las ventanas de la vivienda se convirtió en una de las postales habituales de la zona. El acceso a la propiedad se realizó en helicóptero, un medio frecuente para quienes viajan desde Santiago hacia áreas rurales más alejadas, y permitió captar desde el aire la geografía característica de Pirque.

El viaje a Chile de Benjamín Vicuña junto a sus hijos y el recuerdo de Blanquita

En otra de las imágenes, los niños aparecen sentados en el porche de madera junto al esposo de la madre de Vicuña, disfrutando de helados y sonrisas. El actor, por su parte, fue retratado apoyado en la caballeriza señalada con el cartel “Blanquita”, un homenaje a su hija Blanca, fallecida en 2012. Esta escena, cargada de simbolismo, refleja la manera en que Vicuña mantiene presente la memoria de su hija en cada regreso a Chile.

El viaje coincidió con el regreso de la China Suárez a Turquía, lo que dejó a Vicuña a cargo de sus hijos menores. Además, el actor planea celebrar su cumpleaños número 47 el próximo 29 de noviembre junto a todos sus hijos. Según su entorno, el contexto mediático reciente y las tensiones familiares habrían afectado su estado de ánimo, por lo que este reencuentro con su tierra natal y su familia representó un respiro necesario.