Teleshow

La emoción de Ángela Torres al anunciar que será la telonera de Shakira: “¡Lo conseguí!"

La sobrina de Diego Torres tendrá la posibilidad de presentarse en las tres fechas que tiene la colombiana en el estadio de Vélez Sarsfield

Guardar
Ángela Torres anunció que será la telonera de Shakira en los shows de diciembre (Video: Nadie dice nada-Luzu TV)

Ángela Torres vivió un momento de enorme emoción al anunciar que será la telonera de Shakira en los tres shows que la artista colombiana brindará en el Estadio Vélez Sarsfield como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. El anuncio lo realizó en vivo durante su visita a Nadie Dice Nada (Luzu TV), donde compartió el entusiasmo y los nervios con Nico Occhiato y el resto del equipo.

Visiblemente excitada, la cantante celebró: “Voy a telonear a Shakira en Vélez. El 8, el 9 y el 11. ¡Lo conseguí! Son tres Vélez, chicos. Estoy muy nerviosa, muy nerviosa. No, me voy a morir. No lo puedo creer. O sea, va a sonar mi disco en el Vélez”. El panel acompañó la noticia con gestos de sorpresa, felicitaciones y bromas sobre posibles colaboraciones u homenajes. La expectativa se hizo palpable cuando Torres remarcó que faltan apenas días para estas presentaciones, lo que implica un desafío profesional y un salto para la artista dentro del circuito pop internacional.

A la confirmación del anuncio, Ángela sumó en redes sociales una imagen promocional de la gira —con Shakira en primer plano y el detalle de las fechas agotadas— y el mensaje: “No puedo creerlo”, junto a emojis que reflejan alegría y asombro. El flyer oficial destaca a Ángela Torres como “artista invitada”, un reconocimiento que confirma que el 8, 9 y 11 de diciembre serán fechas marcadas a fuego en la carrera de la cantante argentina.

"No lo puedo creer", escribió
"No lo puedo creer", escribió Ángela en sus redes sociales al contar la feliz noticia (Instagram)

Embargada por la emoción, la cantante de “Favorita” compartió un video de ella a los 14 años en el programa que tenía Maru Botana de televisión cantando “Inevitable”, demostrando desde pequeña el fanatismo por la colombiana. Incluso, al día de hoy, en cada ocasión que puede usa el espacio que tiene al aire de Luzu TV para hacer homenaje a la cantante de “Días de enero”.

El anuncio de Torres no solo generó sorpresa en el ámbito de la música, sino también orgullo entre sus seguidores, que celebraron la posibilidad de ver su disco sonar como antesala de una de las mayores figuras a nivel global. Con tres Vélez sold out y toda la energía de las últimas semanas, Ángela se prepara para uno de los hitos más relevantes de su trayectoria, reafirmando el buen momento de la música joven nacional en el plano internacional.

Esto se da en el mejor momento de la carrera de Ángela: lanzó su primer disco, uno de los temas se volvió completamente viral en redes, ganó un premio Idolo y hace un mes vivió una noche inolvidable en el Teatro Margarita Xirgu de San Telmo, donde presentó “No me Olvides”, su primer show inspirado en el álbum debut homónimo que llegó al público semanas atrás.

La emoción de Ángela Torres al recordar cuando cantaba Shakira a los 14 años (Video: Instagram)

Con localidades agotadas desde el anuncio y una legión de fans que encontró en sus canciones un nuevo universo sonoro, la joven artista sorprendió desde el inicio: apareció en escena vestida de azul, miró el auditorio colmado y asumió el riesgo y el privilegio de sostener por completo la energía de la función sin coristas ni bailarines, solo con su voz, su presencia y la conexión directa con el público.

A lo largo del show, repasó las canciones más celebradas del disco y eligió deslumbrar con una versión propia de “Qué ganas de no verte nunca más”, el clásico de Valeria Lynch que generó uno de los momentos de mayor potencia emotiva de la cita. El auditorio acompañó con silencios y estallidos de aplausos cada interpretación, y la interacción fue creciendo hasta el desenlace, donde la euforia se mezcló con gritos, emoción y agradecimientos desde la platea cada vez más entregada.

Temas Relacionados

Ángela TorresShakiraEstadio VélezLas mujeres ya no lloran World Tour

Últimas Noticias

Los mensajes de los integrantes de “Estamos de Paso” a Marcelo Tinelli, tras el anuncio del final del programa

El conductor anunció la suspensión temporal del ciclo de streaming para enfocarse en su familia, recibiendo muestras de apoyo y afecto del equipo y figuras del programa

Los mensajes de los integrantes

El video del primer ensayo de Bandana en su vuelta a los escenarios: “Ya llega la noche”

El grupo pop regresará este domingo en una fiesta junto al DJ Tommy Muñoz, luego del delicado episodio de Lourdes Fernández con su expareja hace un mes

El video del primer ensayo

Nico Vázquez compartió una profunda reflexión a cuatro meses de su separación: “Elegir ser bueno siempre vale la pena”

El actor compartió un mensaje en redes sociales donde destacó la importancia de la empatía y los gestos amables tras su ruptura con Gimena Accardi

Nico Vázquez compartió una profunda

Mario Pergolini reveló la insólita actitud que tomaron la China Suárez y Mauro Icardi luego de su entrevista

El conductor contó atónito el accionar que tuvieron sus invitados mientras estaban en los camarines. La reacción de Yanina Latorre

Mario Pergolini reveló la insólita

Pampita contó en qué clase elige volar: “Mil veces voy en economy, porque yo prefiero invitar amigos”

La modelo y conductora explicó que no es una persona a la que le guste ostentar. En lo que pareció un mensaje para diferenciarse de la China Suárez, también señaló: “No me compro carteras caras”

Pampita contó en qué clase
DEPORTES
La hija de un bicampeón

La hija de un bicampeón de la F1 fue reclutada por McLaren: “Es una auténtica crack”

Fue Nº 1 del mundo, ganó dos Grand Slams y a los 44 años volverá a jugar al tenis profesional por un motivo muy especial

Con un golazo de chilena y otro de mitad de cancha, Escocia logró un triunfo épico en el final y se clasificó al Mundial tras 28 años

El esperanzador posteo de Alpine con Colapinto y Gasly en la previa del GP de Las Vegas de la F1

La confesión de Diego Latorre sobre sus ganas de lanzarse como técnico profesional

TELESHOW
La Joaqui contó por qué

La Joaqui contó por qué terminó su amistad con la China Suárez: “Quedarse hasta odiarse tiene que dejar de ser tabú”

Los mensajes de los integrantes de “Estamos de Paso” a Marcelo Tinelli, tras el anuncio del final del programa

El video del primer ensayo de Bandana en su vuelta a los escenarios: “Ya llega la noche”

Nico Vázquez compartió una profunda reflexión a cuatro meses de su separación: “Elegir ser bueno siempre vale la pena”

Mario Pergolini reveló la insólita actitud que tomaron la China Suárez y Mauro Icardi luego de su entrevista

INFOBAE AMÉRICA

Rusia elevará los impuestos para

Rusia elevará los impuestos para reforzar los ingresos del Estado en plena guerra con Ucrania

El PBI regional crece solo 0,9% anual y resurge el temor por otra “década perdida”

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el sur del Líbano

Estados Unidos ante el desafío del ‘gerrymandering’

Zelensky pidió usar los activos rusos congelados para reforzar la defensa aérea de Ucrania