Ángela Torres sorprendió al contar la insólita manera con la que saluda a todos sus amigos

Ángela Torres revela que saluda a sus amigos con un beso en la boca, generando debate en redes sociales (Video: Nadie dice nada, Luzu TV)

Ángela Torres ha generado nuevamente conversación al contar un detalle de su vida privada: tiene el hábito de saludar a todos sus amigos con un beso en la boca, conocido como “pico”. En el programa Nadie dice nada, de Luzu TV, la artista explicó que este gesto forma parte de su vida desde siempre, lo realiza de manera natural y no tiene intención de dejarlo, incluso cuando está en pareja.

Torres aclaró que su forma de saludar responde a una demostración de cariño genuina y no a una provocación. “No voy a dejar de hacerlo porque tenga novio...”, afirmó, y subrayó que para ella el “pico” no implica dobles intenciones, sino que representa una simple muestra de afecto hacia su círculo cercano.

Marcos Giles y Ángela Torres se besaron en vivo

La confesión de la artista generó un debate en redes sociales, donde las opiniones se dividieron entre quienes interpretan el gesto como una acción inocente y quienes consideran que podría causar conflictos en la pareja. El tema abrió una discusión más amplia sobre los límites de las demostraciones de afecto y su impacto en las relaciones personales y sociales.

A pesar de las críticas y la controversia, Torres sostuvo su postura y reafirmó su decisión de continuar saludando a sus amigos de la misma manera, manteniéndose fiel a sus costumbres.

¿Querés ser mi novia Rosalía?

El emotivo momento de Ángela Torres con Rosalía

La llegada de Rosalía a Buenos Aires no solo marcó el inicio de la presentación de su nuevo álbum, sino que también propició un encuentro inesperado y profundamente emotivo con Ángela Torres en el programa de streaming Nadie dice nada. En un mediodía cargado de expectativas, la artista catalana, en plena promoción de su trabajo Lux, compartió un momento que rápidamente se volvió viral y que, según palabras de la propia Torres, se convirtió en “el mejor momento de mi vida hasta hoy”.

El estudio de Luzu se transformó en el epicentro de una escena que desbordó espontaneidad y admiración mutua. Rosalía, recién llegada a la ciudad y tras asistir a un concierto en el microestadio de Ferro, se sumó a la mesa conducida por Nico Occhiato, acompañado por Flor Jazmín, Momi Giardina, Santi Talledo, Martín Garabal y la propia Ángela Torres.

El ambiente, inicialmente distendido, cambió de tono cuando Torres, visiblemente nerviosa, tomó el micrófono para dirigirse a la invitada. “¿Fue intencional esta cosa de usar el lenguaje como punto de unión? Siento que este disco nos representa a todos desde lugares muy personales y siento como que hay algo muy... ¡Qué nivel de nervios que tengo!”, expresó la cantante argentina, dejando entrever la intensidad del momento.

Rosalía visitó La Bombonera junto a Trueno: de la recorrida por el vestuario al regalo xeneize (Instagram)

La tensión emocional se incrementó cuando el conductor del ciclo intervino para destacar la admiración de Torres por la artista española. La joven, entre lágrimas, confesó: “Te amo y te admiro muchísimo”, una declaración que resonó en el estudio y que fue recibida con empatía por los presentes. En ese clima de vulnerabilidad, Momi Giardina propuso que Torres interpretara un fragmento de “La Perla”, uno de los singles del nuevo álbum de Rosalía. La respuesta de la catalana no se hizo esperar: “Sí, pero juntas”, invitando a la argentina a compartir el escenario improvisado.

El dúo interpretó una versión espontánea y cargada de emoción de “La Perla”, generando un aplauso prolongado que selló la complicidad entre ambas artistas. Rosalía, sorprendida por la calidad vocal de Torres, elogió su desempeño con una frase que sintetizó el reconocimiento artístico: “Ella armonizó. Devoró y armonizó”. Este intercambio, cargado de códigos propios del mundo musical, evidenció la conexión genuina entre las dos intérpretes. La atmósfera se tornó aún más íntima cuando Santi Talledo ofreció un abrazo a Torres, quien, entre lágrimas y risas, apenas pudo articular: “Me acaba de regalar el mejor momento de mi vida hasta hoy”.

Las primeras horas de Rosalía en Argentina: shows, ovaciones y gestos de amor

El clima de celebración se mantuvo cuando Rosalía destacó el registro vocal de la argentina, describiéndolo como “mezzo tirando a soprano”. Fue entonces cuando Torres, sin filtros y con una sinceridad desbordante, lanzó una pregunta que desató la risa generalizada en el estudio: “Sos tan linda... hay algo muy increíble que tenés que es como... sos tan linda, te amo, ¿querés ser mi novia? Me solté... sos tan linda... ¿cuánto tiempo te vas a quedar?”.

Las imágenes de la visita de Rosalía a Luzu Tv

La visita de Rosalía a la Argentina, enmarcada por la promoción de su álbum y su participación en eventos musicales, quedó marcada por este encuentro en Nadie dice nada, donde la música, la admiración y la emoción se fusionaron en un episodio que, para quienes lo presenciaron, permanecerá como un recuerdo imborrable.