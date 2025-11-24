Ana Rosenfeld opinó sobre la relación de Mauro Icardi y la China Suárez: “Lo hace por resentimiento y por despecho”

Rosenfeld respalda la idea de que la relación entre Icardi y Suárez implica infidelidad e hipocresía (Video: La mañana con Moria, El Trece)

El escándalo que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sigue generando repercusiones en el ámbito mediático argentino. En una reciente entrevista televisiva, Ana Rosenfeld, exabogada y amiga de Nara, ofreció declaraciones directas sobre el vínculo entre el futbolista y la actriz, señalando motivaciones de despecho y lanzando críticas hacia la actitud de Suárez.

Durante su participación en el programa La mañana con Moria, Rosenfeld contextualizó su opinión a partir de su relación de larga data con Icardi. “Yo personalmente, como lo conozco a Mauro hace 16 años, me enoja, me ofende que lo que está haciendo lo hace por bronca, por resentimiento, por despecho”, afirmó la letrada, dejando en claro su percepción sobre las intenciones del delantero del Galatasaray.

Rosenfeld profundizó en su análisis al referirse a la dinámica entre Icardi y Wanda. “Mauro es un tipo muy particular y hay cosas que las está guionando y mostrando a Wanda para que le de bronca y a ella no le da bronca”, sostuvo.

La entrevista tomó un giro más polémico cuando Moria Casán, conductora del ciclo, planteó una pregunta directa sobre la China Suárez: “Para vos, ¿la China fue zorrita?”. La consulta generó un breve silencio en el estudio, mientras Rosenfeld evaluaba su respuesta.

Finalmente, la abogada respondió con contundencia al ser consultada sobre la actitud de Suárez y la naturaleza de los hechos. “Si vos pensás que estar con un hombre, tomar un tren o un avión hasta París, tener una noche de amorío como dijo ella, y después acordar ‘acá no pasó nada’…”, expresó, para luego remarcar que en situaciones como esa se ponen en juego conceptos como la infidelidad y la hipocresía, y que respalda plenamente esas definiciones.

La disputa por los alimentos de niñas de Wanda e Icardi

Ana Rosenfeld reavivó la controversia judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijas, al cuestionar con dureza la estrategia legal del futbolista y sugerir medidas más estrictas para garantizar el pago. La abogada, quien durante años representó y mantuvo una estrecha amistad con Nara, calificó de “horror” los argumentos presentados por el entorno de Icardi y propuso que la Justicia embargue directamente la cuenta bancaria del jugador.

A través de sus redes sociales y en una entrevista con el programa Puro Show, Rosenfeld criticó la postura de la defensa de Icardi, que había asegurado que el pago de la cuota alimentaria estaba “garantizado” por otros bienes del futbolista. En su mensaje, la letrada enfatizó: “Cuando el alimentante tiene una cuota fijada judicialmente y firme, hay que cumplirla, hay que pagarla. Decir que ‘está garantizada’ es un horror. Los alimentos de los menores no se compensan con ningún otro reclamo”, escribió en alusión directa a los argumentos de la defensa del delantero.

La abogada, que acompañó a Wanda Nara en el lanzamiento de su proyecto Money, profundizó en su análisis al señalar que Icardi permaneció en el país durante diez meses sin trabajar y, aun así, percibió su salario. Rosenfeld explicó: “Coincidamos en que Mauro Icardi estuvo acá, diez meses no trabajó y cobró igual. Hay gente que con una licencia cobra igual. Cuando uno recurre al tema de cobrar con ladrillos e ir embargando una casa para compensar una deuda alimentaria, es porque no hay dinero en efectivo. Pero en el caso de Mauro Icardi, que tiene una cuenta bancaria donde el Galatasaray le deposita todos los meses, es rápido”, afirmó, subrayando la existencia de fondos líquidos disponibles.

En su intervención, Rosenfeld insistió en que, ante una deuda alimentaria considerable, la solución más eficaz es el embargo directo de la cuenta bancaria del jugador. “Una persona con estas características y una deuda abultada lo que debe hacer es transferir o se le embarga. Cuando no se encuentra plata en una cuenta bancaria, se embargan ladrillos. Pero cuando se sabe que hay plata en una cuenta, lo mejor es embargar directamente la cuenta”, sostuvo, descartando cualquier justificación económica por parte de Icardi.

La letrada también desestimó como “un disparate” la versión que sugería que el pago de la cuota alimentaria podía considerarse cubierto mediante los alquileres que percibe Wanda Nara o una eventual liquidación de la sociedad conyugal. En este sentido, remarcó: “No hay que mezclar las cosas ni confundir a la gente. No se garantizan ni se compensan los juicios: el alimento es para los chicos”, dejando en claro que los derechos de los menores no pueden ser objeto de compensación con otros reclamos patrimoniales.