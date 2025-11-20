Teleshow

Aseguran que la China Suárez no asistirá al casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: “Es tóxica”

A semanas de la celebración de la pareja en Villa Carlos Paz, Yanina Latorre contó que la actriz se dio de baja de la boda en Córdoba

Yanina Latorre contó que la China Suárez se dio de baja del casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

A tan solo días de la boda entre Nicolás Cabré y Rocío Pardo en Villa Carlos Paz, los artistas viven una mezcla de ansias, nervios y felicidad. El evento, programado para el 6 de diciembre, reunirá a amigos y familiares en tierras cordobesas. Sin embargo, en las últimas horas, una serie de rumores indican que la China Suárez se habría bajado de la ceremonia.

Según la información difundida por Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda (América), la decisión de Suárez responde a motivos personales relacionados con su dinámica de pareja.

Latorre explicó que la ausencia de la actriz se debe a que el delantero del Galatasaray, su pareja, no podrá viajar desde Estambul para acompañarla a la boda. “¿Vieron que la China no va al casamiento de Cabré? Es muy tóxico lo de la China. Como Mauro Icardi no puede dejar Estambul para venir al casamiento, que es ahora en los primeros días de diciembre, habían confirmado la presencia, pero al final ella se bajó”, afirmó la conductora en Sálvese Quien Pueda. Allí, Latorre agregó: “Ella es como que sola no viene. Es muy tóxico”. Además, mencionó que, pese a la ausencia, Suárez habría enviado un regalo costoso a la pareja.

“¿Vieron que la China no va al casamiento de Cabré? Es muy tóxico lo de la China", aseguró la conductora (Instagram)

La celebración de Cabré y Pardo se realizará en un entorno reservado, alejado de la exposición mediática habitual de las celebridades. La ceremonia tendrá un carácter íntimo, con la presencia exclusiva de familiares y amigos cercanos. Cabré, reconocido por su bajo perfil y su preferencia por la privacidad, explicó en diálogo con Teleshow que la elección de Villa Carlos Paz responde a un vínculo personal y profesional con la provincia: “Por eso decidimos estrenar en Córdoba la nueva obra de teatro, nos parece lo más natural para nosotros, volver a un lugar que me hace muy feliz, donde conocí el amor. Donde hoy me siento un poquito más local”, expresó el actor.

La organización del evento ha contado con la participación activa de Rufina, la hija de Cabré y Suárez. Días atrás, la pequeña acompañó a Rocío Pardo en la elección de su vestido de novia, compartiendo momentos familiares junto a la hermana de la actriz, Cami. En las redes sociales de Pardo se han visto imágenes de la menor entre telas y abrazos, reflejando la cercanía y el clima familiar que rodea los preparativos.

Rocío Pardo ya eligió a la persona que se encargará de su vestido de novia para el casamiento con Nicolás Cabré y no dudó en contárselo a todos. La bailarina confió esta tarea a Ana Pugliesi, una diseñadora con mucha experiencia en el mundo de las bodas y las fiestas de quince. Pugliesi es conocida por haber vestido a figuras como Mercedes Funes, quien lució uno de sus diseños cuando se casó con Cecilio Flematti en 2019, Florencia Peña, Mariel Anchipi, Lourdes Sánchez y Jésica Cirio, entre otras.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo ultiman detalles de su casamiento (Instagram)

En paralelo a la boda, la pareja afronta un intenso calendario profesional. El mismo 6 de diciembre, Pardo estrenará la obra Pretty Woman en Mar del Plata, mientras que, días después, ambos debutarán con Ni media palabra en el Teatro Holiday de Villa Carlos Paz. Se trata de la primera vez que la pareja dirige una producción teatral juntos, con Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez en el elenco. “Tengo una compañera hermosa, arriba del escenario, abajo del escenario. Tengo una paz... y es eso lo que nos hace decidir hacer todas las cosas juntos”, destacó Cabré en diálogo con Teleshow. Pardo, por su parte, subrayó el desafío de equilibrar la vida personal y profesional en un año de grandes cambios y proyectos.

La pareja, que oficializó su relación en abril de 2024, ha optado por mantener la autenticidad y la tranquilidad como sello de su boda. El evento, lejos de la ostentación, busca reflejar la esencia de ambos y reunir únicamente a las personas más cercanas. Así, Cabré y Pardo se preparan para dar un paso significativo en su historia, en un entorno que consideran propio y rodeados de quienes forman parte de su círculo más íntimo.

