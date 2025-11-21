Ángela Torres compartió el importante logro que alcanzó en Nueva York: “Qué locura”

Ángela Torres celebró la proyección de su imagen y disco debut en una pantalla principal de Times Square, Nueva York

Ángela Torres está atravesando una etapa de enorme crecimiento artístico y, este jueves, compartió en sus redes uno de los hitos más importantes de su carrera. Desde Nueva York, la cantante mostró que su imagen y la tapa de su nuevo disco fueron proyectadas nada menos que en una de las pantallas principales de Times Square, en el marco del programa EQUAL de Spotify, que destaca a artistas mujeres de todo el mundo.

“Que locura. Gracias”, escribió Ángela junto a una serie de fotos donde se la ve emocionada, posando frente al imponente cartel ubicado a metros de uno de los puntos principales de la ciudad. En la pantalla se luce una foto promocional de su nuevo proyecto musical, No me olvides, que es, a la vez, su primer álbum de estudio, donde explora amor, dolor, deseo y transformación. La artista, abrigada por las bajas temperaturas de Manhattan, posó sonriente ante el reconocimiento.

El posteo rápidamente se volvió viral entre sus seguidores y colegas del ambiente artístico, que no tardaron en celebrar el logro. Momi Giardina, su compañera en LUZU TV, comentó: “¿Y esta belleza enorme?”; Yami Safdie sumó emojis llorando de felicidad y escribió: “Felicidades hermosísima”; mientras que Emilia Mernes dejó un emoji de corazón y admiración.

La lista siguió: Domi Faena la elogió con un “pero qué preciosura” y Juli Poggio escribió: “Felicidades Angelita”. Incluso, Nico Occhiato apareció entre los comentarios con un mensaje más extenso: “Qué grosa, qué hermoso esto que te está pasando Angelita. Te lo merecés porque sos una distinta y venís hace mucho tiempo preparándote para este momento”.

Además de las fotos en Times Square, Ángela mostró postales de su estadía en la ciudad: vistas panorámicas desde edificios altos, momentos de descanso y su look invernal, combinando un abrigo de piel sintética con lentes oscuros. Las imágenes fueron replicadas rápidamente por cuentas de fanáticos y medios digitales, que celebraron que su música haya logrado una proyección de alcance internacional.

Hace tan solo dos días, Ángela vivió un momento de enorme emoción al anunciar que será la telonera de Shakira en los tres shows que la artista colombiana brindará en el Estadio Vélez Sarsfield como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. El anuncio lo realizó en vivo durante la transmisión de Nadie Dice Nada (Luzu TV), donde compartió el entusiasmo y los nervios con el resto del equipo.

Visiblemente excitada, la cantante celebró: “Voy a telonear a Shakira en Vélez. El 8, el 9 y el 11. ¡Lo conseguí! Son tres Vélez, chicos. Estoy muy nerviosa, muy nerviosa. No, me voy a morir. No lo puedo creer. O sea, va a sonar mi disco en el Vélez”. El panel acompañó la noticia con gestos de sorpresa, felicitaciones y bromas sobre posibles colaboraciones u homenajes. La expectativa se hizo palpable cuando Torres remarcó que faltan apenas días para estas presentaciones, lo que implica un desafío profesional y un salto para la artista dentro del circuito pop internacional.

Ángela Torres será la telonera de Shakira en los tres shows de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en Vélez Sarsfield (Video: Nadie Dice Nada, LUZU TV)

A la confirmación del anuncio, Ángela sumó en redes sociales una imagen promocional de la gira —con Shakira en primer plano y el detalle de las fechas agotadas— y el mensaje: “No puedo creerlo”, junto a emojis que reflejan alegría y asombro. El flyer oficial destaca a Ángela Torres como “artista invitada”, un reconocimiento que confirma que el 8, 9 y 11 de diciembre serán fechas marcadas a fuego en la carrera de la cantante argentina.

Embargada por la emoción, la cantante de “Favorita” compartió un video de ella a los 14 años en el programa de Maru Botana cantando “Inevitable”, demostrando desde pequeña el fanatismo por la artista colombiana que marcó a generaciones.