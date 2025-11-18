La emoción de Ángela Torres al anunciar que será la telonera de Shakira: “¡Lo conseguí!"

Ángela Torres anunció que será la telonera de Shakira en los shows de diciembre (Video: Nadie dice nada-Luzu TV)

Ángela Torres vivió un momento de enorme emoción al anunciar que será la telonera de Shakira en los tres shows que la artista colombiana brindará en el Estadio Vélez Sarsfield como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. El anuncio lo realizó en vivo durante su visita a Nadie Dice Nada (Luzu TV), donde compartió el entusiasmo y los nervios con Nico Occhiato y el resto del equipo.

Visiblemente excitada, la cantante celebró: “Voy a telonear a Shakira en Vélez. El 8, el 9 y el 11. ¡Lo conseguí! Son tres Vélez, chicos. Estoy muy nerviosa, muy nerviosa. No, me voy a morir. No lo puedo creer. O sea, va a sonar mi disco en el Vélez”. El panel acompañó la noticia con gestos de sorpresa, felicitaciones y bromas sobre posibles colaboraciones u homenajes. La expectativa se hizo palpable cuando Torres remarcó que faltan apenas días para estas presentaciones, lo que implica un desafío profesional y un salto para la artista dentro del circuito pop internacional.

A la confirmación del anuncio, Ángela sumó en redes sociales una imagen promocional de la gira —con Shakira en primer plano y el detalle de las fechas agotadas— y el mensaje: “No puedo creerlo”, junto a emojis que reflejan alegría y asombro. El flyer oficial destaca a Ángela Torres como “artista invitada”, un reconocimiento que confirma que el 8, 9 y 11 de diciembre serán fechas marcadas a fuego en la carrera de la cantante argentina.

"No lo puedo creer", escribió Ángela en sus redes sociales al contar la feliz noticia (Instagram)

Embargada por la emoción, la cantante de “Favorita” compartió un video de ella a los 14 años en el programa que tenía Maru Botana de televisión cantando “Inevitable”, demostrando desde pequeña el fanatismo por la colombiana. Incluso, al día de hoy, en cada ocasión que puede usa el espacio que tiene al aire de Luzu TV para hacer homenaje a la cantante de “Días de enero”.

El anuncio de Torres no solo generó sorpresa en el ámbito de la música, sino también orgullo entre sus seguidores, que celebraron la posibilidad de ver su disco sonar como antesala de una de las mayores figuras a nivel global. Con tres Vélez sold out y toda la energía de las últimas semanas, Ángela se prepara para uno de los hitos más relevantes de su trayectoria, reafirmando el buen momento de la música joven nacional en el plano internacional.

Esto se da en el mejor momento de la carrera de Ángela: lanzó su primer disco, uno de los temas se volvió completamente viral en redes, ganó un premio Idolo y hace un mes vivió una noche inolvidable en el Teatro Margarita Xirgu de San Telmo, donde presentó “No me Olvides”, su primer show inspirado en el álbum debut homónimo que llegó al público semanas atrás.

La emoción de Ángela Torres al recordar cuando cantaba Shakira a los 14 años (Video: Instagram)

Con localidades agotadas desde el anuncio y una legión de fans que encontró en sus canciones un nuevo universo sonoro, la joven artista sorprendió desde el inicio: apareció en escena vestida de azul, miró el auditorio colmado y asumió el riesgo y el privilegio de sostener por completo la energía de la función sin coristas ni bailarines, solo con su voz, su presencia y la conexión directa con el público.

A lo largo del show, repasó las canciones más celebradas del disco y eligió deslumbrar con una versión propia de “Qué ganas de no verte nunca más”, el clásico de Valeria Lynch que generó uno de los momentos de mayor potencia emotiva de la cita. El auditorio acompañó con silencios y estallidos de aplausos cada interpretación, y la interacción fue creciendo hasta el desenlace, donde la euforia se mezcló con gritos, emoción y agradecimientos desde la platea cada vez más entregada.