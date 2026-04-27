Graciela Camaño: “Si vos reconocés que el 50% de tus ciudadanos son pobres, no podés entrar despiadadamente con la motosierra”

Graciela Camaño analizó la actualidad y reconoció que no le gusta Kicillof como posible candidato peronista en 2027

La exdiputada nacional Graciela Camaño sostuvo que el ascenso de Javier Milei a la presidencia no es responsabilidad del propio mandatario sino de catorce años de gobiernos que no supieron leer el deterioro social acumulado en el país, en una entrevista en vivo con el equipo de Infobae a las Nueve.

En una charla con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, la abogada y exministra de Trabajo durante la presidencia de Eduardo Duhalde repasó el mapa político de cara a las elecciones presidenciales de 2027, evaluó la irrupción de Dante Gebel en la escena pública y disparó contra la conducción del gobernador Axel Kicillof al frente del Partido Justicialista.

“Una fábrica de pobres”: el diagnóstico sobre el presente actual

Camaño fue categórica al trazar el origen del voto que llevó a Milei al poder. “La responsabilidad de que Milei sea presidente ni siquiera es de Milei”, afirmó. “Él lo único que hizo es ponerse a hacer locuras en las pantallas de la televisión, hacerse famoso y que la gente sienta que ese enojo que él demostraba era el enojo que sentía”, agregó.

Para la exdiputada, la raíz del problema es anterior y colectiva. “De catorce años de no crecimiento”, respondió cuando le preguntaron de quién era la culpa. “De gobiernos que no gobernaron correctamente”. Al ser consultada si eso incluía a Mauricio Macri, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, no esquivó: “A todos los dirigentes políticos que no advertían que estábamos viviendo una situación de caos, que creían que la sociedad tenía paciencia”.

La exlegisladora trazó un cuadro de situación que, dijo, intentó transmitir sin éxito durante su paso por el Congreso. “No puede ser que vos te comas la alfombra roja y no te permita mirar qué representás, en qué condición está”. Cuando le preguntaron cómo respondían sus colegas cuando lo planteaba, la respuesta fue escueta: “Pasaba sin pena ni gloria. Era un discurso más del Congreso”.

El corolario de esa acumulación de errores, según Camaño, fue la transformación del país en algo concreto y doloroso: “La dirigencia política convirtió a la Argentina en una fábrica de pobres”.

El pedido de paciencia de Milei y sus límites

Desde esa base, Camaño cuestionó el discurso oficial. “Cuando Milei te dice: ‘Tengan paciencia’, ¿a quién le estás pidiendo paciencia?”, planteó. “¿Le estás pidiendo paciencia a una sociedad ordenada, con trabajo, que tiene que ajustar el cinturón porque el salario es un poco más bajo? ¡No! Le estás pidiendo paciencia a una sociedad que viene azotada, que viene sumergida en la pobreza”.

La exlegisladora reconoció que el gobierno actual carga con responsabilidad plena en el presente. “Ahora toda, porque es quien actualmente está gobernando”, dijo cuando le preguntaron qué parte de culpa le correspondía a la administración Milei. Y fue más lejos: “Si vos mismo reconocés que el 50% de tus ciudadanos que vas a gobernar son pobres, vos no podés meterte despiadadamente con una motosierra a explicarle a ese tipo que lo más importante es el déficit o el no déficit. Tenés que tener políticas que sostengan”.

Sobre el modelo productivo que impulsa el gobierno, que apuesta a los recursos naturales como motor de crecimiento, Camaño fue escéptica. “No es cierto que aquellos fueron así y estos son así”, dijo al ser consultada sobre Vaca Muerta. “Milei se sentó a darle a la teta a la vaca, pero ¿quién trajo la vaca, la puso y todo lo demás?”. Y agregó: “Todas las crisis mundiales, después de la globalización, Argentina las supera porque tiene motores económicos que son los recursos naturales. Ahora, ¿lo vas a usar mal o lo vamos a usar para un desarrollo de país?”.

En ese punto, introdujo su preocupación por el medioambiente, un tema que describió como su pasión. Señaló que el gobierno actual niega el cambio climático porque “para ese modelo hay que negar la existencia de los desastres ambientales”. Sobre la ley de glaciares, fue directa: “La ley de glaciares no la pusieron porque vienen a ver de explotar más minerales. No, muchachos, ya están explotando sobre zonas periglaciares y sobre glaciares”.

Gebel, Kicillof y el peronismo sin brújula

Camaño estuvo presente en la reunión que Dante Gebel mantuvo con dirigentes de la CGT en la sede de la UOCRA, donde también participaron referentes sindicales como Gerardo Martínez, José Luis Lingeri y Juan Pablo Brey. El referente evangélico, radicado en Los Ángeles, recorre Buenos Aires en una agenda acelerada de contactos políticos, sindicales y empresariales mientras evalúa una candidatura presidencial para 2027 que, según su entorno, definirá después del Mundial de fútbol.

Sobre esa reunión, Camaño eligió las palabras con cuidado. “Yo hablé, discutí de política, como lo hago con mucha gente, con una persona culta, con una persona inteligente, con una persona exitosa”, dijo. Lo que más valoró fue la profundidad del intercambio: “Me pareció que en esa discusión, educación y trabajo, podemos decir que pensamos igual en el diagnóstico”. Y destacó un gesto puntual de Gebel: “Me pareció muy interesante que él no diga ‘soy candidato’ y que diga ‘quiero ver equipos’, porque es el meollo de la cuestión”.

Cuando le señalaron que ese perfil podría aplicarse a cualquier dirigente, incluido Kicillof, Camaño no defendió al gobernador bonaerense. “A mí no me gusta”, respondió sin rodeos. Y explicó por qué: “No me parece que lo más importante sea que nos comunique que es el presidente del PJ. Me parece que eso es un retroceso gigantesco”. La comparación con su vecina que “me dijo: ‘Ay, me entraron en la casa’” fue su forma de ilustrar la distancia entre la dirigencia y la realidad cotidiana.

Camaño también fue crítica del peronismo en términos históricos. “En el peronismo el que tiene el poder no ejerce la dirigencia del PJ. Perón siempre fue muy claro: decía que el partido era una herramienta, no el tema más importante”. Y sobre el estado actual del movimiento, fue lapidaria: “Desde el momento en que se partieron los partidos políticos, hubo un estallido de dirigencia. Los dos grandes partidos de la Argentina, el peronismo y el radicalismo, estallaron”.

Sobre el caso del vocero presidencial Manuel Adorni y su comparecencia ante el Congreso, prevista para el próximo miércoles, Camaño lo ubicó en un segundo plano. “Para mí es algo absolutamente secundario”, sostuvo. Aunque reconoció la dimensión ética del asunto: “Hay una falta de ética, obvio. Hay una contraposición con el discurso y eso la gente no es tonta”. Su recomendación fue directa: “Sería mucho más conveniente que se tome una licencia sin goce de haberes y que el presidente no esté involucrado en la defensa. El presidente tiene que defender la calidad institucional del país, no a su amigo”.

Sobre si tiene un candidato propio para 2027, cerró sin fisuras: “No tengo un candidato dentro del peronismo. No me van a sacar ese tipo de cosas porque no es momento”.

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