América Latina

Conmoción por el asesinato de otro delivery en Uruguay: un adolescente confesó crimen de ciudadano cubano

“¿Cuántos muertos más tenemos que poner?”, reclamó un grupo de repartidores que se movilizó en Montevideo exigiendo más seguridad. Relatan una creciente inseguridad para robarles las motos

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Conmoción por la muerte del delivery José Cuellar, en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)
Conmoción por la muerte del delivery José Cuellar, en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)

Un adolescente de 16 años llegó este domingo acompañado de su madre a una seccional policial de la Cruz de Carrasco para confesar un crimen que había cometido. El viernes por la noche, este joven asesinó de un disparo en el pecho a un delivery cubano en el barrio Carrasco Norte, en el noreste de Montevideo. Fue un caso que conmocionó al país, que se dio pocos días después de la muerte de otro repartidor.

Fue sobre la hora 19.15 de este viernes que José Cuellar, de 31 años, llegó a una casa del barrio para entregar un paquete. Al llegar a destino fue recibido por dos delincuentes que lo amenazaron con un arma de fuego para robarle la moto, según la información policial citada por el noticiero Telemundo de Canal 12. El ciudadano cubano se resistió.

Hubo un forcejeo entre ellos, tras el cual uno de los ladrones le disparó al pecho. El repartidor murió en el instante. Los delincuentes huyeron y solo pudieron llevarse el celular de la víctima.

Conmoción por la muerte del delivery José Cuellar, en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)
Conmoción por la muerte del delivery José Cuellar, en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)

Varios repartidores llegaron al lugar tras enterarse del crimen.

“Se han dado muchas rapiñas, pero no esta, así como se dio. Esto fue una muerte de uno de nuestros compañeros. Aquí nos sacan una pistola, te bajas de la moto y ellos se la roban. Esas son las situaciones que se están dando aquí”, relató uno de los repartidores que llegó al lugar.

Carrasco Norte se ha convertido en una de las zonas más peligrosas de Montevideo, dijo otro de los deliveries a Canal 12. Contó que otro modus operandi es crear pedidos falsos para posteriormente robarlos. Desde octubre se han registrado varios episodios así.

Los asesinos escaparon a pie de la escena.

Conmoción por la muerte del delivery José Cuellar, en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)
Conmoción por la muerte del delivery José Cuellar, en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)

El adolescente de 16 años que se entregó llegó junto a su madre, dijo ser el homicida y quedó detenido. El joven no tiene antecedentes penales, informaron medios locales.

Los repartidores volvieron a movilizarse el sábado, tras un nuevo crimen. Decenas de ellos se trasladaron por el centro de Montevideo a exigir justicia. “Nos encontramos aquí exigiendo un valor mínimo para seguir desarrollándonos en este país, que es seguridad. Nosotros queremos seguir viviendo, queremos trabajar, pero también queremos vivir”, dijo Juan Pintos, vocero de la movilización, al noticiero Subrayado de Canal 10.

Pinto se refirió al Plan Nacional de Seguridad anunciado por el gobierno, pero lamentó que el gobierno ha mostrado el tiempo en el que se verían los resultados. “Nosotros la pregunta que le hacemos al presidente es: ¿cuántos muertos más tenemos que poner nosotros, la fuerza trabajadora? ¿Cuántos muertos más tenemos que poner para que se hable a calzón quitado del tema de la seguridad? No podemos seguir permitiendo que solamente se hable de seguridad cada cuatro años, cuando hay elecciones”, dijo Pintos.

El último adiós a Juan Carlos Mendoza, otro delivery asesinado en pleno Centro de Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)
El último adiós a Juan Carlos Mendoza, otro delivery asesinado en pleno Centro de Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)

Los deliveries se movilizaron con vecinos y al grito de “seguridad”. “¡Queremos vivir!”, cerró Pintos la entrevista.

Además, Pintos también se refrió al asesinato de otro repartidor. Sobre la hora 4, un joven de 22 años que circulaba por el barrio Prado fue asesinado luego de que dos hombres que iban en moto comenzaran a seguirlo. Los delincuentes interceptaron a la pareja y el joven de 22 años aceleró para escapar. Poco después de la persecución, comenzaron a dispararle con armas de fuego.

El informe policial citado por Subrayado detalla que el joven detuvo la moto y se sentó en la vereda, herido en el pecho. Los delincuentes se fugaron del lugar. El conductor de un auto que pasaba por allí lo levantó y lo llevó a una policlínica cercana, en la que los médicos constataron el fallecimiento.

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