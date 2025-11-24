Teleshow

El viaje de aventuras de Wanda Nara a Salta: paseos en helicóptero, plantaciones de bananos y disfrute al máximo

La conductora de Masterchef Celebrity emprendió una escapada con amigas en este feriado largo. Eligió el norte del país y actividades que salieron de lo común

El viaje de aventuras de Wanda Nara a Salta con amigas: paseos en helicóptero, visitas guiadas y disfrute al máximo

Wanda Nara eligió el norte argentino para una escapada de amigas durante este feriado largo. La conductora de Masterchef Celebrity viajó a Salta junto a su grupo más cercano en avión privado. “Viaje de amigas”, comentó al iniciar el video que registró el traslado. Para la ocasión optó por un estilo relajado y cómodo: pantalones color tierra, remera de mangas cortas en tono crudo y sus característicos lentes de sol oscuros. El grupo partió en un vuelo exclusivo rumbo a la provincia, con la expectativa de un fin de semana de aventura y relax en paisajes alejados de la rutina porteña.

El arribo a Salta marcó el inicio de una experiencia distinta para Nara, quien según compartió en sus redes se mostró entusiasmada ante el entorno natural y el clima templado de la región. La ciudad y sus alrededores ofrecieron un contraste marcado con la vida urbana, y la conductora se sumergió en las actividades propuestas. El grupo de amigas, equipado con borceguíes negros y bolsos de marcas exclusivas, se preparó para recorrer los paisajes norteños y disfrutar de la hospitalidad local.

Wanda Nara recorrió una plantación
Wanda Nara recorrió una plantación de bananos en su viaje a Salta (Instagram)

Entre las primeras actividades, el sobrevuelo en helicóptero sobre la ciudad y los campos cultivados se destacó como uno de los momentos más impactantes del viaje. Desde el aire, Wanda y sus amigas apreciaron extensas plantaciones de frutas y verduras, con las bananas como protagonistas del paisaje agrícola. Al descender, el grupo se adentró en las plantaciones, una experiencia poco habitual para quienes viven en la ciudad y que permitió a la conductora conocer de cerca el trabajo rural de la zona.

Wanda Nara visió la Catedral
Wanda Nara visió la Catedral de la ciudad de Salta en su escapada con amigas (Instagram)

La jornada continuó con momentos de distensión y camaradería, en donde se destacaron las charlas entre amigas, el mate compartido y una bandeja de empanadas de carne al horno que crearon un ambiente ideal para que la conductora se sintiera relajada y sonriente. El grupo aprovechó la tranquilidad del entorno para desconectarse de las obligaciones cotidianas y disfrutar de la gastronomía regional, en un clima de confianza y diversión.

Wanda Nara emprendió una aventura
Wanda Nara emprendió una aventura en helicóptero para sobrevolar los campos salteños (Instagram)

El itinerario incluyó también una visita a una fábrica de alimentos, donde la empresaria y sus acompañantes observaron el proceso de producción local. Según se pudo apreciar, la conductora se interesó por los detalles de la elaboración y recorrió las instalaciones, sumando así una experiencia cultural y productiva a su estadía. Más tarde, el grupo se dirigió a la Catedral de Salta, uno de los sitios emblemáticos de la ciudad, donde Wanda se mostró cautivada ante la historia y la arquitectura del lugar.

Infaltable el mate en la
Infaltable el mate en la compañía de Wanda Nara en su viaje corto a Salta con amigas (Instagram)

Mientras la conductora disfrutaba de su escapada en el norte, Maxi López, su exesposo, compartía el feriado largo con sus tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, en Cariló. Uno de los momentos más destacados y divertidos ocurrió con una coreografía improvisada frente a las vidrieras del centro comercial, en la que López y sus hijos se divirtieron entre risas y pasos descoordinados. “Finde con los boyz”, escribió el exjugador en sus redes sociales, reflejando el espíritu relajado de la reunión.

La divertida escapada de Maxi López con sus hijos a Cariló: bailes, coreografías y playa (Video: Instagram)

La miniestadía en Cariló incluyó también visitas al supermercado y paseos por la playa, según dejaron registrado en sus redes sociales. Constantino, apodado Coki, fue protagonista de uno de los videos familiares al cargar provisiones para el grupo, mientras López documentaba la escena para sus seguidores. Estas imágenes mostraron a un Maxi entregado al disfrute de la paternidad y a la complicidad con sus hijos adolescentes, quienes participaron con entusiasmo en cada propuesta.

El regreso de López a la Argentina significó un reencuentro con sus hijos y una oportunidad para mostrarse en una faceta distinta ante el público. Su participación en MasterChef Celebrity lo acercó a una audiencia que lo conocía principalmente por su carrera deportiva y por episodios mediáticos vinculados a su separación de Wanda Nara.

